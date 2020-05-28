 Франция впервые привлекает инвесторов больше других стран Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 28.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Франция впервые привлекает инвесторов больше других стран Европы

Исследователи Ernst & Young насчитали 1197 проектов иностранных инвесторов во Франции. В Германии число зарубежных инвестпроектов осталось на уровне 2018-го, ключевым инвестором остаются США.

Банкноты в 200 евро

Франция впервые стала самой привлекательной страной Европы для иностранных инвесторов. Это следует из исследования консалтинговой компании Ernst & Young (EY), обнародованного в четверг, 28 мая. В 2019 году число инвестпроектов во Франции выросло до 1197, что на 17 процентов больше, чем годом ранее. Второе место (1109 проектов) заняла Великобритания, несмотря на неопределенность, вызванную выходом из состава Евросоюза.

А в Германии исследователи насчитали 971 проект с прямыми иностранными инвестициями, что соответствует уровню 2018-го года. Количество проектов с участием фирм из США сократилось на 12 процентов (193). Несмотря на снижение, компании Соединенных Штатов остаются ключевыми инвесторами в ФРГ.

При этом некоторые иностранные инвесторы значительно расширили свою деятельность в Германии, отмечают аналитики. Так, китайские компании запустили 84 инвестпроекта (рост на 27 процентов), а турецкие - 77, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года.

Кризис, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, заставляет компании по всему миру существенно экономить, отмечает председатель правления немецкого подразделения EY Хуберт Барт (Hubert Barth). Инвестиции будут сокращены до минимума, считает эксперт.

Смотрите также:

  • Ив Мерш представляет новую купюру 50 евро

    Как делают деньги в Европе

    Новая банкнота

    Член правления Европейского центрального банка Ив Мерш представил 5 июля во Франкфурте-на-Майне новую банкноту достоинством 50 евро. Она прочнее и лучше защищена, чем та, которая находится в обращении сейчас. Как вообще делают в Европе деньги?

  • Хлопок

    Как делают деньги в Европе

    Хлопок секретного состава

    Основной материал для изготовления купюр 50 евро - хлопок. Он долговечнее и прочнее обычной бумаги. Хлопок отбеливают, промывают и перерабатывают в бумажную массу, точный состав которой держат в секрете. Специальные машины перерабатывают массу в длинные рулоны бумаги. На этом этапе бумага уже содержит некоторые из многочисленных степеней защиты, вроде водяных знаков и защитных нитей.

  • Райнхольд Герстетер

    Как делают деньги в Европе

    Кто рисует деньги

    Райнхольд Герстетер отвечает за дизайн банкнот евро. Немецкий художник-график рисовал еще портреты, которые были отпечатаны на последних немецких марках. Изображения на новых купюрах евро посвящены различным европейским эпохам: на купюре 5 евро изображена античная арка, на других - символы романтизма, готики, ренессанса, барокко и периода индустриализации.

  • Купюра 20 евро

    Как делают деньги в Европе

    Серьезная защита

    Ученые придумали свыше десяти различных степеней защиты евро от подделки, чтобы осложнить жизнь фальшивомонетчикам. Одна из используемых хитростей - голограмма, которая наносится на бумагу для денежных купюр.

  • Купюра 500 евро

    Как делают деньги в Европе

    500 евро стоит 16 центов

    Стоимость производства одной купюры колеблется от 7 до 16 центов - чем выше номинал денег, тем дороже производство, поскольку размер самих купюр увеличивается, и растет число степеней защиты.

  • Типография, печать денег

    Как делают деньги в Европе

    Цифры меняют цвет

    В частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, где в том числе печатаются и новые купюры, краска наносится на бумагу в ходе многоступенчатого процесса. 10 килограммов краски хватает, чтобы напечатать 400 тысяч 20-евровых банкнот. Среди прочего специальной краской наносятся цифры, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения.

  • Печать денег

    Как делают деньги в Европе

    Всё пронумеровано

    Каждая банкнота получает уникальный номер. Таким образом можно определить, где была напечатана та или иная купюра. В Европе около десятка типографий имеют лицензии на производство бумажных денег. Специальный алгоритм определяет, сколько и в какой из стран еврозоны будет напечатано купюр евро разного достоинства.

  • Проверка денег

    Как делают деньги в Европе

    Огромное число подделок

    Несмотря на сложный процесс печати денег, фальшивомонетчикам ежегодно удается ввести в обращение сотни тысяч подделок. В прошлом году было изъято самое больше число поддельных купюр с момента введения единой валюты евро в 2002 году: по данным ЕЦБ, было конфисковано почти 900 тысяч фальшивых купюр по всему миру.

  • Печатание банкнот

    Как делают деньги в Европе

    Вторая жизнь денег

    Прежде чем вновь отпечатанные евро будут пущены в оборот, они проходят проверку на отсутствие дефектов. Банкноты, которые не прошли тест, отправляются на переработку, измельчаются и прессуются в гранулы. Они затем используются, к примеру, для звукоизоляции стен. То же самое происходит и со старыми купюрами, которые изымаются из обращения.

  • Печать 20 евровых купюр

    Как делают деньги в Европе

    Новая серия без "пятисоток"

    Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится.

    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


Смотреть видео 01:44

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС

Контекст

Почему золото в этот кризис не дорожает, а падает в цене

Коронавирус вызвал на мировом рынке распродажу драгоценного металла, хотя он считается "тихой гаванью" в трудные времена. В него вложена пятая часть золотовалютных резервов России. (21.03.2020)  

"Новый шелковый путь": Западу надо не бояться Китая, а предлагать свое

Масштабный проект КНР "Новый шелковый путь" вызывает обеспокоенность на Западе. Но жители стран, участвующих в нем, извлекают выгоду, пишет в гостевом комментарии DW Франк Зирен. (24.09.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Насколько практичны цифровые деньги?  

Как в Германии собираются бороться с отмыванием денег?  

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: число жертв COVID-19 в США превысило 100 тысяч  

Госсекретарь США Пеомпео заявил об утрате Гонконгом автономии  

Как экс-канцлер Шредер в подкасте обозвал посла Украины, и что пишут об этом немецкие СМИ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно