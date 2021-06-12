Франсуа Фийон

Французский политик, и.о. председателя партии "Республиканцы", кандидат в президенты Франции на выборах 2017 года.

Фийон возглавлял правительства Франции с 2007 по 2012 год при президенте Николя Саркози. До этого в 2000-х годах он был министром труда, а затем министром образования. С 2013 года Фийон стал депутатом Национальной собрания. Фийон придерживается ультраконсервативных взглядов по ряду внутриполитических вопросов (в частности, он против усыновления детей однополыми парами и за усиленное наблюдение за мусульманскими сообществами). При этом он выступает за масштабные экономические реформы. В сфере внешней политики он склоняется к отмене санкций против Кремля. Считается, что еще в период работы в правительстве у него сложились хорошие личные отношения с российским президентом Владимиром Путиным.