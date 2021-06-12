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Франсуа Фийон

Французский политик, и.о. председателя партии "Республиканцы", кандидат в президенты Франции на выборах 2017 года.

Фийон возглавлял правительства Франции с 2007 по 2012 год при президенте Николя Саркози. До этого в 2000-х годах он был министром труда, а затем министром образования. С 2013 года Фийон стал депутатом Национальной собрания. Фийон придерживается ультраконсервативных взглядов по ряду внутриполитических вопросов (в частности, он против усыновления детей однополыми парами и за усиленное наблюдение за мусульманскими сообществами). При этом он выступает за масштабные экономические реформы. В сфере внешней политики он склоняется к отмене санкций против Кремля. Считается, что еще в период работы в правительстве у него сложились хорошие личные отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

01.02.2017 *** Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, leaves home in Paris, France, February 1, 2017. REUTERS/Christian Hartmann

Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров "Зарубежнефти" 12.06.2021

Франсуа Фийон и замглавы Росимуществом Алексей Павлов сменят в составе совета директоров "Зарубежнефти" экс-замглавы Минэкономразвития Оксану Тарасенко и помощника зампредседателя правительства Алексея Козлова.
TOPSHOT - Former French Prime minister Francois Fillon (R) and his wife Penelope Fillon (L) arrive at the Paris' courthouse on June 29, 2020 for the ruling on a trial for embezzlement in the context of an alleged job fraud. - Francois Fillon, his wife Penelope and his former substitute at the National Assembly, Marc Joulaud were on trial in Paris for the fictitious jobs Penelope Fillon allegedly benefited from. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

Экс-премьер Франции Фийон приговорен к реальному сроку заключения 29.06.2020

За фиктивное трудоустройство жены бывший кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон приговорен к двум годам тюрьмы и еще трем годам условно. Кроме того Фийон и его жена приговорены к штрафам.
Conservative presidential candidate Francois Fillon, left, and his wife Penelope arrive for a television debate at French TV station TF1 in Aubervilliers, outside Paris, France, Monday, March 20, 2017. The five leading candidates for France's presidential election are holding their first debate Monday, with centrist Emmanuel Macron and far-right leader Marine Le Pen leading polls and jobs and security among voters' top concerns. (Patrick Kovarik/Pool Photo via AP) |

Власти Франции намерены судить экс-премьера Франсуа Фийона 23.04.2019

Против правого политика и его жены могут быть выдвинуты обвинения в фальшивом найме на работу и растрате государственных средств.
Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron verlässt am 23.04.2017 in Le Touquet (Frankreich) das Wahllokal. Foto: Christophe Ena/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Эмманюэль Макрон - европеец, либерал, гуманист 07.05.2017

Эмманюэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции. Что известно о 39-летнем политике и какие идеи он отстаивает? DW собрала главное.
23.04.2017*****Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 French presidential election, celebrates after partial results in the first round of 2017 French presidential election, at the Parc des Expositions hall in Paris, France April 23, 2017. REUTERS/Benoit Tessier TPX IMAGES OF THE DAY

Макрон опередил Ле Пен на три процента 24.04.2017

Победитель первого тура президентских выборов во Франции Макрон опередил ближайшего соперника Ле Пен почти на три процента. Второй тур голосования - 7 мая.

Moskau, 24.04.2017+++Drei Kandidaten, die bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich die meisten Stimmen bekommen haben. Fillon, auf dessen Sieg Russland gepokert hat, ist nur 3. geworden. (c) DW/Sergey Elkin

Выборы во Франции, или Кремль остался с носом? 24.04.2017

Пророссийские кандидаты на французских выборах остались не у дел: Фийон во второй тур не вышел, Ле Пен прошла, но шансов на победу против Макрона у нее нет. Сергей Елкин о выигравших и проигравших.
24.04.2017****A man reads the local newspaper near a rack which displays copies of French daily newspapers with front pages about the results in France's Presidential election in Nice, France, April 24, 2017. REUTERS/Eric Gaillard

Французские выборы: все шансы у Макрона 23.04.2017

Во второй раунд выборов президента Франции вышли Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен. Проигравшие кандидаты и европейские политики призывают теперь голосовать за Макрона.

Что обещают кандидаты в президенты Франции 22.04.2017

Первый тур президентских выборов во Франции 2017 года состоится уже завтра. По оценкам экспертов, наибольшие шансы выйти во второй тур есть у трех из 11 кандидатов. Каковы их главные предвыборные обещания?
Symbolbild A man looks at campaign posters of the 11th candidates who run in the 2017 French presidential election in Enghien-les-Bains, near Paris, France April 19, 2017. REUTERS/Christian Hartmann

Что нужно знать о выборах президента Франции 22.04.2017

Основные кандидаты, главная интрига президентской гонки, меры безопасности - DW собрала самые важные факты о предстоящих выборах главы государства во Франции.
Former French Prime Minister and Les Republicains candidate for the presidential elections, Francois Fillon holds a campaign meeting to present his political programme, at Les Docks de Paris event hall, in Aubervilliers, near Paris, France on March 4, 2017. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM |

Франсуа Фийон - консерватор, католик и сторонник реформ экономики 21.04.2017

В начале года кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон был фаворитом президентской гонки во Франции. Но коррупционные скандалы резко снизили его шансы на победу.
Donzy, FRANCE: POUR ILLUSTRER LE PAPIER DE CHRISTOPHE PAREL: DONZY, VILLAGE MIROIR DU VOTE PRESIDENTIEL DE LA FRANCE View of a street, 26 April 2007 in the village of Donzy in Burgundy, central eastern France. The French village of Donzy has done again what it has done in every presidential election since 1981 -- accurately reflect the nation's vote in the first round of the vote. Last Sunday the village of 1,700 people voted 29.7 percent for Nicolas Sarkozy; 24.3 percent for Segolene Royal; 18.9 percent for Francois Bayrou; and 11.7 percent for Jean-Marie Le Pen. AFP PHOTO PHILIPPE MERLE (Photo credit should read PHILIPPE MERLE/AFP/Getty Images)

Почему у победителя выборов в Донзи есть неплохие шансы стать президентом Франции (видео) 17.04.2017

До первого тура президентских выборов во Франции всего несколько дней. Репортаж DW из города Донзи, где результаты голосования обычно полностью совпадают с общенациональными.

Президентом Франции может стать победитель выборов в Донзи (17.04.2017) 17.04.2017

До первого тура президентских выборов во Франции всего несколько дней. Репортаж DW из города Донзи, где результаты голосования обычно полностью совпадают с общенациональными.

Что путинофилы во Франции знают о России? - Немцова.комментарий (31.03.2017) 31.03.2017

Трое из пяти основных претендентов на пост президента Франции - Ле Пен, Фийон и Меланшон - выступают за сближение с Кремлем и снятие санкций. Но Жанна Немцова задалась вопросом: что эти путинофилы реально знают о России?
23.03.2017+++Frankreich+++ Politologin Marie Mendras im Interview mit Zhanna Nemtsova

Французский политолог: Наши политики используют Путина в своих целях 29.03.2017

Профессор Мари Мендрас в интервью Жанне Немцовой рассказала о том, какую роль играет Путин в президентской гонке во Франции и почему французы мало интересуются Россией.
23.03.2017+++Frankreich+++ Politologin Marie Mendras im Interview mit Zhanna Nemtsova

Мари Мендрас в программе "Немцова.Интервью": Связи с Путиным токсичны (28.03.2017) 28.03.2017

Французский политолог Мари Мендрас рассказала в интервью Жанне Немцовой о предстоящих выборах во Франции и о том, что в Европе думают о России. Фигура Путина позволяет французским кандидатам в президенты укреплять собственные позиции, считает Мендрас.
04.02.2017 ©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT - Lyon, le 4 fevrier 2017 - Meeting de Emmanuel Macron au palais des sports de Gerland. - ambiance public au palais des sports pendant le meeting. Presidential candidate Emmanuel Macron during a meeting on 4 February at the Palais des Sports of Gerland in Lyon. *** Local Caption *** |

За пост президента Франции будут бороться 11 кандидатов 18.03.2017

Конституционный совет в Париже объявил окончательный состав участников президентской гонки. Два тура президентских выборов состоятся 23 апреля и 7 мая.
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