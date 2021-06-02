Экс-премьер Франции Фийон выдвинут в совет директоров "Зарубежнефти"

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в список кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Зарубежнефть". О соответствующем распоряжении правительства России ряд российских СМИ сообщили вечером в пятницу, 11 июня. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

По данным онлайн-издания РБК, бывший глава правительства Франции Фийон и замруководителя Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) Алексей Павлов сменят в составе совета директоров "Зарубежнефти" бывшего заместителя главы Минэкономразвития Оксану Тарасенко и помощника зампредседателя правительства Алексея Козлова.

Франсуа Фийон возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 год, во время президентства Николя Саркози. В декабре 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что французского политика связывают дружеские отношения с Владимиром Путиным. "Во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство. И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", - цитирует Пескова информагентство "Интерфакс".

Реальный тюремный срок Фийона

В июне 2020 года Фийон был приговорен во Франции к двум годам тюрьмы и еще трем годам условно за фиктивное трудоустройство своей жены и детей. Согласно материалам следствия, Пенелопа Фийон, фиктивно устроенная на работу сотрудницей аппарата парламента, за несколько лет получила около 800 тысяч евро. Сама она утверждала, что действительно выполняла ряд обязанностей, но делала это удаленно, так как воспитывала пятерых детей.

Европейские политики в российских нефтяных компаниях

Франсуа Фийон - не единственный известный европейский политик, начавший после завершения политической карьеры на родине работать в российском энергетическом секторе.

Так, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) возглавляет сейчас совет подконтрольной российскому государству компании "Роснефть". В начале июня 2021 года в обновленный состав совета директоров "Роснефти" вошла также экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, станцевавшая с Путиным на своей свадьбе в августе 2018 года.

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