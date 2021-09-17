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Франсуа Олланд

Nur für die abgesprochene Berichterstattung! *** Bundeskanzlerin Angela Merkel im Garten den Kanzleramt, vor den Kanzleramt am 27.07.2006 Foto:Laurence Chaperon Dresdner Bank BLZ 37080040 KTO 265575500

За что ругают и хвалят Меркель? Буш, Медведев, Олланд в фильме DW 17.09.2021

DW сняла документальный фильм, посвященный Ангеле Меркель. Что рассказали в нем об уходящем канцлере ФРГ мировые лидеры, эксперты и журналисты?
French President Emmanuel Macron meets attendees during ceremonies marking the 74th anniverssary of World War II victory in Europe, under the Arc de Triomphe Wednesday May 8, 2019 in Paris . (Christian Hartmann, Pool via AP) |

Президент Франции в Париже почтил память погибших во Второй мировой 08.05.2019

Эмманюэль Макрон возложил венок у Триумфальной арки и зажег вечный огонь. В торжественных мероприятиях в Париже участвовали также Николя Саркози и Франсуа Олланд.
OCTOBER 2, 2015 (R-L, clockwise) French President Francois Hollande, German Chancellor Angela Merkel, Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Petro Poroshenko attend a meeting in Paris, France, October 2, 2015. France hosts a meeting with leaders of Russia, Germany and Ukraine in Paris for talks about Ukraine which were likely to be overshadowed by the conflict in Syria. REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mikhailo Palinchak/Pool ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.

Кремль опроверг описанную в мемуарах Олланда угрозу Путина в адрес Украины 03.09.2018

На переговорах в "нормандском формате" в 2015 году Владимир Путин пригрозил Петру Порошенко "окончательно раздавить войска" Украины, пишет бывший президент Франции Франсуа Олланд.
Olivier Faure, newly-elected First Secretary of French Socialist Party, poses before a news conference at the French Socialist Party rue de Solferino headquarters in Paris, France, March 30, 2018. REUTERS/Philippe Wojazer

Французские социалисты выбрали нового лидера 07.04.2018

Новым лидером социалистов стал глава фракции PS в парламенте Франции Оливье Фор. Ожидается, что он придаст партии новый импульс после поражений на выборах 2017 года.
Made in Germany vom 09.05.2017 Macron (Quelle: AP) Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany

Макрон вступил в должность президента Франции 14.05.2017

В Елисейском дворце в Париже прошла церемония инаугурации 25-го главы государства. Социалист Франсуа Олланд сложил с себя полномочия.
18.11.2015 **** German Chancellor Angela Merkel makes a statement at the Chancellery in Berlin, Germany November 18, 2015. Merkel defended the decision to cancel a soccer match between Germany and Netherlands on Tuesday evening due to security concerns, just four days after Islamist attacks in Paris killed at least 129 people. I was just as sad as the millions of fans that the match was cancelled. But the security officials took a responsible decision, Merkel said. These are difficult decisions, perhaps the most difficult given the conflicting priorities of freedom and security. But yesterday it was right to decide based on security. REUTERS/Soeren Stache Copyright: Reuters/S. Stache

У Меркель нет сомнений в успешном сотрудничестве с Макроном 08.05.2017

Берлин хочет поддержать новое французское правительство в преобразованиях, но эта помощь не может заменить политику самого Парижа, указала канцлер ФРГ.

OCTOBER 2, 2015 (R-L, clockwise) French President Francois Hollande, German Chancellor Angela Merkel, Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Petro Poroshenko attend a meeting in Paris, France, October 2, 2015. France hosts a meeting with leaders of Russia, Germany and Ukraine in Paris for talks about Ukraine which were likely to be overshadowed by the conflict in Syria. REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mikhailo Palinchak/Pool ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.

Лидеров "нормандской четверки" беспокоят угрозы в адрес миссии ОБСЕ 18.04.2017

Путин, Меркель, Порошенко и Олланд призвали активизировать обмен пленными по формуле "всех на всех". Они также высказались о работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
30.03.2017 *** French President Francois Hollande (R) and German President Frank-Walter Steinmeier attend a joint news conference after a meeting at the Elysee Palace in Paris, France, March 30, 2017. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Штайнмайер обозначил роль ФРГ и Франции в евроинтеграции 30.03.2017

Германия и Франция должны взять на себя больше ответственности за судьбу Евросоюза. Только так Европа успешно преодолеет шок от Brexit, убежден президент ФРГ Штайнмайер.

28.02.2017 ©PHOTOPQR/SUD OUEST ; 28/02/2017 Le 28/02/2017 - FRANCOIS HOLLANDE INAUGURE LGV A VILLOGNON Un tireur d_élite à l_origine du coup de feu pendant le discours de Hollande en Charente Deux civils ont été blessés France accidental shooting: Horror during President Francois Hollande speech as gunshot leaves two injured sparking security alert. |

Президент Франции назвал исход выборов в Нидерландах "победой над экстремизмом" 16.03.2017

Французский президент Франсуа Олланд и кандидат в президенты страны на предстоящих выборах Эмманюэль Макрон с одобрением отреагировали на победу партии премьера Нидерландов на парламентских выборах.

Illustration picture shows the meeting room on the first day of an EU summit meeting, Thursday 09 March 2017, at the European Union headquarters in Brussels. BELGA PHOTO THIERRY ROGE |

Саммит ЕС завершился без совместного заявления и "семейного фото" 10.03.2017

На брюссельском саммите ЕС проявились существенные разногласия между его участниками. Один из ключевых вопросов: имеет ли право на жизнь идея "Европы двух скоростей".
28.02.2017 ©PHOTOPQR/SUD OUEST ; 28/02/2017 Le 28/02/2017 - FRANCOIS HOLLANDE INAUGURE LGV A VILLOGNON Un tireur d_élite à l_origine du coup de feu pendant le discours de Hollande en Charente Deux civils ont été blessés France accidental shooting: Horror during President Francois Hollande speech as gunshot leaves two injured sparking security alert. |

Уходящий президент Франции рассказал о своем "последнем долге" 06.03.2017

Франсуа Олланд считает своим долгом не допустить победы лидера правопопулистов Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции.
Police guard the entrance to a Menilmontant metro station as people gather to protest against an alleged police assault on a black man while in custody in central Paris on February 8, 2017. A 22-year-old black youth worker named as Theo required surgery after his arrest on February 2, 2017 when he claims a police officer sodomized him with his baton. One officer has been charged with rape and three others with assault over the incident in the tough northeastern suburb of Aulnay-sous-Bois which has revived past controversies over alleged police brutality. (Photo by Julien Mattia/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Новые беспорядки во Франции: есть надежда на лучший исход 10.02.2017

Жестокое задержание полицией подозреваемого в предместье Парижа вызвало молодежные волнения, длящиеся уже больше недели. Сделали ли французские власти выводы после бунтов 2005 года?
©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Benoît Hamon clôt sa campagne de la primaire de la gauche par un meeting ce vendredi soir à Lille au Palais Saint-Sauveur devant 2500 personnes.PHOTO PATRICK JAMES LA VOIX DU NORD - 2017/01/27. Benoît Hamon, French politician and a member of both the Socialist Party (PS), and the Party of European Socialists. He is a candidate for the 2017 French presidential election, contesting the Socialist presidential primary. |

Во Франции определился кандидат в президенты от социалистов 29.01.2017

Во втором туре праймериз французских социалистов, согласно предварительным результатам, лидирует бывший министр образования Бенуа Амон. Его соперник, экс-премьер Манюэль Вальс уже признал свое поражение.
Feb. 18, 2016 Republican presidential candidate Donald Trump listens to his mobile phone during a lunch stop, Thursday, Feb. 18, 2016, in North Charleston, S.C. (AP Photo/Matt Rourke) |

Трамп созвонится с Меркель, Олландом и Путиным в один день 27.01.2017

Президент США намерен поговорить с канцлером ФРГ, президентами Франции и России 28 января. Источники в Берлине и Кремле также подтвердили готовность Меркель и Путина провести телефонную беседу с Трампом.
27.01.2017 +++Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l) und der französische Staatspräsident François Hollande kommen am 27.01.2017 im Bundeskanzleramt in Berlin zur Abgabe von Statements. Foto: Soeren Stache/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Меркель и Олланд назвали стоящие перед Евросоюзом вызовы 27.01.2017

Лидеры Германии и Франции призвали страны ЕС к единству на фоне внешних и внутренних угроз. В частности, они упомянули опасность, исходящую от популистов в Европе.
DONETSK REGION, UKRAINE. FEBRUARY 10, 2015. Military soldiers of the Donetsk People s Republic (DPR), fighting near Debaltseve, Donetsk region. Nikolai Muravyev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15B7FA Donetsk Region Ukraine February 10 2015 Military Soldiers of The Donetsk Celebrities S Republic DPR Fighting Near Donetsk Region Nikolai TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15B7FA

Меркель, Олланд и Путин договорились продолжать "нормандский формат" 18.01.2017

Берлин и Париж настаивают на выполнении минских договоренностей об урегулировании конфликта на востоке Украины. Меркель и Олланд созвонились с Путиным и решили продолжать встречи "нормандской четверки".
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