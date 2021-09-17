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DW сняла документальный фильм, посвященный Ангеле Меркель. Что рассказали в нем об уходящем канцлере ФРГ мировые лидеры, эксперты и журналисты?
Эмманюэль Макрон возложил венок у Триумфальной арки и зажег вечный огонь. В торжественных мероприятиях в Париже участвовали также Николя Саркози и Франсуа Олланд.
На переговорах в "нормандском формате" в 2015 году Владимир Путин пригрозил Петру Порошенко "окончательно раздавить войска" Украины, пишет бывший президент Франции Франсуа Олланд.
Новым лидером социалистов стал глава фракции PS в парламенте Франции Оливье Фор. Ожидается, что он придаст партии новый импульс после поражений на выборах 2017 года.
В Елисейском дворце в Париже прошла церемония инаугурации 25-го главы государства. Социалист Франсуа Олланд сложил с себя полномочия.
Берлин хочет поддержать новое французское правительство в преобразованиях, но эта помощь не может заменить политику самого Парижа, указала канцлер ФРГ.
Путин, Меркель, Порошенко и Олланд призвали активизировать обмен пленными по формуле "всех на всех". Они также высказались о работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Германия и Франция должны взять на себя больше ответственности за судьбу Евросоюза. Только так Европа успешно преодолеет шок от Brexit, убежден президент ФРГ Штайнмайер.
Французский президент Франсуа Олланд и кандидат в президенты страны на предстоящих выборах Эмманюэль Макрон с одобрением отреагировали на победу партии премьера Нидерландов на парламентских выборах.
На брюссельском саммите ЕС проявились существенные разногласия между его участниками. Один из ключевых вопросов: имеет ли право на жизнь идея "Европы двух скоростей".
Франсуа Олланд считает своим долгом не допустить победы лидера правопопулистов Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции.
Жестокое задержание полицией подозреваемого в предместье Парижа вызвало молодежные волнения, длящиеся уже больше недели. Сделали ли французские власти выводы после бунтов 2005 года?
Во втором туре праймериз французских социалистов, согласно предварительным результатам, лидирует бывший министр образования Бенуа Амон. Его соперник, экс-премьер Манюэль Вальс уже признал свое поражение.
Президент США намерен поговорить с канцлером ФРГ, президентами Франции и России 28 января. Источники в Берлине и Кремле также подтвердили готовность Меркель и Путина провести телефонную беседу с Трампом.
Лидеры Германии и Франции призвали страны ЕС к единству на фоне внешних и внутренних угроз. В частности, они упомянули опасность, исходящую от популистов в Европе.
Берлин и Париж настаивают на выполнении минских договоренностей об урегулировании конфликта на востоке Украины. Меркель и Олланд созвонились с Путиным и решили продолжать встречи "нормандской четверки".
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