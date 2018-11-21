Франкфуртский дизайнер шьет для бездомных куртки-палатки

Число бездомных в Германии растет с каждым годом, отмечает Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) - ассоциация, оказывающая помощь людям, не имеющим жилья, в которую объединились общественные организации, частные инициативы и государственные службы соцобеспечения. Особенно нелегко бездомным приходится зимой: морозные дни для них - настоящее испытание. Живущий во Франкфурте-на-Майне 34-летний дизайнер бразильского происхождения Радамес Эгер (Radames Eger), которому в свое время тоже довелось остаться без крыши над головой, не может на это смотреть равнодушно.

Трансформер для бездомных: эту палатку можно свернуть и превратить в куртку

Он помогает бездомным, снабжая их функциональными спальными мешками, палатками, гамаками, которые можно легко трансформировать в сумки или куртки. Для производства этих многофункциональных вещей Радамес использует зонты (а точнее - непромокаемую ткань, из которой они делаются), забытые гостями франкфуртских ресторанов, баров и кафе. Заведения местного общепита передают их дизайнеру безвозмездно. Как сообщает немецкое информационное агентство dpa, а также многочисленные франкфуртские СМИ, цель проекта - помочь бездомным и привлечь внимание общественности к их проблемам.

Выходец из бразильских трущоб помогает бездомным в Германии

Об этих проблемах Эгер знает не понаслышке. Он вырос в многодетной семье среди трущоб бразильского Сан-Паулу. Несмотря на сомнительное окружение, Радамес не увлекся наркотиками и не стал вором, как многие из его соседей. Зато он обожал танцевать, и мальчика приняли в балетную школу, где учились дети из богатых семей. А когда парню исполнилось 18, ему предоставили стипендию для обучения в хореографической школе при Венской опере. Так он оказался в Европе.

Радамес Эгер шьет куртки из... зонтиков

Во Франкфурте-на-Майне Эгер поселился восемь лет назад - приехал сюда, как он сам говорит, увлекшись одной местной девушкой. Именно здесь он освоил и новую профессию - выучился на мастера по пошиву одежды. И в этой сфере проявился еще один его талант. Радамес стал разрабатывать модели одежды, а со временем инициировал и проект для бездомных.

Пожалуй, нигде в Германии бездомные не бросаются в глаза так сильно, как во Франкфурте-на-Майне - финансовой столице страны. Уж очень разительный получается контраст: живущие на улице люди и ультрасовременные небоскребы. На это сразу обратил внимание и Радамес Эгер. Как-то с ним неожиданно заговорил один бездомный, которому очень понравился яркий наряд бразильца. Тогда-то и зародилась идея разрабатывать модели-трансформеры специально для не имеющих жилья людей.

Как привлечь внимание к проблемам бездомных?

Около 70 многофункциональных курток из непромокаемой ткани сшил на сегодняшний день Радамес Эгер. Пользуются ими бездомные и Франкфурта, и других городов Германии. Сшитые вручную куртки Радамес дарит тем, кто живет на улице. В настоящее время модельер совершает своеобразное турне по Германии: приезжая в тот или иной город, парень устраивается со своей швейной машинкой прямо перед зданием местной администрации и демонстративно начинает шить одежду для бездомных - чтобы привлечь внимание городских властей к проблемам замерзающих на улицах людей, сообщает агентство dpa и СМИ Франкфурта-на-Майне.

Бездомные доверяют Радамесу. Как признался один из них, благодаря сшитой Эгером теплой куртке, которую с легкостью можно превращать в палатку или саквояж, он пережил прошлую зиму, ни разу не заболев. По словам бездомного, такого с ним уже давно не случалось.

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