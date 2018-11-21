 Франкфуртский дизайнер шьет для бездомных куртки-палатки | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Франкфуртский дизайнер шьет для бездомных куртки-палатки

Легким движением руки куртка-трансформер превращается в палатку, сумку или гамак. А шьет их Радамес Эгер прямо под окнами мэрий немецких городов.

Дизайнер демонстрирует свою продукцию

Дизайнер демонстрирует куртку, которую можно превратить в палатку или сумку

Число бездомных в Германии растет с каждым годом, отмечает Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) - ассоциация, оказывающая помощь людям, не имеющим жилья, в которую объединились общественные организации, частные инициативы и государственные службы соцобеспечения. Особенно нелегко бездомным приходится зимой: морозные дни для них - настоящее испытание. Живущий во Франкфурте-на-Майне 34-летний дизайнер бразильского происхождения Радамес Эгер (Radames Eger), которому в свое время тоже довелось остаться без крыши над головой, не может на это смотреть равнодушно.

Палатка, которую можно превратить в куртку

Трансформер для бездомных: эту палатку можно свернуть и превратить в куртку

Он помогает бездомным, снабжая их функциональными спальными мешками, палатками, гамаками, которые можно легко трансформировать в сумки или куртки. Для производства этих многофункциональных вещей Радамес использует зонты (а точнее - непромокаемую ткань, из которой они делаются), забытые гостями франкфуртских ресторанов, баров и кафе. Заведения местного общепита передают их дизайнеру безвозмездно. Как сообщает немецкое информационное агентство dpa, а также многочисленные франкфуртские СМИ, цель проекта - помочь бездомным и привлечь внимание общественности к их проблемам.

Выходец из бразильских трущоб помогает бездомным в Германии

Об этих проблемах Эгер знает не понаслышке. Он вырос в многодетной семье среди трущоб бразильского Сан-Паулу. Несмотря на сомнительное окружение, Радамес не увлекся наркотиками и не стал вором, как многие из его соседей. Зато он обожал танцевать, и мальчика приняли в балетную школу, где учились дети из богатых семей. А когда парню исполнилось 18, ему предоставили стипендию для обучения в хореографической школе при Венской опере. Так он оказался в Европе.

Радамес Эгер за работой

Радамес Эгер шьет куртки из... зонтиков

Во Франкфурте-на-Майне Эгер поселился восемь лет назад - приехал сюда, как он сам говорит, увлекшись одной местной девушкой. Именно здесь он освоил и новую профессию - выучился на мастера по пошиву одежды. И в этой сфере проявился еще один его талант. Радамес стал разрабатывать модели одежды, а со временем инициировал и проект для бездомных.

Контекст

В Германии прошла акция "Сделаем Гамбург теплее". Добровольцы связали шарфы для нуждающихся и развесили их на деревьях. (19.11.2018)

Эмоциональную фотоссесию устроили организация Fiftyfifty и фотоагенство Getty Images. Совсем обычные профессии - архитектор, менеджер, повар. А сколько в них силы! (26.04.2018)

Мужчины 47 и 62 лет госпитализированы с тяжелыми ожогами. Ведется розыск подозреваемого, его мотивы неизвестны. (23.07.2018)

Сотрудники федеральной полиции обнаружили спящего молодого человека в ячейке для хранения чемоданов. На "гуттаперчевого" бездомного заведут дело. (14.11.2018)

Аномально низкие температуры в Европе привели к множеству человеческих жертв. В основном замерзают бездомные, не имеющие крова над головой. (09.01.2017)

Пожалуй, нигде в Германии бездомные не бросаются в глаза так сильно, как во Франкфурте-на-Майне - финансовой столице страны. Уж очень разительный получается контраст: живущие на улице люди и ультрасовременные небоскребы. На это сразу обратил внимание и Радамес Эгер. Как-то с ним неожиданно заговорил один бездомный, которому очень понравился яркий наряд бразильца. Тогда-то и зародилась идея разрабатывать модели-трансформеры специально для не имеющих жилья людей.

Как привлечь внимание к проблемам бездомных?

Около 70 многофункциональных курток из непромокаемой ткани сшил на сегодняшний день Радамес Эгер. Пользуются ими бездомные и Франкфурта, и других городов Германии. Сшитые вручную куртки Радамес дарит тем, кто живет на улице. В настоящее время модельер совершает своеобразное турне по Германии: приезжая в тот или иной город, парень устраивается со своей швейной машинкой прямо перед зданием местной администрации и демонстративно начинает шить одежду для бездомных - чтобы привлечь внимание городских властей к проблемам замерзающих на улицах людей, сообщает агентство dpa и СМИ Франкфурта-на-Майне.

Бездомные доверяют Радамесу. Как признался один из них, благодаря сшитой Эгером теплой куртке, которую с легкостью можно превращать в палатку или саквояж, он пережил прошлую зиму, ни разу не заболев. По словам бездомного, такого с ним уже давно не случалось.

Смотрите также:

  • Герои фотопроекта в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Что такое для нас работа? Обязательства, ответственность, стресс, зависимость…Стоп, а может, работа - то, что помогает нам найти свое место в этом большом мире и дарит нам ощущение востребованности? Посмотрите на людей разных профессий. Только пролистайте всю фотогалерею. Вы не поверите, когда дойдете до последних кадров.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Архитектор. Создает дома, используя только современные технологии. Его кредо - много света, открытое пространство и максимальная защищенность.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Повар немецкого ресторана. За плитой проводит большую часть своего рабочего времени. Любит готовить и не прочь сам вкусно поесть.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Профессор немецкого университета. Приехал на семинар, чтобы прочитать доклад о значении математического анализа для составления бизнес-плана.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Менеджер крупной немецкой компании - за барной стойкой дорогого отеля. Позади - тяжелое совещание, но в глазах - уверенность, что ей все по плечу.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Бармен. Любит свою работу за возможность проводить время в кругу интересных людей.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Дизайнер модной одежды. В своем ателье он придает бесформенной ткани силуэт. Его легкий небрежный стиль выдает свободный нрав и творческий характер.

  • Фотопроект в поддержку бездомных Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Бизнесмен. Его дела идут в гору. Он вынужден постоянно быть на связи и решать важные вопросы.

  • Герои фотопроекта Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    А теперь забудьте все, что мы вам рассказывали. У этих людей уже давно нет ни работы, ни крыши над головой. Все они - бездомные. Карл-Хайнц (в роли дизайнера в фотопроекте "Repicturing Homeless") переезжает из одного города в другой. Фотосессия напомнила ему о той, прошлой, жизни, когда у него все было хорошо. Ванесса (в роли успешной женщины), 36 лет. Десять из них - живет на улице.

  • Герои фотопроекта Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    У Михаэля (слева на фотографии, в роли профессора) раньше была работа. Он трудился по 70-75 часов в неделю. Сегодня у него нет ничего. В костюме он сначала ощущает себя неловко, но потом ему нравится. Калле (в роли преуспевающего бизнесмена) работал в строительстве. Сегодня он - бездомный. "Я как будто заново родился", - говорит 56-летний немец, примеряя костюм. По его щекам текут слезы.

  • Герои фотопроекта Repicturing Homeless

    Repicturing Homeless: бездомные в роли фотомоделей

    Это проект компании Havas, агентства Getty Images и немецкой благотворительной организации Fiftyfifty. На снимках - успешные, востребованные люди. Профессия возвращает им чувство достоинства, заставляет нас взглянуть на бездомных иначе, а, может, и на то значение, которое работа имеет в нашей жизни. Снимки выставлены на продажу на стоковом сайте Getty Images. Выручка пойдет на помощь бездомным.

    Автор: Марина Борисова


Контекст

Бездомные в роли фотомоделей

Работа - стресс, ответственность. А когда ее нет? Без работы человек - как бы за гранью общества. Что будет, если отнять работу или, наоборот, наделить его какой-то профессией.  

Ссылки в интернете

Сообщество в Facebook: здесь Радамес призывает людей отдать ему свои старые зонты

Радамес Эгер в сети Facebook - информация обо всех проектах дизайнера

Аудио- и видеофайлы по теме

Бездомные в Америке: без денег и крыши над головой  

Мода на ретро  

Рубаха-парень  

Самая чудная мода  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера