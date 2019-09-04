Фотограф, который открыл супермоделей

Немецкий фотохудожник и режиссер-документалист Петер Линдберг (Peter Lindbergh), один из самых влиятельных фэшн-фотографов в мире, предпочитал снимать знаменитостей такими, какие они есть - без лишней мишуры. Он хотел, чтобы созерцатель видел в них не гламурных кукол, а нормальных людей, которые умеют от души смеяться, злиться, стесняться, горевать.

Намеренно не используя ретуши и спецэффектов, Петер Линдберг осмелился раздвинуть устоявшиеся рамки творчества и отобразить в фотографии новую форму реализма. Заостряя внимание не на внешности, а на внутреннем мире, характере, духовности и индивидуальности, он стал первым, кто изменил стандарты фэшн-фотографии и совершил революцию в визуальном языке известных глянцевых журналов о моде и стиле и модных лейблов.

Петер Линдберг на фоне своей работы, представленной на выставке в Мюнхене в 2017 году

Конек Линдберга - удивительные по выразительности черно-белые фотопортреты. Больше всего этот фотохудожник любил снимать неординарных, харизматичных, знающих себе цену женщин. Среди его героинь были Настасья Кински (Nastassja Kinski), Милла Йовович, Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer), Пина Бауш (Pina Bausch), Шарлотта Рэмплинг, Тина Тёрнер, Синди Кроуфорд, - всех не перечислить. Именно фотографии Линдберга положили начало новой эпохи в мире моды - пришло время супермоделей.

А такие культовые сегодня модели, как Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс, начинали свою карьеру с подачи этого фотографа. В конце 1970-х - начале 1980-х годов, когда Линдберг их "открыл", они были совсем молоденькими и никому не известными девушками. А после того как их фотографии появились в знаменитых фэшн-журналах, достаточно было просто произнести Наоми, Линда, чтобы тут же стало понятно, о ком идет речь.

Самородок из польской глубинки

Настоящее имя Петера Линдберга - Петер Бродбек (Peter Brodbeck). Он родился в 1944 году в польском городе Лешно, который в то время был оккупирован немцами, а его детство и юность прошли в западногерманском Дуйсбурге. Свою трудовую деятельность он начинал там как оформитель витрин. Затем, в начале 1960-х, уехал в Берлин, где поступил в Академию искусств. Однако вскоре решил следовать по стопам своего кумира Винсента ван Гога и отправился во французский Арль. Там Петер днем работал на ферме, а вечером писал картины, которые продавал на блошиных рынках. А почти год спустя он отправился путешествовать автостопом по Испании и Северной Африке. Два года Петер жил, как битник, - перебирался с места на место, шатался по кофейням, курил траву, часто ночевал на улице. И - много думал. По его признанию, за это время он сильно изменился.

В конце концов, Петер вернулся в Германию, где стал изучать живопись в Высшей художественной школе Крефельда, а в 1969 году один известный галерист даже пригласил его для участия в выставке. Однако некоторое время спустя судьба Линдберга круто изменилась. В 1971 году, переехав в Дюссельдорф, Петер стал подрабатывать ассистентом фотографа - и настолько вошел во вкус, что в 1973 году открыл свою фотостудию. Как-то он получил солидный заказ от престижного журнала Stern. И после того как его фотографии были опубликованы, Линдберг проснулся знаменитым. Продолжать карьеру фотографа он решил в Париже, куда и переехал в 1978 году.

Именно во Франции Линдберг сосредоточился на моде и звездах из мира кино - стал снимать моделей и актрис. В его послужном списке - проекты с Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld), Дерил Ханной, Джорджо Армани, сотрудничество с журналами Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair, Rolling Stone, The New Yorker, Wall Street Journal Magazine, Visionaire, Interview. Петером Линдбергом создан знаменитый "Календарь Пирелли" 2017 года. За 50-летнюю историю этого издания он - единственный фотохудожник, трижды получавший такой престижный заказ.



Николь Кидман для календаря Пирелли. Работа Петера Линдберга

Не говоря о многочисленных высоких наградах, которыми отмечено его многогранное творчество. Два года назад в художественном музее Kunsthalle в Мюнхене былы организована беспрецедентная ретроспективная выставка "From Fashion to Reality", где было представлено свыше 220 его работ, созданных за последние 40 лет. А в 2019 году на берлинском кинофестивале Берлинале состоялась премьера документального фильма "Women's Stories" ("Питер Линдберг - Женские истории"), посвященного работе известного фотохудожника.

4 сентября стало известно о том, что Петер Линдберг скончался в возрасте 74 лет.

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