Форум Немцова: какова новая стратегия оппозиции в России?

После успеха "умного голосования" на выборах в России оппозиция ищет новые стратегии для демократических перемен. Алексей Навальный предложил достучаться до россиян при помощи ситуации в экономике.
В то время как в Москве Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признали "иностранным агентом" его основатель Алексей Навальный оказался за границей - в Варшаве, куда он впервые приехал на форум Бориса Немцова.
О своей первой реакции Навальный рассказал в интервью DW: "Это абсолютно незаконно. Мы довольно сильно разозлились. Просто мы так много времени и сил потратили, чтобы никогда не получать ни одной копейки из-за границы и абсолютно уверены, что никогда не получали. И, естественно, нас взбесило то, что они без каких-то доказательств взяли и объявили нас "иностранными агентами".
Признание "иностранным агентом" не даст уничтожить ФБК, но усложнит жизнь - от организации будут требовать больше отчетности и штрафовать, уверен Навальный. Политик считает, что это месть за успешное выступление на недавних выборах в Мосгордуме. "Путин просто боится, что наша организация осложнит ему еще и следующие выборы в Госдуму", - уверен Навальный.
Новые стратегии оппозиции
Форум Бориса Немцова проходит уже в четвертый раз, в Варшаве собрались десятки известных российских и зарубежных политиков, политологи, эксперты, а также несколько официальных лиц Польши, в том числе глава МИД Яцек Чапутович.
Вместе с новостями про ФБК на форуме активно обсуждали и новые стратегии российской оппозиции после успешных выборов в Мосгордуму. Одну из них также предложил Навальный. По его мнению, со временем россиянам станет все более очевидной неспособность нынешнего правительства и Владимира Путина обеспечить экономический рост страны.
Это надо использовать, чтобы достучаться до аполитичных людей, считает политик. "Условный 30-летний житель Ульяновска понимает, что у него просто нет перспектив. Тактика оппозиции должна исходить из этого, мы должны фокусироваться не только на традиционных вопросах - правах человека и политзаключенных - расширение может происходить только за счет социальных вопросов, именно поэтому мы много работаем с профсоюзами", - пояснил Навальный.
Почему все больше людей интересуются политикой?
Последние месяцы показали, что политикой интересуются и представители ранее аполитичных слоев общества, уверены участники форума. Пример - молодые популярные актеры вроде Александры Бортич, Александра Петрова и Никиты Ефремова, которые вступились за своего коллегу Павла Устинова.
Виной тому - жестокость полиции на митингах и жесткость приговоров активистам. Даже те россияне, которые не поддерживают оппозицию, не приемлют жестокости и откровенных репрессий, считает политик Владимир Милов. "Массовые репрессии, особенно в жестокой форме, отторгаются обществом. Даже аполитичными людьми, даже сторонниками Путина", - отметил он в интервью DW.
Сейчас многие россияне увидели, что эти репрессии затрагивают совершенно обычных людей, а не политиков. "Последние месяцы многим людям открыли глаза, что это может коснуться каждого", - считает Милов. Именно поэтому власть вряд ли перейдет к массовым репрессиям, а продолжит точечные, полагает политик. К сожалению, в этом процессе возможны "трагические сюжеты", отмечает он.
Хаотичные действия властей
"Трагические сюжеты" - это в том числе реальные уголовные сроки некоторым из участников так называемого "московского дела", отметили участники форума. Чем можно объяснить хаотичность действий российских властей, которые освобождают одних фигурантов и дают сроки другим?
"Принято решение кого-то отпустить, чтобы снизить напряжение, чтобы утихомирить акции протеста, а по поводу кого-то система не откатывает назад, не меняет своего мнения", - отметил Александр Соловьев, глава московского отделения "Партии перемен", которому было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. Владимир Милов согласен с этим утверждением. По его словам, власть закономерно идет на уступки только в конкретных случаях давления на нее.
Перемены ближе, чем кажутся
Во время форума у его участников неоднократно возникало сравнение убийства Бориса Немцова с убийством польского священника Ежи Попелушко в 1984 году. Он был последовательным антикоммунистом и одним из лидеров оппозиционного профсоюза "Солидарность", его проповеди с критикой режима стали известны по всей Польше.
Убийство Попелушко сотрудниками службы безопасности МВД вызвало беспорядки по всей стране, на похоронах присутствовали 250 тысяч человек, напомнил глава МИД Польши Яцек Чапутович. По его словам, эти события заложили основу демократических перемен в Польше.
"Нынешняя ситуция в России похожа на то, что было у нас в 1980-е годы. Нам казалось невозможным, что изменения наступят при нашей жизни. Казалось, что СССР и Польская Народная Республика будут вечными. Но от момента смерти Попелушко до изменений в стране прошло 5 лет", - отметил Чапутович. Он напомнил, что почти столько же прошло после убийства Бориса Немцова. "Возможно, что и в России перемены гораздо ближе, чем кажутся", - заявил Чапутович.
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