Форум Немцова в Праге: как объединить оппозицию в России?

Один из главных вопросов, на который предстояло ответить участникам третьего Форума Бориса Немцова, проходившего 9 и 10 октября в Праге: "Есть ли у демократической России новый шанс?". Шанс есть, и он в самих россиянах, уверены участники форума. "В российском обществе много инициатив, активных людей, есть запрос на прогресс и перемены, желание сделать страну лучше", - заявил социолог Высшей школы экономики Григорий Юдин.

Однако, по его словам, главная проблема состоит в том, что большинство инициатив подавляются российской властью, которая не заинтересована в вовлечении людей в активную политику. В результате многие активисты разочаровываются в своей деятельности и впадают в апатию. В этом и состоит цель российской власти, уверен Юдин.

Как помочь этим активистам? "Необходимо справиться с чувством беспомощности, мобилизовать различные группы людей, которые недовольны ситуацией", - добавил социолог. По его словам, пример последних губернаторских выборов показал, что у все больших категорий населения появляется запрос на протест, поэтому необходимо направить этот протест в правильное русло.

Неожиданные оппозиционные альянсы в России

В России сложилась уникальная ситуация: прогрессивные люди вынуждены называть себя меньшинством, считают участники форума. Для того, чтобы научиться говорить с позиции большинства, оппозиционерам необходимо "выйти из зоны комфорта", перестать жаловаться на непонимание со стороны большинства и учиться строить альянсы. Причем с теми политическими силами, которые могут быть "приятны не всем".

Сергей Алексашенко

Один из неожиданных альянсов предложил бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко. По его мнению, внепарламентской оппозиции необходимо сотрудничать с коммунистами. "Это огромная ошибка 2011 года, когда были массовые протесты в России, что участники и организаторы акций не захотели объединиться с коммунистами", - заявил Алексашенко. По его словам, пример Украины показал, что сотрудничество уличной оппозиции с парламентской может давать крайне неожиданные результаты.

Экс-зампред ЦБ считает, что несистемным оппозиционерам необходимо попытаться провести вместе с коммунистами совместный референдум по "какой-нибудь теме" и показать, что они способны одерживать победы на федеральном уровне. Эта тема вызвала ожесточенную дискуссию, с Алексашенко были согласны не все. Григорий Юдин уверен, что коммунисты "сольют партнеров при первом удобном случае".

Как оппозиционерам РФ найти общие темы?

Социолог полагает, что для объединения оппозиционных сил необходимо искать общие темы, которые волнуют широкие массы населения. Таковыми он считает три: борьбу с неравенством, коррупцией и произволом. "В России, где крохотная доля населения контролирует до 70 процентов богатств, а элиты занимаются самообогащением, эти вопросы понятны всем", - уверен Юдин.

Жанна Немцова и участники третьего Форума Бориса Немцова

В форуме приняли участие и несколько известных западных политиков, они дискутировали на тему, как вести себя Западу в условиях насильственного изменения границ в Европе со стороны России, постоянных кибератак и вмешательства в выборы в западных странах. "Евросоюзу необходима единая стратегия, чтобы реагировать на агрессивное поведение России. Одних санкций для этого недостаточно", - заявил лидер "Альянса либералов и демократов за Европу" в Европарламенте и экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

Однако западные политики также отметили, что крайне необходимо продолжать общаться с российской властью и добиваться взаимопонимания, несмотря на все проблемы, способствовать культурным и учебным обменам. Речь идет и об экономической выгоде от сотрудничества. "Для обеих сторон было бы выгодно более успешное и либеральное общество в России, чем сейчас", - отметил замглавы российского подразделения Европейской службы внешних связей Джон Богартс.

Академический центр Бориса Немцова в Праге

Над задачей культурных и учебных обменов между РФ и Западом теперь также работает и Академический центр Бориса Немцова по изучению России, который открылся в начале года в Праге. Центр уже запланировал ряд исследовательских проектов, публичных лекций и конференций. Летом в школе журналистики на базе центра обучались около 30 человек.

Трое из них представили свои проекты. Так, студентка из Нижнего Новгорода Анна Тендитная рассказала о том, как в непростых условиях работают в ее городе ученые. Многие из них не хотят уезжать работать за границу, несмотря на колоссальную разницу в уровне технического оснащения и зарплат, потому что хотят продолжать заниматься фундаментальной наукой.

"Сам факт того, что есть такая площадка - это уже большой успех", - рассказала создатель центра, журналистка DW Жанна Немцова. По ее словам, в будущем Академический центр Бориса Немцова станет альтернативой для молодых ученых, у которых в силу каких-то обстоятельств нет возможности продолжать свою работу в России, а студенты смогут продолжить там свое обучение.

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