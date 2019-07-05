"Формула Штайнмайера" - спасение минских соглашений и гарантия мира в Донбассе?

Очередная встреча в верхах в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины, которую ожидали уже в сентябре, судя по заявлениям с украинской и российской сторон, откладывается на неопределенный срок. Камнем преткновения является то, что в России называют "формулой Штайнмайера". В Украине этот термин стал активно обсуждаться после того, как президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сказал, что условием проведения саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции станет предварительное фиксирование этой самой "формулы" на бумаге.

Этой позиции в официальных заявлениях единодушно придерживаются на переговорах все ключевые лица с российской стороны. Напротив, с украинской стороны, судя по новостям из Киева, единства по поводу "формулы" нет. Так, глава МИД Украины Вадим Пристайко 18 сентября сообщил об уже данном им ранее согласии на "формулу Штайнмайера". Однако, в тот же день ставить подпись под "формулой" - по сообщениям российских информагентств - представители Украины отказались. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что собирается обсуждать условия "формулы" в процессе самих переговоров в "нормандском формате", называя ее "одним из самых сложных вопросов" и обещая защищать "каждую каплю украинских интересов".

Что предложил глава МИД Германии?

"Формула Штайнмайера" касается выполнения одного из пунктов минских договоренностей - определения статуса Донбасса. Еще в конце 2015 года ее предложил тогдашний глава министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), сейчас президент ФРГ. Она была задумана как некий компромисс в дискуссиях об очередности выполнения минских соглашений.

Суть "формулы" в том, что Донбасс должен временно получить особый статус на момент проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после того, как результаты выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Под ее контролем должно пройти и само голосование.

Условия "формулы" в деталях нигде не были прописаны, что впоследствии вызвало разногласия в ее трактовках со стороны России и Украины - и ее фактическое замораживание. Более того, среди участников "нормандского формата" нет даже четкого консенсуса о том, договорились ли стороны вообще о ее применении. Россия настаивает на том, что договоренность была, новая украинская власть это подтверждает, тогда как бывшие украинские участники переговоров - оспаривают.

Вадим Пристайко

Было ли согласие Киева на предложение Штайнмайера?

По словам нынешнего главы МИД Украины Вадима Пристайко, Киев собирается реализовать "формулу Штайнмайера", потому что еще в 2016 году с ней якобы согласился тогдашний президент Украины Петр Порошенко. "Формулу Штайнмаера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - цитирует "Интерфакс-Украина" министра иностранных дел.

Заявление Пристайко, однако, опроверг бывший посол Украины в ЕС и советник Петра Порошенко Константин Елисеев. Он утверждает, что Украина никогда не соглашалась на применение "формулы Штайнмайера".

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников поясняю: по принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано" Украина никогда не давала и не могла дать согласие на "формулу Штайнмайера". Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ (Верховной рады Украины. - Ред.). РФ расставляет ловушки", - пишет Елисеев в своем Twitter.

Опасения Украины

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, нельзя допустить, чтобы "формулу Штайнмайера" Киеву "продали как полноценный план урегулирования". Об этом он написал в статье для издания "Европейская правда".

Павел Климкин

Климкин опасается, что, настаивая на "формуле Штайнмайера", РФ постарается размыть стандарты ОБСЕ по выборам. По словам дипломата, перед проведением голосования с оккупированных территорий должны быть выведены войска и вооружения, обеспечена роль украинской ЦИК, права масс-медиа, участие в выборах внутренне перемещенных лиц и украинских партий.

Владимир Фесенко, украинский политолог, глава киевского Центра прикладных политических исследований "Пента" также считает, что Киеву сейчас нельзя соглашаться на письменное закрепление "формулы" еще до проведения саммита, называя это требование "ловушкой России". "Это тупик. Если Зеленский на это согласится, это приведет к проблемам. Это может вызвать протесты и политический кризис в Украине", - предупреждает политолог.

Владимир Фесенко

По словам Фесенко, прежде чем зафиксировать "формулу" на бумаге, нужно договориться по трем ключевым для Украины вопросам: кому предоставляется особый статус, кто и как проводит выборы - и кто будет обеспечивать безопасность во время голосования. "Проведение таких выборов представителями "ЛНР" и "ДНР" абсолютно неприемлемо для Украины" - напоминает Фесенко.

Политолог уверен, что Украина должна выдвинуть свое предложение - возобновить работу над "дорожной картой" реализации минских соглашений, которая, по его словам, была прекращена более двух лет назад.

Россия выступает за "железную договоренность"

В Кремле настаивают на закреплении "формулы Штайнмайера" на бумаге, среди прочего указывая на якобы имевшее ранее место несоблюдение договоренностей украинской стороной. Об этом агентству "Интерфакс" 13 сентября заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Мы хотим, - сказал он, - чтобы уже была железная договоренность, которая способствовала тому, что потом будут предприняты реальные шаги по урегулированию кризиса".

Эксперты в России называют "формулу" компромиссом, приемлемым для всех сторон - как для Москвы, так и для Киева, Донецка и Луганска. Такого мнения придерживается Сергей Уткин, руководитель сектора стратегических оценок Центра ситуационного анализа в Институте мировой экономики и международных отношений.

Он называет "формулу" "рамкой, которую нужно закрепить, чтобы в дальнейшем наполнять ее элементами, которых не хватает для того, чтобы реализовать минские договоренности на практике". Только после письменного закрепления "формулы", по мнению эксперта, можно определять модальность проведения выборов - меры безопасности и наличие миротворцев.

Сьюзан Стюарт

На аргументы противников закрепления "формулы" из числа представителей предыдущей украинской власти Уткин отвечает: "Предыдущая власть проиграла выборы с треском. У нас сложилась новая политическая ситуация, появились совершенно новые люди на разных позициях, в том числе на ключевых".

Взгляд на "формулу Штайнмайера" из Германии

"Есть надежда и скептицизм одновременно", - так охарактеризовала ожидания Германии Сьюзан Стюарт (Susan Stewart) из берлинского Фонда науки и политики (SWP).

По ее словам, с одной стороны, в ФРГ считают, что избрание президента Зеленского и большинство его партии в парламенте открывают новые возможности для урегулирования конфликта. С другой стороны, отмечает Стюарт, многие по-прежнему скептически относятся к возможности достижения соглашения, способного удовлетворить как украинскую, так и российскую стороны.

"Я не думаю, что украинцам будет достаточно согласиться прописать "формулу Штайнмайера". Потому что в какой-то степени это не в их интересах", - говорит эксперт. По словам Стюарт, перед проведением выборов многое должно произойти на самих подконтрольных сепаратистам территориях: длительный период соблюдения режима прекращения огня, отвод тяжелого вооружения, обеспечение безопасности и проведения предвыборных кампаний представителями всех политических партий, а также равное освещение их в СМИ.

Комментируя опасения украинской стороны, что "формула" может быть использована Кремлем в качестве "ловушки", эксперт отметила, что "это просто возврат к старому спору - что должно быть вначале: меры безопасности или политические меры? Украинская позиция заключается в том, что меры безопасности должны быть на первом месте. И я согласна с этой точкой зрения. Россия же хочет, чтобы политические меры были либо первыми, либо переплетены с мерами безопасности".

В МИДе Германии пока что воздерживаются от публичных оценок "формулы Штайнмайера".

Во Франции надеются на реализацию "формулы Штайнмайера"

В то же время, из Франции о "формуле" звучат более благосклонные комментарии. Специалист по России французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Жан де Глиниасти охарактеризовал "формулу Штайнмайера" как "очень хорошее предложение, которое, возможно, сейчас реактивируется". В связи с этим эксперт возлагает надежды на однопартийное большинство Зеленского в парламенте.

Что касается последовательности шагов по урегулированию конфликта, французский эксперт напоминает: "Есть минские соглашения(...) - и это обязывающие соглашения. Там есть последовательность шагов, которая начинается с политических мер, которые было сложно осуществить предыдущему украинскому правительству. Немецкое предложение состоит в том, чтобы преодолеть теперь эту трудность".

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