Формат А4: конец бумажному беспределу

14 октября - Всемирный день стандартизации. Мы решили его отметить, рассказав историю разработанного в Германии бумажного формата А4.
Аккуратная стопка документов, бумаги, разложенные по папкам… Не так уж и давно такое было едва ли мыслимо. В ходу были листы самых разных размеров. Разработка формата А4 в Германии ознаменовала конец бумажного беспредела. Сегодня это одна из самых старых и популярных в мире немецких норм.
Первая попытка стандартизации бумаги
В 19-м веке в Германии существовало множество форматов бумаги. "Элефант", "Медиан", "Октав", "Регистр", "Лексикон"… А еще английские, французские форматы! Как было не раздражаться немцам, известным любителям порядка, когда то конверт для "Медиана" маловат, то "Элефант" в ящик стола не вмещается?
Впрочем, отсутствие единых стандартов волновало и других европейцев. Итальянцы пытались унифицировать размеры листов бумаги еще в 14-м веке. Тогда в Болонье были разработаны четыре формата. Их размеры и названия были даже выгравированы на мраморной плите, которая хранится в болонском музее Museo civico medievale - чтобы никто не усомнился в серьезности этого нововведения.
А вот одним из первых немцев, занявшихся "бумажным" вопросом, был выдающийся ученый из Гёттингена Георг Кристоф Лихтенберг (Georg Christoph Lichtenberg). В 1786 году он описал оптимальное с его точки зрения соотношение сторон листа бумаги формулой 1:√2. Правда, особого интереса эта идея у его современников не вызвала.
Выгода от унификации форматов
Настоящий прорыв совершил немец Вальтер Порстман (Walter Porstmann). В 1920 году автор книги по теории норм работал в созданном за два года до этого Комитете по стандартизации немецкой промышленности в Берлине (Normenausschuss der Deutschen Industrie). Позже организация была переименована в Немецкий институт стандартизации (Deutsches Institut für Normung, сокращенно DIN). Ежедневно Порстману приходилось иметь дело с большим количеством документов и писем. Все они, как водится, были разных размеров, так что и сортировка, и хранение многочисленных бумаг доставляли массу неудобств.
Впрочем, беспокоило его не только это. Листы постоянно приходилось обрезать, подгоняя друг под друга. Зря пропадала десятая часть бумаги! "Выгода, которую человечество получает от унификации форматов, особо значима из-за вклада в сохранение наших ценнейших ресурсов - лесов", - приводит слова математика Немецкий институт стандартизации на своем сайте.
Бумажная математика: А4 - это 210 на 297 мм
В основу будущего стандарта Порстман положил две идеи. Одна принадлежала лауреату Нобелевской премии по химии 1909 года профессору Вильгельму Оствальду (Wilhelm Ostwald), у которого Порстман несколько лет работал ассистентом. Ученый также занимался "нестандартной" проблемой и использовал в качестве исходного формата прямоугольник площадью в один квадратный метр с соотношением сторон 1:2. Чтобы получить бумагу меньшего размера, прямоугольник нужно было сложить пополам необходимое количество раз.
Получившиеся форматы нобелевский лауреат назвал "всемирными" (Weltformate) и потратил немало средств на их продвижение, выпустив даже специальную рекламную марку. Правда, деньги от премии скоро закончились, а "всемирные" форматы не сумели завоевать популярность даже в Германии.
Вальтер Порстман усовершенствовал разработку ученого. Он приложил к ней ту самую формулу соотношения сторон, выведенную Лихтенбергом еще за несколько столетий до этого. Соответственно, исходный прямоугольник, названный Оствальдом "форматом А0", сохранил свою площадь, но изменил длину и ширину: 841 на 1189 миллиметров. А дальше - складываем лист пополам и получаем А1. Еще раз надвое - А2. Так, А4 - это сложенный в четыре раза лист формата А0.
В 1922 году эти форматы были зарегистрированы как норма DIN 476 - для "книг, журналов, служебных документов, картотек и так далее". Самым популярным из них стал А4 - формат размером 210 на 297 миллиметров.
А4 - единый стандарт для (почти) всего мира
Хотя норма носила исключительно рекомендательный характер, уже через несколько месяцев после ее регистрации А4 стали использовать как официальный формат для документов в администрации баварского округа Вунзидель (Wunsiedel). Через 12 лет А4 был уже общенемецким стандартом.
Не отставали и другие страны, одна за другой принимая это нововведение: в 1932 году - Норвегия и Швейцария, в 1934-м - СССР, в 1951-м - Япония. А вот США и Канада формат не признали до сих пор. В этих странах и сегодня параллельно с ним используются листы бумаги других размеров.
С 1975 года формат А4 - международная норма, с 2002-го ее официальное название - DIN EN ISO 216. Папки, сумки, ящики, принтеры, письменные столы, - их размеры диктует появившийся почти столетие назад немецкий стандарт. За его разработку в 1944 году Вальтера Порстмана наградили почетным знаком Немецкого института стандартизации.
Кстати, выступал Порстман и за другую норму: писать вместо прописных исключительно строчные буквы. Аргументировал он просто: экономней выходит. Правда, эта идея в Германии не прижилась. Немцы по-прежнему начинают предложения и пишут существительные с большой буквы. Но делают это, конечно, на бумаге формата А4.
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