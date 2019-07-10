 Фон дер Ляйен заявила о необходимости диалога с Москвой с позиции силы | Новости из Германии о Европе | DW | 10.07.2019

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Европа

Фон дер Ляйен заявила о необходимости диалога с Москвой с позиции силы

"Кремль не прощает слабостей", - подчеркнула министр обороны ФРГ и кандидат на пост главы Еврокомиссии. Действия Москвы в Украине противоречат международному праву, отметила Урсула фон дер Ляйен.

Кандидат на пост председателя Еврокомиссии, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

Кандидат на пост председателя Еврокомиссии, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

Европе следует вести диалог с Россией "с позиции силы". Об этом кандидат на пост председателя Еврокомиссии, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила в Европарламенте в среду, 10 июля. По ее словам, "Кремль не прощает слабостей". Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву.

Помимо российско-европейских отношений, кандидат на пост главы Еврокомиссии высказалась и по ряду других значимых для Евросоюза тем. Так, фон дер Ляйен отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев". По словам немецкого министра обороны, решения об "опасных операциях" требуется принимать на национальном уровне.

Расширение численности сотрудников Frontex

Кроме того, фон дер Ляйен призвала Евросоюз оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу. Среди прочего, ЕС следует бороться с "жестокой системой" контрабанды людей, отметила министр. По ее словам, планы по расширению численности персонала европейской пограничной службы Frontex до 10 тысяч человек следует реализовать не к 2027 году, а "гораздо раньше".

Контекст

На следующие пять лет Еврокомиссию может возглавить немка Урсула фон дер Ляйен. Ее кандидатура стала неожиданным итогом саммита ЕС, длившегося три дня. Но ей еще надо найти поддержку в Европарламенте. (03.07.2019)

Все средиземноморские страны ЕС объединяет сейчас одно - желание, по возможности, не пускать в свои порты суда с мигрантами. Спасатели беженцев оказались в крайне сложной ситуации. (27.06.2018)

Выдвижение фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Страны ЕС 2 июля официально выдвинули Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. За кандидатуру министра обороны ФРГ проголосовали 27 участников саммита ЕС - все кроме канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). Канцлер ФРГ воздержалась, поскольку эта кандидатура не нашла поддержки немецких социал-демократов, коалиционного партнера партии Меркель в Германии.

Прежний фаворит на эту должность, член германского Христианско-социального союза Манфред Вебер (Manfred Weber), отказался от борьбы за пост. Его соперник, голландский социал-демократ Франс Тиммерманс, не получил одобрения Италии и стран Вышеградской группы - Польши, Венгрии, Словакии и Чехии.

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    Автор: Ирина Филатова


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