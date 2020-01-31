Фон дер Ляйен: ЕС хорошо подготовлен к жесткому "Брекзиту"

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) полагает, что Евросоюз хорошо подготовлен к жесткому "Брекзиту" на тот случай, если Брюсселю и Лондону не удастся согласовать все спорные вопросы до конца 2020 года, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон так и не изменит своей позиции и не согласится продлевать переходный период. "Мы хорошо подготовлены, поскольку самые сложные моменты урегулированы в рамках договора о выходе Британии из ЕС", - заявила она в эксклюзивном интервью DW в пятницу, 31 января.

"Права граждан, финансовое соглашение, остров Ирландия. Обо всем этом мы уже позаботились, и нас это устраивает. Сейчас мы находимся в весьма сильной позиции для предстоящих переговоров", - сказала фон дер Ляйен. Вместе с тем она признала, что если жесткий "Брекзит" к концу года все же произойдет, то будет непросто, учитывая, что Соединенное Королевство экспортирует в Евросоюз почти половину своих товаров.

Глава ЕК выразила надежду на то, что летом Брюссель и Лондон оценят ситуацию и решат, что делать дальше. "Но даже если к концу года нам так и не удастся достичь соглашения, да, жесткий "Брекзит" будет, но переговоры будут продолжаться", - уверена она.

Широкий круг тем для переговоров с Лондоном

По словам фон дер Ляйен, до конца года с Лондоном нужно постараться заключить не только соглашение о свободной торговле, но и договориться как минимум по 10 или 11 другим темам, включая сферу безопасности. "Есть много тем для переговоров, поэтому мы будем работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что своей главной задачей она считает доброе и максимально близкое партнерство с Великобританией. "У нас много общих интересов, но мы должны также защищать единый рынок и заботиться о том, чтобы Евросоюз оставался единым", - указала она.

На вопрос DW о том, возможно ли возвращение Британии в ЕС через 10 лет, фон дер Ляйен ответила, что решать будет британский народ. "Для меня важно подчеркнуть, что мы друзья. У нас будет партнерство. У нас много общих тем, например, борьба с изменением климата и цифровизация, где мы находимся на одной стороне, и где нам следует интенсивно сотрудничать. Так что давайте смотреть на позитивную сторону дела и добьемся максимально хороших результатов", - резюмировала председатель Еврокомиссии.

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