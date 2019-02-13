 Фонд гуманитарной помощи Украине учредили в ООН | Новости из Германии об Украине | DW | 13.02.2019

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Украина

Фонд гуманитарной помощи Украине учредили в ООН

Фонд позволит донорам направлять взносы на поддержку гуманитарных усилий в зоне конфликта в Донбассе. В 2019 году на помощь жителям Донбасса потребуется 162 млн долларов.

Дом в Авдеевке (фото из архива)

Разрушенный войной дом в Авдеевке (Фото из архива)

Контекст

За время вооруженного конфликта в Донбассе на минах подорвалось более тысячи человек. Заминированные поля и дороги на востоке страны могут стать для Украины бедой на десятилетия. (07.11.2017)

Из необходимых средств на гуманитарную помощь Донбассу пока что собрано всего 3 процента, заявил координатор гуманитарных программ ООН по Украине. (21.04.2018)

В ООН учредили объединенный фонд гуманитарной помощи Украине. Об этом объявили во вторник, 12 февраля, на специальном заседании организации, темой которого стал план гуманитарной помощи на востоке Украины на 2019 год. Помощник генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер (Ursula Müller) призвала доноров присоединяться к фонду, чтобы помочь жителям Донбасса.

немецкий дипломат отметила, что некоторые страны уже пожертвовали деньги на гуманитарную помощь в Украине. В своих выступлениях делегации Швеции и Литвы заявили, что внесли средства в фонд. В свою очередь, Мюллер напомнила, что в 2019 году на гуманитарную помощь жителям Донбасса, находящимся по обе стороны от линии разграничения, потребуется 162 млн долларов. Политик также выразила надежду, что фонду удастся оказать помощь страдающим от конфликта людям. "Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы облегчить ваши страдания, и призывать к продолжительному миру", - подчеркнула Урсула Мюллер.

Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине позволит донорам, в качестве которых могут выступать правительства, международные и неправительственные организации, направлять взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Как утверждается, с помощью фонда средства будут доходить до гуманитарных организаций в зоне конфликта скоординировано, целенаправленно, а также вовремя.

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