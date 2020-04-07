 ФИФА ожидает возобновления большинства матчей не ранее 2021 года | Футбол | DW | 14.04.2020

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Футбол

ФИФА ожидает возобновления большинства матчей не ранее 2021 года

По мнению вице-президента ФИФА, проведение большинства международных матчей можно будет возобновить только в будущем году. В таком случае будут перенесены и игры Лиги наций.

Пустой стадион

Значительная часть запланированных международных футбольных матчей смогут состояться, вероятно, лишь в 2021 году. Об этом заявил во вторник, 14 апреля, вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни, предположив, что ограничения на поездки в другие страны, введенные из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, продлятся еще в течение долгого времени.

В таком случае, среди прочих, будут перенесены и игры Лиги наций, которые должны были проводиться с 3 сентября. По мнению Монтальяни, возможно, придется сократить и квалификационный этап чемпионата мира в Катаре, поскольку времени до турнира, начало которого намечено на ноябрь 2022 года, остается все меньше.

На фоне пандемии коронавируса, начиная с марта, проведение футбольных матчей отложено практически по всему миру. Так, УЕФА отложил на неопределенный срок все матчи, запланированные на июнь. Отменены все игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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    Автор: Элла Володина


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