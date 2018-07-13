 Финляндия усиливает меры безопасности в преддверии встречи Трампа и Путина | Новости из Германии о Европе | DW | 13.07.2018

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Европа

Финляндия усиливает меры безопасности в преддверии встречи Трампа и Путина

В преддверии саммита РФ и США введен временный пограничный контроль на границах Финляндии с другими странами ЕС. Вносятся коррективы в движение морского транспорта.

Президентский дворец в Хельсинки

Президентский дворец в Хельсинки

Финляндия ввела временный погранконтроль на своих границах с другими странами ЕС для обеспечения мер безопасности на период встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили в пресс-службе правительства Финляндии.

Новый погранрежим начал действовать в пятницу в 12.00 мск, а закончится в 12.00 вторника, 17 июля.

Власти уточняют, что проверки планируется выполнять избирательно. При этом будут учитываться оценки угроз и рисков, предоставленные органами внутренней безопасности. Меры контроля повысят, в частности, в международном аэропорту города Хельсинки, а также в портах столицы и Турку.

Отменены рейсы паромов в Хельсинки

Контекст

Во время саммита в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп могут достичь конкретных договоренностей. В частности, Москва может согласиться поддержать вывод войск Ирана из Сирии. (06.07.2018)

Российско-американский саммит Кремлю нужен намного больше, чем Вашингтону. Чего стоит, а чего не стоит ожидать от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа? Мнение Константина Эггерта. (28.06.2018)

Кроме того, как сообщили в мэрии Хельсинки, подходы к рыночной площади возле президентского дворца 16 июля будут перекрыты. Рейсы паромов и туристических катеров, отправляющихся от нее, отменены. По данным газеты Helsingin Sanomat, меры безопасности усилены и возле президентской резиденции Мантюниеми на берегу Финского залива.

Пока официальной информации о точном месте встречи Трампа и Путина в Хельсинки нет.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров в Финляндии Путин и Трамп могут достичь договоренности о поддержке Москвой вывода иранских войск с сирийской территории.

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    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

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