 Финляндия ужесточает требования по визам для россиян | Новости из Германии о Европе | DW | 01.08.2019

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Европа

Финляндия ужесточает требования по визам для россиян

Финские диппредставительства в РФ с 1 сентября 2019 года перестанут делать исключения из общепринятой практики касательно документов, необходимых для получения шенгенской визы.

Хельсинки

Хельсинки (фото из архива)

Финляндия ужесточает требования к россиянам, получающим визу для въезда в эту страну. Если раньше полный пакет связанных с поездкой документов требовался только "при необходимости", то с 1 сентября 2019 года его должны предоставлять все граждане РФ, подающие заявление на визу, сообщает финский МИД 31 июля.

Контекст

Ровно год назад граждане Украины получили возможность ездить в страны Шенгенской зоны и почти во все государства ЕС без визы. DW подводит итоги первого года безвизового режима. (11.06.2018)

Среди граждан постсоветских стран шенгенскую визу в Германию легче всего оформить россиянам и белорусам. Чаще всего отказывают жителям Армении и государств Центральной Азии. (26.07.2018)

Посольство Финляндии в Москве, финское Генконсульство в Санкт-Петербурге, а также консульства в Петрозаводске и Мурманске будут соблюдать общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, поясняет ведомство. Согласно ей, россияне должны предоставить документы, подтверждающие их проживание и финансирование, а также билеты в обе стороны.

При этом граждане РФ, владеющие недвижимостью в Шенгенской зоне, а также родственники тех, кто проживает на ее территории, должны так же, как и обычные туристы, подтвердить наличие необходимых для поездки финансовых средств. В августе на сайтах визовых центров появится подробная информация о новых требованиях.

Визовые послабления для приграничных регионов

Ранее для жителей Санкт-Петербурга и других граничащих с Финляндией регионов действовал облегченный процесс получения шенгенской визы, не требующий большого количества подтверждающих документов.

Помимо Финляндии, в Шенгенскую зону входят еще 21 страна ЕС, а также Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Исландия. Обладатель шенгенской визы имеет право посещать все эти государства.

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