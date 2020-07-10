 Финансовый скандал века в Германии: обманщики из Wirecard | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 12.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Финансовый скандал века в Германии: обманщики из Wirecard

Оператор платежной системы Wirecard годами подделывал отчетность. Слухи об этом ходили давно, но развязка наступила только летом 2020 года. DW рассказывает историю большого обмана.

Бывший глава Wirecard Маркус Браун

Бывший глава Wirecard Маркус Браун

В истории немецкого бизнеса, конечно, есть примеры мошенничества и банкротств, но крах Wirecard уникален. Финансовый концерн, входящий в ведущий биржевой индекс DAX 30 самых дорогостоящих компаний ФРГ, в считанные дни июня 2020 года оставил акционеров компании ни с чем. Концерн, предоставлявший услуги платежной онлайн-системы, многие годы был любимчиком биржи, а оказался построенным на обмане.

Беспрецедентное превращение немецкой "голубой фишки", стоимость которой на бирже превышала 22 миллиардов евро, в пустышку - как такое могло произойти? DW рассказывает историю взлета и краха компании, сигналы о махинациях в которой слишком долго игнорировали власти, аудиторы и надзорные органы.

Начало Wirecard: короли "серой зоны"

Компания, основанная в 1999 году, строила бизнес на эквайринге - посреднических услугах между владельцами кредитных и дебитных карт, банками и продавцами. Например, покупки через кассовые терминалы, как правило, включают в себя эквайринг. Но Wirecard изначально сосредоточилась, выражаясь фигурально, на ловле рыбки в мутной воде: помогала проводить платежи в серой зоне интернета, за которые более солидные компании не хотели браться: расчеты в онлайн-казино и на порносайтах.

Операционный директор платежной системы Wirecard Ян Марсалек

Операционный директор платежной системы Wirecard Ян Марсалек находится в розыске

В начале 2000-х компания вышла на биржу, ее оборот рос на 30 и более процентов в год. Практически из ниоткуда возникла немецкая платежная система, обещающая передовые технологии. На сильно зарегулированном европейском рынке, где тон задают американские и азиатские компании, это была редкость. Возможно, тем охотнее многим хотелось верить в историю успеха Wirecard.

Менеджмент выходил сухим из воды

Вершиной успеха Wirecard стало присоединение компании к элите немецкого бизнеса в сентябре 2018 года: включение в Топ-30 главного биржевого индекса Германии - DAX. Это считалось символичной сменой караула: Wirecard, олицетворяющая будущее отрасли финансовых технологий, вытеснила второй по величине банк ФРГ, Commerzbank, вот уже многие годы переживающий глубокий кризис (государство спасло его от банкротства в 2009 году и до сих пор держит крупнейший пакет акций).  

Котировки концерна Wirecard на бирже в течение 2018-2019 годов

Котировки Wirecard после публикации FT в начале 2019 года упали. Выросли снова, пока не обвалились - уже окончательно

Но сообщения о махинациях с балансовой отчетностью и других мошеннических операциях, приведшие к банкротству Wirecard, не стали полной неожиданностью в июне 2020 года. По крайней мере, не для всех наблюдателей. Компанию сопровождали скандалы на протяжении всего ее существования. Первый крупный скандал разразился еще в 2008 году, когда группа акционеров обвинила руководство в нечистоплотности. Это привело к резкому падению стоимости акций Wirecard. И хотя компания не смогла опровергнуть обвинения, менеджменту удалось выйти сухим из воды.

Скандалы продолжались, но долгое время критики Wirecard были легковесами в отрасли. Когда в 2016 году достоянием гласности стало мошенничество Wirecard, то платежная система, к тому моменту обслуживавшая таких клиентов как KLM, Qatar Airways, Aldi и Lidl, просто игнорировала обвинения: мол, они не заслуживают доверия, так как предъявлены никому до тех пор неизвестной компанией Zatarra Research.

Financial Times была правано почему другие молчали?

Но и журналисты вполне авторитетных деловых изданий стали замечать необъяснимые парадоксы в финансовых показателях Wirecard. Так, в 2017 году Manager-Magazin не смог найти объяснение 250 миллионам евро на балансе концерна, а в Wirecard лишь нервно ответили, что "рынку эта ситуация давно известна".

Часть критиков удавалось годами запугивать угрозами исков, сомневающихся - умасливать завидными темпами роста и небывало высокой для отрасли доходностью. Других успокаивал тот факт, что концерн со штаб-квартирой под Мюнхеном год за годом успешно проходил аудит Ernst&Young (EY), компании, входящей в "большую четверку" мировых аудиторов. Акции Wirecard советовали к покупке большинство биржевых аналитиков, и котировки быстро восстанавливались после каждого удара.

Феликс Хуфельд, глава регулятора BaFin

Феликс Хуфельд, глава регулятора BaFin не готов взять на себя всю ответственность за "позор" с махинациями Wirecard

Отбиваться от обвинений удавалось до тех пор, пока к атакам на немецкий концерн с новыми обвинениями не подключилась газета Financial Times. Только ее аргументы заставили, наконец, отреагировать Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin), которое подключило надзорный орган над аудиторами - и вслед за EY проверять отчетность Wirecard начала компания KPMG. В итоге выяснилось, что руководство концерна записало в актив с несуществующих банковских счетов 1,9 миллиарда евро - практически четверть всего баланса.

Пузырь лопнул в конце июня. Мошенническими операциями Wirecard заинтересовались следователи в Германии и в других странах. На многолетнего руководителя, австрийца Маркуса Брауна (Markus Braun) завели дело, арестовали и выпустили под залог. Член совета директоров Ян Марсалек (Jan Marsalek), считающийся ключевым звеном мошеннической схемы, бесследно скрылся. О нем Financial Times пишет, что для пущей важности в кругах лондонских банкиров он хвастался связями в австрийских спецслужбах и знанием формулы яда "Новичок", а также другими подробностями отравления Сергея и Юлии Скрипаль. 

Наблюдатели: не сработали надзорные механизмы

По итогам скандала вскрылось много неприглядных деталей. Во-первых, Wirecard не обладал передовой технологией в области финтеха, а предлагал уже известные на рынке решения по более низкой цене, а убытки в течение многих лет скрывал с помощью махинаций. Во-вторых, обнаружилось, что регуляторные механизмы, призванные пресекать мошенничество, в истории с Wirecard долгое время не срабатывали. Сегодня немецкая дочка аудитора EY утверждает, что даже самыми лучшими методами невозможно было обнаружить "сложную и хитросплетенную схему мошенничества, в которую были вовлечены участники по всему миру". EY, по мнению наблюдателей, грозит серьезный репутационный ущерб и волна исков со стороны обманутых акционеров за то, что аудитор обнаружил проблемы не ранее, чем в последнем отчете за 2019 год.

Тень скандала упала и на немецкого регулятора BaFin. По данным Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, несмотря на  наличие серьезных улик, свидетельствующих о махинациях, проверкой деятельности Wirecard в последние 16 месяцев занимался лишь один сотрудник BaFin. Ведомству, которое назвало ситуацию "катастрофой" и "позором", еще предстоят неприятные отчеты в бундестаге и перед Еврокомиссией. Шеф BaFin Феликс Хуфельд (Felix Hufeld) нарушения европейского регламента не видит и косвенно указывает на пробел в законодательстве: мол, BaFin осуществлял надзор только над банковской частью концерна, Wirecard Bank. На сегодня никто - ни аудиторы, ни власти Баварии, где находился головной офис компании, ни регулятор - не признают ошибку, стоившую акционерам несколько миллиардов евро.

Смотрите также:

  • Логотип Volkswagen с американским флагом.

    Volkswagen: история одной махинации

    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

  • Выхлопная труба автомобиля VW Tiguan

    Volkswagen: история одной махинации

    Их предупреждали

    Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

    Корнями в прошлое

    Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

  • Автопарк Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Затронуты миллионы машин

    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

  • Мартин Винтеркорн, бывший глава Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Вот злонравия достойные плоды

    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:25

Volkswagen проиграл в суде и выплатит компенсации автовладельцам (25.05.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Сказки о "здоровом" дизеле (18.05.2017)  

Из директорcкого кресла в СИЗО: почему глава Audi оказался за решеткой (19.06.2018)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Повторный карантин в Казахстане. Какими будут последствия?  

Совбез ООН достиг компромисса по поставкам гуманитарной помощи Сирии  

Во Франции скончался водитель автобуса, избитый пассажирами без масок  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно