Финансовый скандал века в Германии: обманщики из Wirecard

В истории немецкого бизнеса, конечно, есть примеры мошенничества и банкротств, но крах Wirecard уникален. Финансовый концерн, входящий в ведущий биржевой индекс DAX 30 самых дорогостоящих компаний ФРГ, в считанные дни июня 2020 года оставил акционеров компании ни с чем. Концерн, предоставлявший услуги платежной онлайн-системы, многие годы был любимчиком биржи, а оказался построенным на обмане.

Беспрецедентное превращение немецкой "голубой фишки", стоимость которой на бирже превышала 22 миллиардов евро, в пустышку - как такое могло произойти? DW рассказывает историю взлета и краха компании, сигналы о махинациях в которой слишком долго игнорировали власти, аудиторы и надзорные органы.

Начало Wirecard: короли "серой зоны"

Компания, основанная в 1999 году, строила бизнес на эквайринге - посреднических услугах между владельцами кредитных и дебитных карт, банками и продавцами. Например, покупки через кассовые терминалы, как правило, включают в себя эквайринг. Но Wirecard изначально сосредоточилась, выражаясь фигурально, на ловле рыбки в мутной воде: помогала проводить платежи в серой зоне интернета, за которые более солидные компании не хотели браться: расчеты в онлайн-казино и на порносайтах.

Операционный директор платежной системы Wirecard Ян Марсалек находится в розыске

В начале 2000-х компания вышла на биржу, ее оборот рос на 30 и более процентов в год. Практически из ниоткуда возникла немецкая платежная система, обещающая передовые технологии. На сильно зарегулированном европейском рынке, где тон задают американские и азиатские компании, это была редкость. Возможно, тем охотнее многим хотелось верить в историю успеха Wirecard.

Менеджмент выходил сухим из воды

Вершиной успеха Wirecard стало присоединение компании к элите немецкого бизнеса в сентябре 2018 года: включение в Топ-30 главного биржевого индекса Германии - DAX. Это считалось символичной сменой караула: Wirecard, олицетворяющая будущее отрасли финансовых технологий, вытеснила второй по величине банк ФРГ, Commerzbank, вот уже многие годы переживающий глубокий кризис (государство спасло его от банкротства в 2009 году и до сих пор держит крупнейший пакет акций).

Котировки Wirecard после публикации FT в начале 2019 года упали. Выросли снова, пока не обвалились - уже окончательно

Но сообщения о махинациях с балансовой отчетностью и других мошеннических операциях, приведшие к банкротству Wirecard, не стали полной неожиданностью в июне 2020 года. По крайней мере, не для всех наблюдателей. Компанию сопровождали скандалы на протяжении всего ее существования. Первый крупный скандал разразился еще в 2008 году, когда группа акционеров обвинила руководство в нечистоплотности. Это привело к резкому падению стоимости акций Wirecard. И хотя компания не смогла опровергнуть обвинения, менеджменту удалось выйти сухим из воды.

Скандалы продолжались, но долгое время критики Wirecard были легковесами в отрасли. Когда в 2016 году достоянием гласности стало мошенничество Wirecard, то платежная система, к тому моменту обслуживавшая таких клиентов как KLM, Qatar Airways, Aldi и Lidl, просто игнорировала обвинения: мол, они не заслуживают доверия, так как предъявлены никому до тех пор неизвестной компанией Zatarra Research.

Financial Times была права, но почему другие молчали?

Но и журналисты вполне авторитетных деловых изданий стали замечать необъяснимые парадоксы в финансовых показателях Wirecard. Так, в 2017 году Manager-Magazin не смог найти объяснение 250 миллионам евро на балансе концерна, а в Wirecard лишь нервно ответили, что "рынку эта ситуация давно известна".

Часть критиков удавалось годами запугивать угрозами исков, сомневающихся - умасливать завидными темпами роста и небывало высокой для отрасли доходностью. Других успокаивал тот факт, что концерн со штаб-квартирой под Мюнхеном год за годом успешно проходил аудит Ernst&Young (EY), компании, входящей в "большую четверку" мировых аудиторов. Акции Wirecard советовали к покупке большинство биржевых аналитиков, и котировки быстро восстанавливались после каждого удара.

Феликс Хуфельд, глава регулятора BaFin не готов взять на себя всю ответственность за "позор" с махинациями Wirecard

Отбиваться от обвинений удавалось до тех пор, пока к атакам на немецкий концерн с новыми обвинениями не подключилась газета Financial Times. Только ее аргументы заставили, наконец, отреагировать Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin), которое подключило надзорный орган над аудиторами - и вслед за EY проверять отчетность Wirecard начала компания KPMG. В итоге выяснилось, что руководство концерна записало в актив с несуществующих банковских счетов 1,9 миллиарда евро - практически четверть всего баланса.

Пузырь лопнул в конце июня. Мошенническими операциями Wirecard заинтересовались следователи в Германии и в других странах. На многолетнего руководителя, австрийца Маркуса Брауна (Markus Braun) завели дело, арестовали и выпустили под залог. Член совета директоров Ян Марсалек (Jan Marsalek), считающийся ключевым звеном мошеннической схемы, бесследно скрылся. О нем Financial Times пишет, что для пущей важности в кругах лондонских банкиров он хвастался связями в австрийских спецслужбах и знанием формулы яда "Новичок", а также другими подробностями отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Наблюдатели: не сработали надзорные механизмы

По итогам скандала вскрылось много неприглядных деталей. Во-первых, Wirecard не обладал передовой технологией в области финтеха, а предлагал уже известные на рынке решения по более низкой цене, а убытки в течение многих лет скрывал с помощью махинаций. Во-вторых, обнаружилось, что регуляторные механизмы, призванные пресекать мошенничество, в истории с Wirecard долгое время не срабатывали. Сегодня немецкая дочка аудитора EY утверждает, что даже самыми лучшими методами невозможно было обнаружить "сложную и хитросплетенную схему мошенничества, в которую были вовлечены участники по всему миру". EY, по мнению наблюдателей, грозит серьезный репутационный ущерб и волна исков со стороны обманутых акционеров за то, что аудитор обнаружил проблемы не ранее, чем в последнем отчете за 2019 год.

Тень скандала упала и на немецкого регулятора BaFin. По данным Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, несмотря на наличие серьезных улик, свидетельствующих о махинациях, проверкой деятельности Wirecard в последние 16 месяцев занимался лишь один сотрудник BaFin. Ведомству, которое назвало ситуацию "катастрофой" и "позором", еще предстоят неприятные отчеты в бундестаге и перед Еврокомиссией. Шеф BaFin Феликс Хуфельд (Felix Hufeld) нарушения европейского регламента не видит и косвенно указывает на пробел в законодательстве: мол, BaFin осуществлял надзор только над банковской частью концерна, Wirecard Bank. На сегодня никто - ни аудиторы, ни власти Баварии, где находился головной офис компании, ни регулятор - не признают ошибку, стоившую акционерам несколько миллиардов евро.

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