Фильм об украинских политзаключенных в РФ поразил евродепутатов

За пять лет аннексии Крыма и войны в Донбассе список украинцев, удерживаемых Россией, как считают в Киеве и многие в ЕС, по политическим мотивам, стал длинным. Хотя заключенных и отпускали, чаще он пополнялся новыми фамилиями.

В Европарламенте регулярно обращают внимание на этот вопрос. Евродепутаты приняли не одну резолюцию с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России и в Крыму. В конце 2018 года они присудили режиссеру Олегу Сенцову премию Сахарова.

Фильм, от которого теряют дар речи

Этим евродепутаты не ограничились. Во вторник, 19 марта, в Европарламенте показали документальный фильм "Заложники Путина: украинские политзаключенные Кремля", выпущенный в 2019 году. Его режиссеры - поляки Петр Малиновски и Божидар Пайонк, продюсер - Аля Шандра, главный редактор украинского издания Euromaidan Press.

Авторы ленты рассказывают истории нескольких украинцев, находящихся за решеткой в России, как считают на Украине, по политическим мотивам. Евгения Панова, ветерана силовой операции из Энергодара, ездившего в Крым волонтером, где его задержали и осудили за подготовку диверсии. Студента Павла Гриба, отправившегося в Беларусь на встречу с девушкой, но задержанного сотрудниками ФСБ России. Крымского татарина Мустафу Дегерменджи, два года находившегося в заключении за участие в митинге в конце февраля 2014 года в Симферополе (сразу после того, как ему изменили меру пресечения на домашний арест, был задержан его отец Бакир).

Перед просмотром фильма

Евродепутат из фракции "Европейские консерваторы и реформисты", бельгиец Марк Демесмакер, организовавший показ, пообещал перед его началом, что лента никого не оставит равнодушным. И действительно, истории, рассказанные родственниками и адвокатами героев фильма, не один раз заставляли замирать зрителей, а под конец долго аплодировать.

"Этот фильм заставляет меня терять дар речи", - призналась DW евродепутат от фракции "зеленых", немка Ребекка Хармс (Rebecca Harms). По ее выражению, в мире должны больше знать о страданиях политзаключенных из Украины в российских тюрьмах. "Еще меня поразили страдания матерей, отцов, сестер, братьев, друзей каждого из этих политзаключенных. Путин принес столько страданий, захватив этих заложников", - указала Хармс. Она, а также Яромир Штетина из Европейской народной партии, также участвовали в организации показа фильма.

Похожие эмоции были и у Демесмакера. "У меня перехватывает дыхание, когда я вижу личные истории этих людей, страдания их и их родственников", - признался бельгийский евродепутат в беседе с DW, не зная, что практически те же слова сказала и его коллега из Германии.

"Я чувствую себя бессильным"

Больше всего Хармс поразила история еще одного героя фильма, Геннадия Афанасьева. Он - один из немногих находившихся в заключении в России, которые были переданны Украине. Афанасьев - один из ключевых свидетелей, проходивших по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко. В фильме он детально рассказал о пытках, которым, по его словам он подвергался за решеткой в РФ.

Демонстрация в Киеве с требованием освобождения Геннадия Афанасьева, май 2018 года

Как утверждает Афанасьев, на него надевали противогаз и перекрывали отверстие для воздуха: "Я не мог дышать. Когда они увидели, что я теряю сознание, то пустили внутрь газ, от которого меня рвало. Они подняли шланг противогаза вверх, и я начал задыхаться от своей рвоты. Я был настолько измучен, что согласился все подписать".

Позже Геннадию Афанасьеву, по его словам, пропускали ток по гениталиям, после чего он дал признательные показания против Сенцова и Кольченко. Уже на суде Афанасьев отказался от всех показаний, заявив, что дал их под давлением. "Сфабрикованные доказательства, пытки, отказ в предоставлении медицинской помощи, что также является пыткой, - все это заставляет меня чувствовать себя бессильным, потому что не так много можешь сделать, потому что понимаешь, с каким режимом имеешь дело", - отметил Демесмакер.

На что надеются родные

На показ фильма в Брюссель приехали отец одного из его героев. Игорь Гриб сообщил, что у его сына Павла, которого в России обвиняют в склонении к терроризму, синдром портальной гипертензии - неизлечимая болезнь кровеносной системы. "Павлу необходима срочная операция, она его не излечит, но даст возможность жить дальше. Без срочного хирургического вмешательства у Павла откроется внутреннее кровотечение, он истечет кровью и умрет", - с каким-то фатализмом говорил Гриб-старший.

Игорь Гриб

По его словам, более года российские власти не позволяли передать Павлу необходимое лекарство: "Его состояние ухудшается. На четырех последних судебных заседаниях в суд вызывали "скорую". Врачи приезжали, давали обезболивающие, и суд продолжался. Павел жалуется на сильные боли головы, живота, дрожание рук, нарушение координации".

Вынесение приговору Игорю Грибу ожидается уже на следующей неделе. При этом у его отца нет никакой надежды на оправдание: "У нас нет иллюзий, что суд отнесется адекватным образом, что увидит, что там все сфальсифицировано. Приговор будет, и он будет обвинительным". Единственная надежда Гриба - на то, что, как он выразился, после этого Кремль под международным давлением согласится на обмен украинских политзаключенных на осужденных в Украине граждан РФ.

Более оптимистично настроен также прибывший в Брюссель Виктор Сорока, отец офицера СБУ Василия Сороки - одного из 24 украинских военных, захваченных Россией в ходе пограничного конфликта в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. В РФ им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, а Украина называет арестованных военнопленными. "Надежда всегда есть, их все равно освободят", - уверен Виктор Сорока.

Его сыну 18 марта сделали операцию. О том, как она прошла, отец ничего не знает, ему известно лишь, что в ходе обследования у Василия был обнаружен осколок в кости, а также в мягких тканях. "За 115 дней, пока сын находится в плену, у нас не было никаких контактов, никаких телефонных звонков, встречи запрещают", - делится Виктор Сорока, добавляя, что переписка при этом разрешена.

Санкции за нарушения прав человека

Во время обсуждения фильма координатор украинской Медийной инициативы за права человека Мария Томак подчеркнула, что хотя в фильме говорится о 70 политзаключенных, после его выхода задержали еще трех крымских татар. Между тем не только Киев считает таких людей преследуемыми по политическим мотивам.

В июне прошлого года Европарламент принял соответствующую резолюцию, в которой перечислены находящиеся за решеткой граждане Украины, которые евродепутаты называют политзаключенными. В этот список из 73 лиц не входят ни 24 моряка, захваченные во время пограничного конфликта в районе Керченского пролива, ни 118 человек, которых удерживают на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, добавила Томак.

Евродепут Демесмакер, по собственному признанию, иногда чувствует себя бессильным, при этом полагая, что санкции являются именно тем языком, который понимает президент Путин. Потому Демесмакер надеется, что и после майских выборов в Европарламент удастся сохранить нынешние санкции, а может быть, даже усилить их. Кроме того, бельгиец поддержал высказанную Алей Шандрой идею создания международной структуры, которая бы занималась вопросами украинских политзаключенных.

Со своей стороны, Ребекка Хармс уверена, что эффективным шагом было бы принятие на уровне ЕС аналога американского "закон Магнитского". "От санкций не следует отказываться, они никогда не действуют быстро", - заключила Хармс.

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