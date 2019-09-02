 Фигурант ″московского дела″ Подкопаев получил три года колонии | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2019

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Россия

Фигурант "московского дела" Подкопаев получил три года колонии

По версии следствия, на протестной акции 27 июля в Москве Подкопаев распылил газ из баллончика в сторону полицейских и нацгвардейцев.

Иван Подкопаев в зале суда 2 августа 2019 года

Иван Подкопаев в зале суда 2 августа 2019 года

Тверской суд Москвы во вторник, 3 сентября, приговорил фигуранта "московского дела" Ивана Подкопаева к трем годам колонии. Активиста признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Контекст

Вопреки ожиданиям, на протестной акции в Москве 31 августа никого не задерживали. Властям не нужно обострение за неделю до выборов, считает Александр Плющев. (31.08.2019)

Участники протестов в Москве считают выборы в Мосгордуму имитацией. Тем не менее сторонники Навального призывают в них участвовать. Директор Фонда борьбы с коррупцией объяснил в интервью Жанне Немцовой почему. (28.08.2019)

По версии следствия, на протестной акции 27 июля в Москве Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил газовый баллончик в сторону полицейских и нацгвардейцев. Ранее прокурор просила приговорить его к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима.

Потерпевшими по делу признаны двое сотрудников Нацгвардии. Во время последнего слова Подкопаев сказал, что не хотел причинить вред силовикам, и "единственное, что спровоцировало" его действия было то, что правоохранители стали давить металлическим ограждением на толпу, в которой были женщины и пожилые люди.

Фигурант Никита Чирцов отправлен в СИЗО

В тот же день Басманный суд Москвы арестовал до 2 ноября другого фигуранта "московского дела", 22-летнего предпринимателя Никиту Чирцова. Следователь и прокурор настаивали на аресте, так как считают, что Чирцов может скрыться от следствия. Его обвиняют в применении насилия по отношению к представителю власти на акции 27 июля.

Протесты против недопуска независимых кандидатов

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", обвиняемыми по которому теперь проходят 10 человек. Последняя акция оппозиции 31 августа прошла без задержаний.

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    Автор: Григорий Аросев


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