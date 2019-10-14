 Фигурант ″московского дела″ Губайдулин покинул Россию | Новости из Германии о России | DW | 17.10.2019

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Россия

Фигурант "московского дела" Губайдулин покинул Россию

Активист сообщил в Facebook, что он не вернется на родину в ближайшие годы. Губайдулин проходит по делу о применении насилия к полицейским во время акции протеста в Москве 27 июля.

Задержание участника протестной акции 27 июля в Москве

Задержание участника протестной акции 27 июля в Москве

Один из фигурантов так называемого "московского дела" программист Айдар Губайдулин покинул Россию. Об этом сообщил сам активист на своей странице в Facebook в четверг, 17 октября. "Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь. Я люблю всех вас, я люблю Москву и Россию, и любой, кто меня знает, скажет, что я всегда был патриотом", - написал он.

Контекст

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Губайдулин поблагодарил всех за поддержку и обещал прилагать все силы, чтобы, по его словам, сделать Россию свободной. Активист не уточнил, в какой стране он находится, и не сообщил о том, когда и каким образом он выехал из России. Адвокат Губайдулина Максим Пашков заявил, что ему неизвестно местонахождение его подзащитного. По словам Пашкова, Айдара "очень подкосил приговор по Котову. Это, как я понял, и стало точкой невозврата".

Обвинение в новой редакции

Айдар Губайдулин первоначально обвинялся в том, что на акции протеста в Москве 27 июля он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского. С 9 августа он находился в СИЗО. Через месяц Губайдулина отпустили под подписку о невыезде, а 15 октября стало известно, что активисту предъявлено обвинение в новой редакции по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

В рамках "московского дела" реальные сроки тюремного заключения уже получили шесть человек, еще один - осужден условно. 16 октября суд в Москве арестовал еще четверых подозреваемых по данному делу.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 14:14

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Ссылки в интернете

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Аудио- и видеофайлы по теме

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Московское vs болотное дело: уместны ли параллели  

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