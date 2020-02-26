 Фигурант ″дела Сети″ ответил на обвинения в убийстве | Новости из Германии о России | DW | 27.02.2020

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Россия

Фигурант "дела Сети" ответил на обвинения в убийстве

Дмитрий Пчелинцев заявил, что не имел никаких отношений с людьми, в убийстве которых его обвиняют. А все истории с наркотиками, по его словам, были придуманы в кабинетах ФСБ.

Протесты против фабрикации дела Сети

Протесты против фабрикации "дела Сети"

Дмитрий Пчелинцев, осужденный на 18 лет по "делу Сети", ответил на вопросы правозащитницы и журналиста Зои Световой о своей возможной причастности к двойному убийству, о котором сообщил в своем расследовании интернет-портал "Медуза". Текст и фотокопию письма публикует в четверг, 27 февраля, "МБХ медиа".

Речь в расследовании  идет о том, что Екатерина Левченко и ее приятель Артем Дорофеев могли быть убиты фигурантами дела "Сети" Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, а также Алексеем Полтавцом, который в настоящий момент скрывается за границей. Причиной расправы стали опасения фигурантов "Сети", что Артем и Елена могут сообщить полиции об их бизнесе по производству и сбыту наркотических препаратов. 

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Пчелинцев утверждает, что у него не было абсолютно никаких отношений с Екатериной Левченко и Артемом Дорофеевым. "Я даже не уверен, что понимаю, о ком именно речь, поскольку не видел их фотографий… Никакой информации об их исчезновении у меня нет, кроме той, которая распространялась в качестве слухов", - пишет он.

Автора письма назвал "жестью" утверждение о том, что он, якобы, отдал приказ "устранить гражданских". По словам Пчелинцева, следователи из Рязани (где, возможно, были убиты Левченко и Дорофеев – Ред.) с ним  не общались, а сотрудники ФСБ не спрашивали об убийстве. "Думаю, что, если бы оперативники из рязанского УгРо считали, что кто-то из нас хоть что-то знает, то они бы с нас живых не слезли", - указывает он. При этом, утверждает Пчелинцев,  если бы в тот момент ему сказали написать явку с повинной, он бы "ее написал, как и в случае с военкоматом, например". Пчелинцева изначально обвиняли в поджоге военного комиссариата в Пензе. Позднее прокурор от этого обвинения отказался, напоминает "МБХ медиа".

Придумано в кабинетах ФСБ

Фигурант "дела Сети" назвал также "абсурдом" и "безумием" не только информацию "Медузы" о его причастности к двойному убийству, но и обвинения в производстве, употреблении и торговле наркотиками. "Я работал в стрелковом тире и владел спортивным оружием. А это обязывает меня проходить регулярно психиатра-нарколога и сдавать анализы на ХТИ - химико-токсикологическое исследование", - написал он.

По словам Пчелинцева, вся история с наркотиками была придумана "в кабинетах ФСБ".

Приговор по "делу Сети"

Левченко и Дорофеев пропали в марте 2017 года. Позднее труп Дорофеева был найден в рязанском лесу, Екатерина Левченко не найдена до сих пор: ни живой, ни мертвой.

10 февраля в Пензе Приволжский окружной военный суд, признав семерых фигурантов дела "Сети" виновными в участии в террористическом сообществе, приговорил их к срокам от шести до 18 лет колонии. Молодым людям, в частности, ставилось в вину намерение сорвать выборы президента России и чемпионат мира по футболу в 2018 году. Некоторых из них также осудили за "хранение оружия и боеприпасов", а других - за "покушение на сбыт наркотиков". 

В то же время сразу несколько фигурантов дела заявили, что после задержания силовики пытали их, требуя признательных показаний. На теле двух задержанных правозащитники зафиксировали ожоги от ударов током, однако в ФСБ заявили, что не нашли никаких подтверждений пыток.

Письма с требованием пересмотреть приговор по делу подписали деятели культуры, художники-мультипликаторы, врачи, студенты, педагоги, юристы и многие другие.

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    Автор: Григорий Аросев


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