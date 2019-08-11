 Фигурант дела о ″массовых беспорядках″ впервые признал вину | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2019

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Россия

Фигурант дела о "массовых беспорядках" впервые признал вину

Басманный суд отправил студента Валерия Костенка в СИЗО на два месяца.

Акция протеста в Москве 27 июля

Акция протеста в Москве 27 июля (фото из архива)

Активист партии "Яблоко" и волонтер кандидата в Мосгордуму от этой партии Кирилла Гончарова - 20-летний Валерий Костенок стал первым фигурантом, признавшим свою вину по делу о так называемых массовых беспорядках 27 июля, под которыми власти понимают акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил следователь в понедельник, 12 августа, на заседании Басманного районного суда Москвы. Его слова приводит "Медиазона".

По версии следователя, Костенок признался, что подобрал пластиковую бутылку и бросил ее в полицейского "без цели причинить вред здоровью представителя власти". Затем он бросил другую пластиковую бутылку в еще одного полицейского. Одна из них попала в каску.

Контекст

В Москве прошел один из самых крупных митингов оппозиции за последние несколько лет - без речей Навального и других известных оппозиционеров, но со звездами YouTube и рэпером Face. Репортаж DW. (11.08.2019)

Десятки тысяч человек вышли на московские улицы, власти реагируют жестко. Ведь речь уже давно идет не только о городских выборах, и это их тревожит и пугает. Не без оснований, считает Миодраг Шорич. (11.08.2019)

"Думаю, что от моих действий испытать боль сотрудники полиции не могли. Мои действия были вызваны эмоциональным и неоправданным поведением с моей стороны. В чем я раскаиваюсь и приношу извинения", - заявил активист.

Отправлен на два месяца в СИЗО

По словам следователя, Костенок дал подробные показания. С поручительством за обвиняемого выступили председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова и заместитель председателя Николай Рыбаков.

Басманный суд Москвы отправил Валерия Костенка на два месяца в СИЗО, несмотря на то, что прокуратура просила поместить его под домашний арест. Студенту предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ - "участие в массовых беспорядках". Два дня он провел в отделении полиции. В его квартире был произведен обыск. В партии "Яблоко" уверены в политическом характере преследований своего активиста.

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. В Москве на проспекте Сахарова 10 августа состоялся санкционированный властями митинг за честные выборы, собравший до 60 тысяч человек.

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    Автор: Евгений Жуков


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Ссылки в интернете

"Медиазона"

Сайт партии "Яблоко"

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