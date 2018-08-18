Фигурант дела "Нового величия" попросил о помощи

Дмитрий Полетаев, содержащийся в московском СИЗО по делу "Нового величия", передал матери письмо, в котором говорит, что нуждается "в любой поддержке, моральной и финансовой".
Фигурант дела "Нового величия" Дмитрий Полетаев, содержащийся в московском СИЗО №3, передал матери письмо, в котором попросил о помощи. Выдержки из послания приводит в субботу, 18 августа, правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо".
Полетаев отмечает, что "стал жертвой провокатора и подстрекателя", задача которого сводилась к тому, чтобы "сделать обычных людей боевиками". Обвиняемый подчеркивает, что план внедренных в группу агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ) заключался в том, чтобы ее членами можно было манипулировать.
В завершение письма молодой человек просит о "любой поддержке, моральной и финансовой". "Буду очень рад, если посодействуете моему скорейшему освобождению", - пишет он. В тексте допущена ошибка - письмо написано в августе 2018 года.
Сбор средств на оплату адвокатов
Часть послания не опубликована по просьбе родственников Полетаева. "ОВД-Инфо" напоминает, что Союз солидарности с политзаключенными открыл сбор средств на оплату адвокатов и на передачи для фигурантов дела.
О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года, когда в Москве задержали 10 человек, в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.
Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Позже выяснилось, что в группу были внедрены три сотрудника силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, состоявшие в "Новом величии" намеревались захватить власть в России после государственного переворота. В четверг, 16 августа, Дорогомиловский суд Москвы отпустила Павликову и Дубовик под домашний арест.
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