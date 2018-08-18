 Фигурант дела ″Нового величия″ попросил о помощи | Новости из Германии о России | DW | 19.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Фигурант дела "Нового величия" попросил о помощи

Дмитрий Полетаев, содержащийся в московском СИЗО по делу "Нового величия", передал матери письмо, в котором говорит, что нуждается "в любой поддержке, моральной и финансовой".

Дмитрий Полетаев, скриншот с сайта ОВД-Инфо

Дмитрий Полетаев, скриншот с сайта ОВД-Инфо

Фигурант дела "Нового величия" Дмитрий Полетаев, содержащийся в московском СИЗО №3, передал матери письмо, в котором попросил о помощи. Выдержки из послания приводит в субботу, 18 августа, правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо".

Полетаев отмечает, что "стал жертвой провокатора и подстрекателя", задача которого сводилась к тому, чтобы "сделать обычных людей боевиками". Обвиняемый подчеркивает, что план внедренных в группу агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ) заключался в том, чтобы ее членами можно было манипулировать.

Скриншот письма Дмитрия Полетаева с сайта ОВД-Инфо

Скриншот письма Дмитрия Полетаева с сайта ОВД-Инфо

В завершение письма молодой человек просит о "любой поддержке, моральной и финансовой". "Буду очень рад, если посодействуете моему скорейшему освобождению", - пишет он. В тексте допущена ошибка - письмо написано в августе 2018 года. 

Контекст

На примере Анны Павликовой молодым дают понять, что лучше и не задумываться о смене власти, при которой они прожили всю жизнь. Это сигнал и родителям нынешних тинейджеров, считает Александр Плющев. (13.08.2018)

В Москве прошла акция в поддержку участниц дела "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик. Как это было - в репортаже DW. (15.08.2018)

Сбор средств на оплату адвокатов

Часть послания не опубликована по просьбе родственников Полетаева. "ОВД-Инфо" напоминает, что Союз солидарности с политзаключенными открыл сбор средств на оплату адвокатов и на передачи для фигурантов дела.

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года, когда в Москве задержали 10 человек, в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.

Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Позже выяснилось, что в группу были внедрены три сотрудника силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, состоявшие в "Новом величии" намеревались захватить власть в России после государственного переворота. В четверг, 16 августа, Дорогомиловский суд Москвы отпустила Павликову и Дубовик под домашний арест.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:22
Now live
02:22 мин

"Детям не место в камере!" - репортаж с "Марша матерей" (16.08.18)

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Детям не место в камере!" - репортаж с "Марша матерей" (16.08.18)  

Также по теме

DW Karikatur Sergey Elkin - Hausarrest für den Regisseur Kirill Serebrennikow

Дело "Нового величия": насколько милосердны российские суды? 16.08.2018

Следствие попросило отпустить под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик, обвиняемых в экстремизме. Девушки провели в СИЗО уже почти полгода. Взгляд Сергея Елкина.

Russland Prozess Anna Pavlikova

Участницы "Марша матерей" в Москве поддержат фигурантов дела "Нового величия" 13.08.2018

Организаторы "Марша матерей" требуют освободить из СИЗО 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик - фигуранток дела "Нового величия".

Russland Prozess gegen Anna Pawlikowa in Moskau

Фигуранток дела "Нового величия" отправили под домашний арест 16.08.2018

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, освободив Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО и отправив их под домашний арест.

Самые читаемые

Пошатнутся ли позиции доллара, и кто угрожает американской валюте  

Ангела Меркель и Владимир Путин провели переговоры  

Эксперт Commerzbank: У России проблем с урожаем больше, чем у Евросоюза  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно