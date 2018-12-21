 Фигурант дела ″Нового величия″ Анна Павликова госпитализирована | Новости из Германии о России | DW | 21.12.2018

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Россия

Фигурант дела "Нового величия" Анна Павликова госпитализирована

Для лечения в клиники неврозов с 18-летней Анны Павликовой на две недели сняли браслет ФСИН. Ее и еще девять человек обвиняют в создании экстремистской организации.

Анна Павликова в зале суда, 14 августа 2018 года

Анна Павликова в зале суда, 14 августа 2018 года

В Москве госпитализирована 18-летняя Анна Павликова, одна из обвиняемых в создании экстремистской организации "Новое величие". Об этом сообщила адвокат девушки Ольга Карлова в пятницу, 21 декабря. Павликову поместили в клинику неврозов в рамках плановой госпитализации, которой ее защита и семья "очень долго не могли добиться", пояснила Карлова в беседе с "Новой газетой". "Мы очень благодарны (главе Совета по правам человека Михаилу) Федотову и (омбудсмену Татьяне) Москальковой, они везде писали, везде добивались", - продолжила адвокат.

Контекст

Обвиняемые по делу "Нового величия" ходатайствуют о прекращении их уголовного преследования, а их адвокаты на пресс-конференции пожаловались на давление со стороны российских спецслужб. (30.08.2018)

Фигурант дела "Нового величия" написал из СИЗО письмо с просьбой о помощи. Он считает, что стал жертвой провокатора спецслужб. Что известно о заявителе по этому делу? (20.08.2018)

Для проведения лечения с обвиняемой на две недели сняли браслет, который она должна носить пока находится под домашним арестом. Ранее Карлова заявляла в суде, что за почти полгода в СИЗО у Павликовой ухудшилось психологическое состояние и усугубились хронические сердечные заболевания. "Из-за браслета мы не можем сделать ни кардиограмму, ни МРТ. Врачи из-за браслета отказываются ее лечить", - сообщала адвокат. 4 октября Мосгорсуд признал незаконным решение о заключении Павликовой под стражу, принятое в марте судом первой инстанции, и постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Шести фигурантам дела "Нового величия" продлили домашний арест

В начале декабря Дорогомиловский районный суд Москвы продлил до 13 марта 2019 года домашний арест  Анне Павликовой и пяти другим фигурантам дела "Нового величия" - Максиму Рощину, Марии Дубовик, Рашиду Рустамову, Павлу Ребровскому и Сергею Гаврилову. Еще четверо фигурантов - Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков - по-прежнему содержатся в СИЗО.

Все десять человек обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позднее оказалось, что этот человек - осведомитель или даже штатный сотрудник спецслужб.

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    Автор: Сергей Елкин


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Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

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