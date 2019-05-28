Фигуранты "Нового величия" опознали засекреченного провокатора спецслужб

Все обвиняемые по делу "Нового величия" опознали засекреченного свидетеля Руслана Д., который считается главным информатором спецслужб. Об этом на заседании суда в четверг, 22 августа, сообщил адвокат Максим Пашков, защитник обвиняемой по делу "Нового величия" Марии Дубовик.

По данным адвокатов, Руслан Д. в действительности является молдавским программистом Родионом (Раду) Зелинским, а данные Руслана Д. являются прикрытием спецслужб."Таким образом, мы имеем дело с полицейской провокацией в отношении подсудимых. Запрещается провоцировать на совершение противоправных действий каким-либо образом лиц, в отношении которых ведется разработка. Действия, произведенные в результате полицейской провокации, не содержат состав преступления", - говорится в ходатайстве защиты, цитируемом изданием "МБХ Медиа".

"Грани.ру" и "Дождь" назвали имя информатора из дела "Нового величия"

Издание

"Грани.ру" и телеканал "Дождь" ранее также обнародовали имя засекреченного свидетеля, на показаниях которого строится все дело "Нового величия". Информатор является 32-летним инженером-программистом из Молдавии Родионом Зелинским, сообщили они. "Грани.ру" и "Дождь" сослались на имеющуюся в их распоряжении переписку свидетеля по делу "Нового величия" Юлии Куницыной - арендодателя помещения, в котором встречались участники "Нового величия".

Номер телефона в переписке Куницыной совпал с номером, указанным на одном из сайтов проживающим в РФ инженером из Молдавии Родионом Зелинским.

Дело "Нового величия"

Шестерых активистов движения "Новое величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, московский суд отправил под арест в марте 2018 года. По версии следствия, целью обвиняемых было свержение конституционного строя в России и установление временного правительства. В августе 2018 года судья Ирина Деваева по ходатайству следствия приняла решение о переводе фигуранток дела Анны Павликовой и Марии Дубовик из СИЗО под домашний арест.

Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе. В июле Павел Ребровский, ранее пошедший на сделку со следствием, признавший свою вину в противоправных действиях и осужденный на 2,5 года лишения свободы, заявил об отказе от своих показаний. Он заявил, что дал признательные показания под давлением. Он также сообщил в суде, что фактически организация была создана Русланом Д.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Новые методы российских властей по усмирению недовольных Дубинки в ответ на протесты в Москве. Власть избрала тактику кнута против протестующих в столице. За кого чиновники держат народ, догадывается карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Протесты в Москве: ЦИК как часть механизма репрессий? ЦИК отклонил жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на фоне продолжающихся протестов. Карикатурист Сергей Елкин о том, отличается ли ЦИК от полицейских, разгоняющих митинги.

Российская политика в карикатурах Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм.

Российская политика в карикатурах Ни в какие рамки: в Москве растут протестные настроения Протестные акции против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму не утихают в столице. По прогнозу карикатуриста Сергея Елкина, 3 августа протесты могут стать еще более массовыми.

Российская политика в карикатурах Главный итог встречи Путина с папой римским в Ватикане Президент РФ Владимир Путин встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Карикатурист Сергей Елкин - о подробностях аудиенции у понтифика.

Российская политика в карикатурах Партия самовыдвиженцев: единороссы стыдятся своего названия? Кандидаты от "Единой России" на выборах в Мосгордуму баллотируются как самовыдвиженцы. Карикатурист Сергей Елкин о политтехнологиях партии власти.

Российская политика в карикатурах Чем Путин удивил Трампа на встрече в Осаке Президент РФ Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке. Карикатурист Сергей Елкин о том, что осталось за кулисами переговоров.

Российская политика в карикатурах Россия Путина одной ногой в дверях ПАСЕ Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) позволяет вернуть России ее полномочия. И хотя часть депутатов оспорили права делегации РФ, шансов на успех у них немного, констатирует Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Когда рейтинг не растет: что делать президенту Путину Рейтинг доверия Владимиру Путина снижается, несмотря на новую методику опроса ВЦИОМ. Карикатурист Сергей Елкин о том, где российскому президенту стоит поискать популярность.

Российская политика в карикатурах Освобождение Ивана Голунова, или Иллюзия справедливости Прекращение уголовного дела в отношении Ивана Голунова и выход журналиста на свободу не повод обманываться насчет соблюдения прав граждан в России, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Россия для Китая: партнер или сырьевой придаток? Рост поставок российских нефти и газа в Китай говорят о России как о важном для Пекина партнере или как о сырьевом придатке? Для карикатуриста Сергея Елкина ответ очевиден.

Российская политика в карикатурах Иван Голунов как зеркало русской демократии Арест журналиста Ивана Голунова вызвал волну возмущения и массовые пикеты. Московские власти не успели подготовить иного ответа, кроме традиционного. Так это увидел карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Задержание корреспондента "Медузы": полицейская рулетка в действии Корреспондент "Медузы" Иван Голунов задержан в Москве - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. Тот случай, когда не до смеха и карикатуристу Сергею Елкину.

Российская политика в карикатурах Как ВЦИОМ "восстановил" рейтинг доверия Путину После падения рейтинга президента РФ до 30,5% госкомпания ВЦИОМ изменила методику опроса. Показатель доверия Путину сразу "восстановился" до 72,3%. Все просто, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Сможет ли Путин усмирить протесты в Екатеринбурге? Президент РФ предложил провести опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в городе. Удастся ли снизить накал страстей в столице Урала? Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Падение Путина на хоккее, или Ковровые репрессии Делая круг почета после хоккейного матча в Сочи, президент РФ споткнулся о расстеленный на льду ковер и упал. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому придется ответить за этот конфуз.

Российская политика в карикатурах Концептуальный выбор: Россия между Западом и Востоком При Владимире Путине Россия поначалу шла на сближение с Западом, потом заявила о переориентации на Восток. Карикатурист Сергей Елкин о традиционной российской дилемме.

Российская политика в карикатурах Указ Путина о паспортах для Донбасса, или Сказочный… президент Президент РФ упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин о донбассских сказках Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Почему Путин еще не поздравил Зеленского с победой на выборах Кремль не спешит поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Карикатурист Сергей Елкин знает, почему медлит Владимир Путин.

Российская политика в карикатурах Что бы ни говорил Медведев, денег у россиян больше не стало Премьер-министр РФ выступил с отчетом в Госдуме. Дмитрий Медведев рассказал о достижениях и планах правительства. Карикатурист Сергей Елкин о том, что он услышал в речи премьера.

Российская политика в карикатурах Автономному интернету - удаленное голосование Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета, не находясь в парламенте. Как он это сделал, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Что Роскомнадзор замышляет против Facebook и Twitter Роскомнадзор добивается от Facebook и Twitter выплаты штрафа за отказ от переноса данных российских пользователей на серверы в РФ. Карикатурист Сергей Елкин знает, что на уме у чиновников.

Российская политика в карикатурах "Суверенный интернет" - новое обозначение изоляции России Закон о "суверенном интернете" готовится принять Госдума России. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому действительно нужен автономный Рунет и что это значит на деле.

Российская политика в карикатурах Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину Президент России подписал закон, предусматривающий наказание за "неуважение к госорганам". Карикатурист Сергей Елкин ответил Владимиру Путину. В шутку или всерьез? Автор: Сергей Елкин

