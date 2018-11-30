Фигуранты "дела пензенских анархистов" объявили голодовку

Арестованный по "делу анархистов" Дмитрий Пчелинцев, согласно сообщению его сестры, объявил голодовку, пишет в субботу, 1 декабря, издание "Медиазона". Позже к голодовке присоединился другой фигурант дела Андрей Чернов.

По данным сестры, о голодовке Пчелинцев объявил еще 29 ноября, когда его поместили в карцер и потребовали написать заявление о признании вины за нарушение режима - он якобы разговаривал с другими заключенными на прогулке. Пчелинцев отказался признать вину и написал на имя начальника пензенского СИЗО заявление о голодовке.

Пчелинцев ранее неоднократно сообщал о пытках в пензенском СИЗО. По информации "Медиазоны", в феврале Пчелинцева привели в камеру СИЗО, в которой находились трое сотрудников ФСБ. Его сбили с ног, надели мешок на голову и начали избивать. "Конвойный обмотал большие пальцы моих ног проводами. В рот пытались засунуть кляп", рассказал задержанный.

При этом сотрудники ФСБ угрожали применить насилие в отношении супруги Пчелинцева, называя его "врагом и террористом". После нескольких ударов тока от задержанного потребовали отказаться от прежних слов про пытки и в дальнейшем "делать, как скажет следователь", отмечает издание.

В чем обвиняются задержанные

На сегодняшний день по подозрению в причастности к террористической организации "Сеть" задержаны 9 молодых людей, один из них переведен под домашний арест, остальные находятся в СИЗО. Шесть человек были задержаны осенью в Пензе, еще трое - позднее в Санкт-Петербурге. Молодым людям инкриминируют статью 205.4 УК РФ (организация или участие в террористическом сообществе). Их обвиняют в намерении провести серию взрывов перед чемпионатом мира по футболу.

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