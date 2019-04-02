Фигуранту "Нового величия" дали 2,5 года колонии

Люблинский суд Москвы приговорил к двум с половиной годам лишения свободы фигуранта дела "Нового Величия" Павла Ребровского, заключившего досудебное соглашение со следствием. Заседание по просьбе обвиняемого, поддержанной прокурором, прошло в закрытом режиме - без слушателей.

Суд назначил Ребровскому и принудительные медицинские меры - во время отбытия наказания он будет наблюдаться у психиатра. Обвинение запрашивало для него 4 года колонии. Суд исключил из обвинения статью "участие в экстремистском сообществе", обвинив его только в "создании экстремистского сообщества". Сам Ребровский до вынесения приговора заявил, что никому, включая остальных участников "Нового величия", не верит.

"Никому верить нельзя, ни правозащитникам, ни адвокатам, все дельцы. Никому не верить. Я сделал такой выбор. Потому что система, к сожалению, оказалась лучше правозащитников", - сказал он.

Уже не первое досудебное соглашение

Павел Ребровский - не первый обвиняемый по делу "Нового величия", который заключил досудебное соглашение. В марте суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно Рустама Рустамова. Тот тоже заключил досудебное соглашение и признал вину в пособничестве участию в экстремистском сообществе. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Ранее Мосгорсуд до середины июня продлил меру пресечения членам "Нового величия" Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову, Руслану Костыленкову (находятся в следственном изоляторе), 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик (переведены из СИЗО под домашний арест), а также Максиму Рощину и Сергею Гаврилову (содержатся под домашним арестом).

Они уже ознакомились с материалами дела, которые в ближайшее время будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Никто из этих фигурантов своей вины не признал. Они утверждают, что идею создания "Нового величия" им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

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