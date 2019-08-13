Фергюсон через 5 лет после беспорядков на расовой почве: что изменилось

Какие перемены произошли в американском городке Фергюсон спустя 5 лет после беспорядков, причиной которых стало убийство белым полицейским темнокожего юноши? Репортаж DW.
Обычный летний день в американском городке Фергюсон в штате Миссури. На улице так жарко, что кажется будто плавится асфальт. Громко стрекочут сверчки и цикады. Возле жилого комплекса Canfield Green Apartments, который производит достаточно приятное впечатление, мы встречаемся с Майклом Брауном-старшим. "Милый район, люди говорят. И он оставался таковым до тех пор, пока все не изменилось", - замечает Браун-старший.
Мы проходим на тротуар и оказываемся у скромного мемориала, возле которого лежат мягкие игрушки и искусственные цветы. В нескольких метрах отсюда 5 лет назад был убит сын Майкла Брауна - его тоже звали Майкл.
Как погиб Майкл Браун-младший
9 августа 2014 года Майкл Браун-младший направлялся к своей бабушке, которая жила в Canfield Green Apartments. Вместе со своим приятелем юноша шел по улице. 18-летний Майкл только что окончил школу и поступил в технический колледж. Он должен был стать специалистом по установке кондиционеров и после каникул начать обучение профессии. Около полудня юношей остановила полиция на основании того, что они шли по проезжей части, а не по тротуару.
О том, что случилось потом, написано очень много, существовали самые разные версии. Но в итоге было установлено лишь то, что между темнокожим Майклом Брауном и белым полицейским Дарреном Уилсоном произошла стычка. Полицейский несколько раз выстрелил из своего оружия, 6 пуль попали в юношу. Последний выстрел - в голову - был смертельный.
Как начались беспорядки в Фергюсоне
Тело убитого Майкла Брауна-младшего лежало на улице в течение четырех часов. Это время понадобилось для того, чтобы полицейские могли сделать свою работу и установить все подробности происшедшего. Новость о том, что белый полицейский застрелил безоружного темнокожего юношу, распространилась по Фергюсону моментально. Тысячи протестующих, в основном афроамериканцы, вышли на улицы. Сначала это было мирный митинг в память об убитом юноше.
Но очень скоро эта акция переросла в серьезные уличные беспорядки. Демонстранты крушили и жгли здания и автомобили. Полицейские применяли слезоточивый газ. Протесты в Фергюсоне продолжались целый месяц. На их фоне возникло международное движение Black Lives Matter ("Жизни черных тоже что-то значат"), участники которого выступали против расизма.
Департамент полиции Фергюсона был подвергнут жесткой критике за несоразмерное применение силы. Жители города обвиняли полицейских в расизме. Когда в 2014 году стало известно, что против полицейского Уилсона не будет возбуждено уголовное дело по факту убийства, протесты в Фергюсоне вспыхнули с новой силой.
"То, что наша система такова, какова она есть, спасло Уилсона, - отметил Майкл Браун-старший в беседе с DW. - Знаю ли я этого полицейского лично? Нет. Могло ли у него в тот роковой день просто быть плохое настроение? Может быть. Но он совершил преступление на почве расизма".
Раны Фергюсона так скоро не заживут
Реакцией на непрекращающиеся протесты в Фергюсоне стало расследование Минюста США в отношении полицейских этого городка, которых жители обвиняли в проявлениях расизма. В марте 2015 года был оглашен результат: служащих департамента полиции Фергюсона обвинили в противоправных действиях в отношении граждан, в том числе - в дискриминации афроамериканцев.
После долгой процедуры в 2016 году городская администрация представила отчет объемом в 100 страниц, в котором были описаны меры по улучшению ситуации в городе. Среди них - проведение тренингов для сотрудников полиции и различные программы, которые помогут восстановить доверие между горожанами и полицейскими. После того как был представлен этот документ, прошло три года. С момента гибели Майкла Брауна - 5 лет.
Пересекая одну из центральных улиц Фергюсона, на которой проходили столкновения полиции с демонстрантами, еще и сейчас можно заметить следы, напоминающие о тех событиях. Тогда здесь сгорело несколько магазинов, автомастерских и автозаправка. Были разгромлены некоторые здания.
Но можно ли заметить какие-то перемены в административной структуре города? Изменились ли отношения между городскими властями, полицейскими и горожанами? "Мы все еще в процессе исцеления. Это не произойдет так сразу", - поясняет Элла Джонс. В 2015 году она стала первой афроамериканкой, избранной в городской совет Фергюсона. Джонс подчеркивает, что полицейские очень стараются восстановить доверие со стороны граждан.
Как полиция Фергюсона пытается вернуть доверие горожан
За несколько дней до пятой годовщины убийства Майкла Брауна в здании одной из церквей Фергюсона проходит встреча полицейских с горожанами. Сержант полиции Тим Харрис - приглашенный гость на ежемесячной встрече членов организации Forestwood Park. Около 20 мужчин и женщин сидят за столом и обсуждают текущие городские проблемы.
Обязательной частью встречи является отчет о ситуации с безопасностью в городе, который подготовил полицейский. Во время своего рассказа он достает персональную видеокамеру и демонстрирует записанное на ней видео. После протестов в Фергюсоне такие видеокамеры обязаны всегда носить с собой сотрудники полиции. "Эти камеры помогают и полицейским, и горожанам", - делится Харрис. А затем терпеливо отвечает на все вопросы.
"Полицейские в моем районе - классные. Они часть нашей общины", - отмечает Рас Мур после встречи. Он переехал в Фергюсон после трагических событий и убежден в том, что отношения полицейских к горожанам с тех пор изменилось: "Они теперь более осознанно относятся к своим проблемам и больше не прячут голову в песок".
Кори Буш, выдвинутая Демократической партии кандидатом на выборах в Палату представителей 2020 года, тоже считает, что отношение полицейских к горожанам стало другим, блюстители порядка проявляют меньше жестокости. Но этого недостаточно. "У афроамериканской общины Фергюсона до сих пор нет доверия к полицейским", - считает она.
Незадолго до пятой годовщины гибели Майкла Брауна Кори Буш посетила мемориал на Canfiel Drive. Она говорит, что расистские комментарии некоторых полицейских в соцсетях, а также их высказывания о том, что сначала необходимо научить горожан правильно вести себя, приводят ее в ярость.
Отец убитого Майкла Брауна рассказывает, что лишь спустя 5 лет после гибели сына смог совладать со своим гневом и отчаянием. Он основал фонд, который помогает отцам, потерявшим детей. Майкл Браун-старший охотно вспоминает, как его сын любил разные розыгрыши: "В один из дней, за год до того, как он погиб, Майкл целый день рассказывал мне, что его подруга ждет ребенка. И я ему поверил. Когда я наконец осознал эту новость и хотел с ним поговорить об этом, он сказал: "Отец, ты, наверное, забыл, что сегодня 1 апреля".
Последнее воспоминание Майкла Брауна о том времени, когда сын был жив, касается выпускного бала. Брауны отмечали это событие всей семьей. Но накануне между отцом и сыном была небольшая дискуссия: "Я всегда настаивал на том, что Майкл должен пойти учиться в колледж, а он говорил, что хочет стать рэпером, чтобы весь мир узнал его имя".
Отец убитого юноши замолкает. После минутной паузы он устало произносит: "Теперь весь мир точно знает его имя".
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