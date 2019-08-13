 Фергюсон через 5 лет после беспорядков на расовой почве: что изменилось | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 14.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Фергюсон через 5 лет после беспорядков на расовой почве: что изменилось

Какие перемены произошли в американском городке Фергюсон спустя 5 лет после беспорядков, причиной которых стало убийство белым полицейским темнокожего юноши? Репортаж DW.

Майкл Браун-старший на месте гибели сына в Фергюсоне

Майкл Браун-старший на месте гибели сына в Фергюсоне

Обычный летний день в американском городке Фергюсон в штате Миссури. На улице так жарко, что кажется будто плавится асфальт. Громко стрекочут сверчки и цикады. Возле жилого комплекса Canfield Green Apartments, который производит достаточно приятное впечатление, мы встречаемся с Майклом Брауном-старшим. "Милый район, люди говорят. И он оставался таковым до тех пор, пока все не изменилось", - замечает Браун-старший.

Мы проходим на тротуар и оказываемся у скромного мемориала, возле которого лежат мягкие игрушки и искусственные цветы. В нескольких метрах отсюда 5 лет назад был убит сын Майкла Брауна - его тоже звали Майкл.

Как погиб Майкл Браун-младший

9 августа 2014 года Майкл Браун-младший направлялся к своей бабушке, которая жила в Canfield Green Apartments. Вместе со своим приятелем юноша шел по улице. 18-летний Майкл только что окончил школу и поступил в технический колледж. Он должен был стать специалистом по установке кондиционеров и после каникул начать обучение профессии. Около полудня юношей остановила полиция на основании того, что они шли по проезжей части, а не по тротуару.

Возле жилого комплекса Canfield Green Apartments в Фергюсоне

Возле жилого комплекса Canfield Green Apartments в Фергюсоне

О том, что случилось потом, написано очень много, существовали самые разные версии. Но в итоге было установлено лишь то, что между темнокожим Майклом Брауном и белым полицейским Дарреном Уилсоном произошла стычка. Полицейский несколько раз выстрелил из своего оружия, 6 пуль попали в юношу. Последний выстрел - в голову - был смертельный.

Как начались беспорядки в Фергюсоне

Тело убитого Майкла Брауна-младшего лежало на улице в течение четырех часов. Это время понадобилось для того, чтобы полицейские могли сделать свою работу и установить все подробности происшедшего. Новость о том, что белый полицейский застрелил безоружного темнокожего юношу, распространилась по Фергюсону моментально. Тысячи протестующих, в основном афроамериканцы, вышли на улицы. Сначала это было мирный митинг в память об убитом юноше.

Но очень скоро эта акция переросла в серьезные уличные беспорядки. Демонстранты крушили и жгли здания и автомобили. Полицейские применяли слезоточивый газ. Протесты в Фергюсоне продолжались целый месяц. На их фоне возникло международное движение Black Lives Matter ("Жизни черных тоже что-то значат"), участники которого выступали против расизма.

Беспорядки в Фергюсоне, август 2014 года

Беспорядки в Фергюсоне, август 2014 года

Департамент полиции Фергюсона был подвергнут жесткой критике за несоразмерное применение силы. Жители города обвиняли полицейских в расизме. Когда в 2014 году стало известно, что против полицейского Уилсона не будет возбуждено уголовное дело по факту убийства, протесты в Фергюсоне вспыхнули с новой силой.

"То, что наша система такова, какова она есть, спасло Уилсона, - отметил Майкл Браун-старший в беседе с DW. - Знаю ли я этого полицейского лично? Нет. Могло ли у него в тот роковой день просто быть плохое настроение? Может быть. Но он совершил преступление на почве расизма".

Раны Фергюсона так скоро не заживут

Реакцией на непрекращающиеся протесты в Фергюсоне стало расследование Минюста США в отношении полицейских этого городка, которых жители обвиняли в проявлениях расизма. В марте 2015 года был оглашен результат: служащих департамента полиции Фергюсона обвинили в противоправных действиях в отношении граждан, в том числе -  в дискриминации афроамериканцев.

После долгой процедуры в 2016 году городская администрация представила отчет объемом в 100 страниц, в котором были описаны меры по улучшению ситуации в городе. Среди них - проведение тренингов для сотрудников полиции и различные программы, которые помогут восстановить доверие между горожанами и полицейскими. После того как был представлен этот документ, прошло три года. С момента гибели Майкла Брауна - 5 лет.

Надпись в витрине: Я люблю Фергюсон

Надпись в витрине: "Я люблю Фергюсон "

Пересекая одну из центральных улиц Фергюсона, на которой проходили столкновения полиции с демонстрантами, еще и сейчас можно заметить следы, напоминающие о тех событиях. Тогда здесь сгорело несколько магазинов, автомастерских и автозаправка. Были разгромлены некоторые здания.

Но можно ли заметить какие-то перемены в административной структуре города? Изменились ли отношения между городскими властями, полицейскими и горожанами? "Мы все еще в процессе исцеления. Это не произойдет так сразу", - поясняет Элла Джонс. В 2015 году она стала первой афроамериканкой, избранной в городской совет Фергюсона. Джонс подчеркивает, что полицейские очень стараются восстановить доверие со стороны граждан.

Как полиция Фергюсона пытается вернуть доверие горожан

За несколько дней до пятой годовщины убийства Майкла Брауна в здании одной из церквей Фергюсона проходит встреча полицейских с горожанами. Сержант полиции Тим Харрис - приглашенный гость на ежемесячной встрече членов организации Forestwood Park. Около 20 мужчин и женщин сидят за столом и обсуждают текущие городские проблемы.

Обязательной частью встречи является отчет о ситуации с безопасностью в городе, который подготовил полицейский. Во время своего рассказа он достает персональную видеокамеру и демонстрирует записанное на ней видео. После протестов в Фергюсоне такие видеокамеры обязаны всегда носить с собой сотрудники полиции. "Эти камеры помогают и полицейским, и горожанам", - делится Харрис. А затем терпеливо отвечает на все вопросы.

"Полицейские в моем районе - классные. Они часть нашей общины", - отмечает Рас Мур после встречи. Он переехал в Фергюсон после трагических событий и убежден в том, что отношения полицейских к горожанам с тех пор изменилось: "Они теперь более осознанно относятся к своим проблемам и больше не прячут голову в песок".

Кори Буш

Кори Буш

Кори Буш, выдвинутая Демократической партии кандидатом на выборах в Палату представителей 2020 года, тоже считает, что отношение полицейских к горожанам стало другим, блюстители порядка проявляют меньше жестокости. Но этого недостаточно. "У афроамериканской общины Фергюсона до сих пор нет доверия к полицейским", - считает она.

Незадолго до пятой годовщины гибели Майкла Брауна Кори Буш посетила мемориал на Canfiel Drive. Она говорит, что расистские комментарии некоторых полицейских в соцсетях, а также их высказывания о том, что сначала необходимо научить горожан правильно вести себя, приводят ее в ярость.

Контекст

Протесты против решения присяжных не предъявлять обвинение застрелившему юношу полицейскому прошли во многих городах США. В Лондоне состоялась демонстрация против расизма в полиции.

Президент США не является примером политкорректности, часто позволяя себе оскорбительные высказывания и скандальные замечания. DW - о самых известных промахах Дональда Трампа. (17.08.2017)

Беспорядки, вызванные смертью темнокожего подростка от пули полицейского, возобновились после того, как стали известны подробности происшествия.

Присяжные решили не предъявлять обвинение в убийстве полицейскому, застрелившему 3 месяца назад чернокожего юношу в Фергюсоне. После объявления вердикта в городе начались беспорядки.

Отец убитого Майкла Брауна рассказывает, что лишь спустя 5 лет после гибели сына смог совладать со своим гневом и отчаянием. Он основал фонд, который помогает отцам, потерявшим детей. Майкл Браун-старший охотно вспоминает, как его сын любил разные розыгрыши: "В один из дней, за год до того, как он погиб, Майкл целый день рассказывал мне, что его подруга ждет ребенка. И я ему поверил. Когда я наконец осознал эту новость и хотел с ним поговорить об этом, он сказал: "Отец, ты, наверное, забыл, что сегодня 1 апреля".

Последнее воспоминание Майкла Брауна о том времени, когда сын был жив, касается выпускного бала. Брауны отмечали это событие всей семьей. Но накануне между отцом и сыном была небольшая дискуссия: "Я всегда настаивал на том, что Майкл должен пойти учиться в колледж, а он говорил, что хочет стать рэпером, чтобы весь мир узнал его имя".

Отец убитого юноши замолкает. После минутной паузы он устало произносит: "Теперь весь мир точно знает его имя".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | YouTubeTelegram 

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

    Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

  • Две утки смотрят на третью - с костылем - и говорят, что она похожа на политика на закате карьеры

    Политика Трампа в карикатурах

    "Хромая утка" в политике: чего боится Дональд Трамп

    Глава Белого дома объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году. Трамп не хочет быть "хромой уткой", которую никто не воспринимает всерьез, уверен Сергей Елкин.

  • Трамп кричит, что надо сносить забор в Екатеринбурге, так как это не граница с Мексикой

    Политика Трампа в карикатурах

    Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение

    В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина о том, в чем Трамп заподозрил Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина

    Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп Путину отмену санкций посулил

    Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Американцы готовят санкционный удар против России

    В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергей Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Что стало с НАТО после саммита с Трампом

    Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп вносит раскол в G7

    Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию

    Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

  • Телефонный разговор Трампа и Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости

    Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Статуя Свободы с русским самоваром

    Политика Трампа в карикатурах

    Российский след в американской политике

    В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    А был ли компромат?

    Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:03

Cop Watch, или "Полицейский дозор" в Фергюсоне

Контекст

Политика Трампа в карикатурах

Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Cop Watch, или "Полицейский дозор" в Фергюсоне  

Власти США пытаются навести порядок в Фергюсоне  

Новые столкновения в Фергюсоне  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Жителям села Нёнокса предложили покинуть территорию населенного пункта  

Трамп пригрозил выходом из ВТО  

ЦИК отменил открытое заседание по выборам в Мосгордуму 14 августа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно