 Феминистки провели акцию против милитаризма в России | Новости из Германии о России | DW | 23.02.2019

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Россия

Феминистки провели акцию против милитаризма в России

Шесть феминисток провели акцию "Рожай мясо" у военкомата в Санкт-Петербурге.

Новобранцы

Новобранцы

Шесть феминисток в субботу, 23 февраля, провели акцию у здания военного комиссариата Ленинградской области на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.

Мероприятие было приурочено к отмечаемому в стране Дню защитника Отечества. Активистки пришли к военкомату в кокошниках и противогазах, две из них при этом обнажили грудь.

В руках девушки держали напоминающие по виду грудных младенцев свертки, перевязанные георгиевскими летами. Позднее выяснилось, что в пеленках было запаковано сырое мясо.

"Рожай мясо"

Контекст

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Свою акцию феминистки объяснили тем, что "женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест".

"Сегодня мы говорим: "Нет - давлению на женщин. Нет - насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. Нет - войне!", - заявили они.

В конце сентября 2018 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против феминистки из Омска Любови Калугиной из-за ее постов в социальной сети "В контакте". По версии следствия, 12 записей, опубликованные девушкой, возбуждали ненависть к представителям мужского пола.

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