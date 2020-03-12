Федерация легкой атлетики РФ оштрафована на 10 млн долларов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), несмотря на признание вины в мошенничестве, должна выплатить денежный штраф размером в 10 млн долларов США. Об этом в четверг, 12 марта, заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен на пресс-конференции в Монако после заседания совета организации.

Кроме того, международная организация в сообщении на своем сайте объявила о том, что на Олимпийские игры в Токио и другие соревнования под флагом Wolrd Athletics будут допущены максимум по 10 российских спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом. Таким образом, процесс выдачи российским спортсменам нейтрального статуса вновь запущен.

"Дело Лысенко"

Новый президент ВФЛА Евгений Юрченко в марте признал факты мошенничества. "От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко", - говорится в официальном письме Юрченко, направленном президенту World Athletics Себастьяну Коэ.

В своем послании Евгений Юрченко также от себя лично и от имени ВФЛА принес извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье "в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности легкой атлетики в связи с делом Лысенко".

По данным издания The Sunday Times, прыгун в высоту Данил Лысенко, пропустив несколько допинг-тестов в 2018 году, предоставил поддельные документы о том, что не смог явиться на проверки по болезни. Как выяснили британские журналисты, все данные клиники, в которой якобы обследовался Лысенко, - начиная с регистрационного номера и вплоть до имен врачей - были выдуманными, а по адресу, указанному 22-летним легкоатлетом, находилось разрушенное здание.

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