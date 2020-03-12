Федерация легкой атлетики РФ оштрафована на 10 млн долларов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), несмотря на признание вины в мошенничестве, должна выплатить денежный штраф размером в 10 млн долларов США. Об этом в четверг, 12 марта, заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен на пресс-конференции в Монако после заседания совета организации.
Кроме того, международная организация в сообщении на своем сайте объявила о том, что на Олимпийские игры в Токио и другие соревнования под флагом Wolrd Athletics будут допущены максимум по 10 российских спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом. Таким образом, процесс выдачи российским спортсменам нейтрального статуса вновь запущен.
"Дело Лысенко"
Новый президент ВФЛА Евгений Юрченко в марте признал факты мошенничества. "От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко", - говорится в официальном письме Юрченко, направленном президенту World Athletics Себастьяну Коэ.
В своем послании Евгений Юрченко также от себя лично и от имени ВФЛА принес извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье "в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности легкой атлетики в связи с делом Лысенко".
По данным издания The Sunday Times, прыгун в высоту Данил Лысенко, пропустив несколько допинг-тестов в 2018 году, предоставил поддельные документы о том, что не смог явиться на проверки по болезни. Как выяснили британские журналисты, все данные клиники, в которой якобы обследовался Лысенко, - начиная с регистрационного номера и вплоть до имен врачей - были выдуманными, а по адресу, указанному 22-летним легкоатлетом, находилось разрушенное здание.
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"Грязная" победа в Сочи?
15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.
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Механизм обмана
Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.
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…скелетонист, ….
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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?
…и два ветерана-бобслеиста
В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).
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Хоккеистки - без медалей, но под допингом?
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И снова лыжники
Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.
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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?
Уже очередной допинг-скандал
Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.
Автор: Илья Коваль