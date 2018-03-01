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Федеральный административный суд сделал возможным введение запретов на въезд дизельных машин в немецкие города. Теперь в Германии задумались о мерах, как такие запреты предотвратить.
Федеральный административный суд Германии не возражает против запретов городских властей на въезд дизельных машин. Это, однако, не значит, что такие ограничения будут введены.
Власти городов Германии имеют право запрещать въезд дизельных машин, постановил Федеральный административный суд в Лейпциге. Подобных запретов уже давно добиваются местные экологи.
Федеральный административный суд 27 февраля прояснит, можно ли в Германии запретить въезд в города дизельным автомобилям, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха.
Согласно опросу YouGov, большинство немцев считают недостаточными меры автоконцернов по защите окружающей среды. 22 февраля Федеральный административный суд примет решение о запрете дизелей в Штутгарте и Дюсседьдорфе.
Федеральный административный суд по формальным причинам не принял к рассмотрению жалобу "Репортеров без границ" к разведслужбе BND, касающуюся массового контроля над электронными средствами связи.
Федеральный административный суд ФРГ своим решением укрепил право СМИ на доступ к информации. Отраслевое объединение газетных издательств опасается ограничения свободы прессы.
К штрафу в 1,27 млн евро приговорил Федеральный административный суд правоэкстремистскую Национал-демократическую партию Германии за ложную финансовую отчетность. НДПГ, однако, удалось избежать более крупного штрафа.
Отказавшиеся от уплаты церковного налога не могут оставаться в религиозных общинах. Такое решение принял Федеральный административный суд по иску Фрайбургского архиепископства.
Федеральный административный суд в Лейпциге не разрешил 18-летнему берлинскому гимназисту-мусульманину открыто молиться в своей школе. Суд посчитал, что это нарушило бы мир на территории гимназии.
Должна ли государственная школа в Германии предоставлять учащимся-мусульманам возможность для проведения обязательных обеденных молитв? Ответ на этот вопрос даст 30 ноября Федеральный административный суд в Лейпциге.
Федеральный административный суд ФРГ отклонил иск одного из функционеров Левой партии, требовавшего от ведомства по охране конституции прекратить надзор за ним и его товарищами. Следующий этап - Конституционный суд.
Заложники должны возмещать расходы, связанные с их освобождением, считает Федеральный административный суд Германии. Размер выплат будет определяться в каждом конкретном случае и утверждаться МИДом.
Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил в четверг 16 марта строительство на месте берлинского аэропорта Шёнефельд нового главного воздушного порта столицы Германии.
Федеральный административный суд в Лейпциге рассмотрел иски иностранцев, которым было отказано в германском гражданстве на основании плохого знания немецкого языка. Это решение имеет далеко идущие последствия.
Федеральный административный суд рассмотрел вопрос о дальнейшей судьбу материалов, собранных в своё время министерством госбезопасности бывшей ГДР "Штази" на бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля.
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