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Федеральный административный суд

Commuters drive in their cars to work in Gelsenkirchen, Germany, Tuesday morning, Feb. 27, 2018. A German court decides today on whether to allow a ban on diesel cars in cities to lower air pollution, a move that could have drastic consequences for the country's powerful auto industry. (AP Photo/Martin Meissner) |

Как в Германии планируют избежать дизельных запретов 01.03.2018

Федеральный административный суд сделал возможным введение запретов на въезд дизельных машин в немецкие города. Теперь в Германии задумались о мерах, как такие запреты предотвратить.
ARCHIV - Der Auspuff eines VW Tiguan ist am 25.09.2015 vor dem Volkswagen Werk in Wolfsburg (Niedersachsen) zu sehen. Das neueste Kapitel des «Dieselgate»-Skandals von Volkswagen enthält Szenen, die kaum zu glauben sind. Zehn zu Versuchsobjekten degradierte Affen kauern in einem Testlabor im Wüstenstaat New Mexico und atmen stundenlang Abgase eines VW-Beetles ein, während ihnen zur Beruhigung Zeichentrickfilme gezeigt werden. (zu dpa Affen im VW-Abgastest: «Clean Diesel»-Kampagne mit Tierversuchen vom 27.01.2018) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Слухи о скором запрете дизельных автомобилей в ФРГ сильно преувеличены 27.02.2018

Федеральный административный суд Германии не возражает против запретов городских властей на въезд дизельных машин. Это, однако, не значит, что такие ограничения будут введены.
Autos stehen am 07.11.2014 in Stuttgart (Baden-Württemberg) im Stau. Foto: Daniel Naupold/dpa (Zu dpa Studie: Köln löst Stuttgart als Stauhauptstadt ab) | Verwendung weltweit

За властями городов ФРГ признали право запрещать въезд дизельных машин 27.02.2018

Власти городов Германии имеют право запрещать въезд дизельных машин, постановил Федеральный административный суд в Лейпциге. Подобных запретов уже давно добиваются местные экологи.
22.02.2018, Sachsen, Leipzig: Umweltaktivisten haben Lungenflügel vor das Bundesverwaltungsgericht gezeichnet. Dort könnte am gleichen Tag ein wegweisendes Urteil für Dieselfahrer fallen. Das Gericht verhandelt darüber, ob Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in besonders belasteten deutschen Städten ein rechtlich zulässiges Mittel und in die jeweiligen Luftreinhaltepläne aufzunehmen sind. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Решение о въезде дизельных автомобилей в города ФРГ отсрочено до 27 февраля 22.02.2018

Федеральный административный суд 27 февраля прояснит, можно ли в Германии запретить въезд в города дизельным автомобилям, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха.
Autoabgase | exhaust emissions | Verwendung weltweit

Мнения немцев о запрете дизельных автомобилей разделились 21.02.2018

Согласно опросу YouGov, большинство немцев считают недостаточными меры автоконцернов по защите окружающей среды. 22 февраля Федеральный административный суд примет решение о запрете дизелей в Штутгарте и Дюсседьдорфе.
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Суд в ФРГ отклонил иск "Репортеров без границ" к разведслужбе BND 15.12.2016

Федеральный административный суд по формальным причинам не принял к рассмотрению жалобу "Репортеров без границ" к разведслужбе BND, касающуюся массового контроля над электронными средствами связи.
Presseausweis © Alterfalter #25970264 -

Объединение газетных издательств ФРГ видит в решении суда ограничение свободы прессы 21.02.2013

Федеральный административный суд ФРГ своим решением укрепил право СМИ на доступ к информации. Отраслевое объединение газетных издательств опасается ограничения свободы прессы.
Heringsdorf (Mecklenburg-Vorpommern): Lautstark äußert sich dieser Jugendliche am 22.07.1998 während der Wahlkampfveranstaltung von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) in Heringsdorf auf Usedom. Rechtsradikale hatten versucht, den Auftritt des Kanzlers zu stören. Nach Augenzeugenberichten wurden im Ostseebad mindestens zwei Männer festgenommen, die Flugblätter der NPD in die Menge geworfen hatten. (SCH456-270798)

Праворадикальной НДПГ придется заплатить миллионный штраф 12.12.2012

К штрафу в 1,27 млн евро приговорил Федеральный административный суд правоэкстремистскую Национал-демократическую партию Германии за ложную финансовую отчетность. НДПГ, однако, удалось избежать более крупного штрафа.
Der Kölner Dom in der Innenstadt von Köln, aufgenommen am 18.08.2006. Foto: Oliver Berg +++(c) dpa - Report+++

Суд в ФРГ: Кто не платит церковный налог, не может остаться в религиозной общине 26.09.2012

Отказавшиеся от уплаты церковного налога не могут оставаться в религиозных общинах. Такое решение принял Федеральный административный суд по иску Фрайбургского архиепископства.
Tuerkische Schuelerinnen mit Kopftuechern nehmen am Mittwoch, 8. Oktober 2003, am Unterrichtsfach Islamkunde im Schulzentrum Koblenzer Strasse in Bremen teil. Seit Schuljahresbeginn koennen die Schueler zwischen den Faechern Biblische Geschichte, Philosophie und Islamkunde waehlen. Der Unterricht wird von einer muslimischen, in Deutschland ausgebildeten Lehrerin, auf Deutsch erteilt. (AP Photo/Joerg Sarbach) Turkish schoolgirls wearing headscarfs take part in a lesson in science of Islam at a school in Bremen, northwestern Germany, Wednesday, Oct. 8 2003. Since summer children of the fifth form could choose between biblical history, philosophy an science of Islam at that school. Lessons are hold in German language.(AP Photo/Joerg Sarbach)

Суд запретил гимназисту-мусульманину открыто молиться в берлинской школе 30.11.2011

Федеральный административный суд в Лейпциге не разрешил 18-летнему берлинскому гимназисту-мусульманину открыто молиться в своей школе. Суд посчитал, что это нарушило бы мир на территории гимназии.
Am Tag der offenen Moschee nehmen junge Mitglieder der Gemeinde und Gäste am Sonntag (03.10.2010) in der Zelt-Moschee in Köln-Ehrenfeld teil. Der Tag der offenen Moschee findet in Deutschland seit 1997 am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit statt. Den Termin hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland bewusst gewählt. Er soll die Zugehörigkeit zur Einheit Deutschlands zeigen. In ganz Deutschland öffnen etwa 1000 Moscheen verschiedener Verbände ihre Tore für zahlreiche Besucher. Foto: Jörg Carstensen dpa/lnw

Суд решит, можно ли мусульманам молиться в немецких школах 29.11.2011

Должна ли государственная школа в Германии предоставлять учащимся-мусульманам возможность для проведения обязательных обеденных молитв? Ответ на этот вопрос даст 30 ноября Федеральный административный суд в Лейпциге.
Ein Mann hält ein Richtmikrofon an ein Fenster (Archivfoto vom 09.02.1998, Illustration zum Thema Bespitzelung). BND-Präsident Hanning hat Medienberichte im Grundsatz bestätigt, wonach der Bundesnachrichtendienst von 1993 an Journalisten und Wissenschaftler beschattet habe, um eine undichte Stelle in der eigenen Behörde zu entlarven. Foto: Hubert Link (zu dpa 4139 vom 12.11.2005) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие посткоммунисты остаются под присмотром спецслужб 22.07.2010

Федеральный административный суд ФРГ отклонил иск одного из функционеров Левой партии, требовавшего от ведомства по охране конституции прекратить надзор за ним и его товарищами. Следующий этап - Конституционный суд.
Die in Kolumbien befreite deutsche Geisel Reinhilt Weigel (l)geht bei ihrer Ankunft am Bremer Flughafen in ein Flughafengebäude (Archivfoto vom 26.11.2003). Das Verwaltungsgericht Berlin befasst sich am Dienstag (04.04.2006) mit der Frage, in welcher Höhe sich ehemalige Geiseln an ihrem Rücktransport finanziell beteiligen müssen. Geklagt hat die 2003 in Kolumbien verschleppte Physiotherapeutin Reinhilt Weigel. Die aus Ganderkesee (Kreis Oldenburg) stammende Frau wehrt sich gegen eine Forderung des Auswärtigen Amtes in Höhe von 12.640 Euro. Foto: Carmen Jaspersen +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие заложники должны компенсировать расходы, связанные с их освобождением 28.05.2009

Заложники должны возмещать расходы, связанные с их освобождением, считает Федеральный административный суд Германии. Размер выплат будет определяться в каждом конкретном случае и утверждаться МИДом.
Blick auf das abendlich angestrahlte Empfangsgebäude des Flughafens Schönefeld bei Berlin (Archivbild vom 20.02.2003). Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt von Dienstag (07.02.2006) an über den milliardenschweren Bau des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg International (BBI). In dem mit Spannung erwarteten und zugleich größten Prozess in der Geschichte des Gerichts geht es um knapp 4000 Klagen gegen den Ausbau des früheren DDR-Zentralflughafens Schönefeld vor den Toren der Hauptstadt. Das Gericht hat vier Musterklagen mit etwa 120 Klägern ausgewählt. Foto: Ralf Hirschberger dpa/lbn/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Суд разрешил немецкой столице строить новый аэропорот 16.03.2006

Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил в четверг 16 марта строительство на месте берлинского аэропорта Шёнефельд нового главного воздушного порта столицы Германии.
Blick in die neue Ausgabe des Duden, aufgenommen am Freitag, 9. August 1996. In der Auflage des Standardwoerterbuches sind die Aenderungen durch die Rechtschreibreform rot markiert. In einer muendlichen Verhandlung wird am Dienstag, 12.Mai 1998, vor dem Bundesverfassungsgericht geklaert, ob die Kultusminister der Laender eine neue Rechtschreibung per Erlass einfuehren duerfen. (AP Photo/Bernd Thissen)

Устный немецкий дает право быть гражданином Германии 22.10.2005

Федеральный административный суд в Лейпциге рассмотрел иски иностранцев, которым было отказано в германском гражданстве на основании плохого знания немецкого языка. Это решение имеет далеко идущие последствия.
Ein Aktenstapel liegt auf dem Richtertisch zu Beginn der Revisionsverhandlung um die Herausgabe von Helmut Kohls Stasi-Akten vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch, 23. Juni 2004. Der ehemalige Bundeskanzler will in dem Rechtsstreit der Stasi-Aktenbehoerde verbieten lassen, ohne seine Einwilligung Akten des ehemaligen DDR-Staatssicherheitsdiestes ueber ihn an Forscher und Journalisten herauszugeben. (AP Photo/Eckehard Schulz)

Досье на Гельмута Коля: обнародования не будет 24.06.2004

Федеральный административный суд рассмотрел вопрос о дальнейшей судьбу материалов, собранных в своё время министерством госбезопасности бывшей ГДР "Штази" на бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля.
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