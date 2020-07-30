 Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино | Новости из Германии о Европе | DW | 30.07.2020

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Европа

Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино

По данным информагентств, Джанни Инфантино подозревается в участии в секретных встречах с федеральным прокурором Швейцарии.

Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Как передало в четверг, 30 июля, агентство Reuters, он обвиняется в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями. По информации dpa, Инфантино участвовал в секретных встречах с федеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером в 2016-2017 годах.

Как следует из заявления органа, осуществляющего надзор за деятельностью прокуратуры, спецпрокурор Штефан Келлер открыл дело в отношении Инфантино, а также против прокурора кантона Вале на юге Швейцарии - Ринальдо Арнольда, предположительно участвовавшего в этих встречах. Кроме того, Келлер направил запрос о возбуждении дела в отношении Лаубера.

Последний, однако, до конца января 2021 года сможет оставаться на своем посту, и на этот срок защищен от преследования. Специально назначенный госпрокурор в парламенте Швейцарии уже поднял вопрос о лишении его иммунитета. 

Лаубер отвечал за процессы, имевшие отношение к мировому футболу

Как напоминает агентство спортивных новостей SID, в 2016-2017 годах Лаубер отвечал за несколько процессов, имеющих отношение к мировому футболу. Один из них был, в частности, связан с публикацией авторитетного германского еженедельника Der Spiegel, который в октябре 2015 года обвинил Немецкий футбольный союз (DFB) в том, что тот получил право на проведение в ФРГ чемпионата мира по футболу в 2006 году путем подкупа ряда членов исполкома Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). В апреле - в связи с истечением срока давности - следствие по этому делу было остановлено. 

Джанни Инфантино занял пост президента ФИФА после избрания на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, ушедшего в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.
 

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    Автор: Илья Коваль


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