 Февральские выходные в Германии: подснежники, нарциссы и мороженое (фото) | Кадр дня | DW | 17.02.2020

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Кадр за кадром

Февральские выходные в Германии: подснежники, нарциссы и мороженое (фото)

Теплая весенняя погода - прекрасный повод для немцев наконец-то вновь побаловать себя мороженым, например, во время воскресной прогулки.

Нарциссы в Тюбингене

Нарциссы в Тюбингене

Кельн / Тюбинген / Фрайбург • Несмотря на происки второго по счету февральского урагана, последовавшего за "Забиной" (Sabine) и названного "Викторией" (Victoria), во многих регионах Германии в прошедшие выходные наблюдалась по-настоящему весенняя погода.

Подснежники в Кельне

Подснежники в Кельне

За фотографиями возвращающихся после зимовки аистов и ранних цветочков вроде крокусов в информационных агентствах уже последовали снимки других предвестников весны - шариков мороженого из уличных кафе.

Дети с мороженом во Фрайбурге

Во Фрайбурге температура в воскресенье, 16 февраля, приблизилась к 20-градусной отметке, чему особенно были рады дети…

Согласно данным немецкого статистического портала Statista, в позапрошлом году на каждого жителя Германии пришлось 5,4 кг мороженого. Среди стран Евросоюза по этому показателю лидируют Эстония (12,5 кг), Бельгия (11,5 кг) и Литва (8,8 кг). Славящиеся и гордящиеся своим мороженом итальянцы - на пятом месте (8,4 кг). Замыкают список Австрия, Румыния и Латвия - менее 3,5 кг на жителя.

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    Страчателла

    Абсолютный фаворит немцев - страчателла. Эксперты выяснили, что любители этого мороженого любят разнообразие. Им трудно сделать выбор между "кремом" и кусочками шоколада, поэтому они себе ни в чем не отказывают. Этот сорт больше любят мужчины.

  • Шоколадное

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    Шоколадное

    Любителей шоколадного мороженого (согласно опросу института TNS Emnid, в Германии среди мужчин - 15%, среди женщин - 12%) считают людьми довольно сдержанными. Их качества - ответственность, надежность, верность. Любят простор и свежий воздух.

  • Ореховое

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    Ореховое

    К нему тяготеют люди более осторожные, задумчивые личности. Они не любят перемен. В Германии любителей этого сорта - 13% среди мужчин, чуть меньше среди женщин. Любители орехового мороженого обязательны и обладают организационным талантом. Однако не любят экспериментов.

  • Из йогурта

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    Из йогурта

    Любителей различных вариантов мороженого из йогурта отличает тяга ко всему прекрасному. В большинстве своем это представительницы слабого пола (15 %). Они интересуются модой, наблюдательны и обладают хорошими манерами.

  • Лимонное

    Фотогалерея: Узнай характер по сорту мороженого

    Лимонное

    Мороженое с цитрусовой кислинкой предпочитают чаще всего оптимисты. Они общительны, обладают высоким уровнем интеллекта и пользуются популярностью в любой компании. Любителей этого сорта среди женщин и мужчин - меньше десяти процетов.

  • Клубничное

    Фотогалерея: Узнай характер по сорту мороженого

    Клубничное

    Темпераментными, порою чрезмерно импульсивными можно назвать любителей этого сорта мороженого. У них, как правило, хорошее настроение, что делает общение всегда приятным.

  • Ванильное

    Фотогалерея: Узнай характер по сорту мороженого

    Ванильное

    Любители классического ванильного мороженого отличаются ярко выраженным прагматизмом. И они не любят экспериментировать. Однако это еще не означает, что с ними можно умереть от скуки. Главное - на них всегда можно положиться.

    Автор: Инга Ваннер


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