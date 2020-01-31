Февральские выходные в Германии: подснежники, нарциссы и мороженое (фото)

Кельн / Тюбинген / Фрайбург • Несмотря на происки второго по счету февральского урагана, последовавшего за "Забиной" (Sabine) и названного "Викторией" (Victoria), во многих регионах Германии в прошедшие выходные наблюдалась по-настоящему весенняя погода.

Подснежники в Кельне

За фотографиями возвращающихся после зимовки аистов и ранних цветочков вроде крокусов в информационных агентствах уже последовали снимки других предвестников весны - шариков мороженого из уличных кафе.

Во Фрайбурге температура в воскресенье, 16 февраля, приблизилась к 20-градусной отметке, чему особенно были рады дети…

Согласно данным немецкого статистического портала Statista, в позапрошлом году на каждого жителя Германии пришлось 5,4 кг мороженого. Среди стран Евросоюза по этому показателю лидируют Эстония (12,5 кг), Бельгия (11,5 кг) и Литва (8,8 кг). Славящиеся и гордящиеся своим мороженом итальянцы - на пятом месте (8,4 кг). Замыкают список Австрия, Румыния и Латвия - менее 3,5 кг на жителя.

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