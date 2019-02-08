Фавориты предвыборной гонки в Украине (фотогалерея)

ЦИК Украины завершил 8 февраля регистрацию кандидатов в президенты. В итоге зарегистрировано более 40 претендентов. Кому из них удастся победить на выборах? Лидеры рейтингов - в фотогалерее DW.
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