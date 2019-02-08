 Фавориты предвыборной гонки в Украине (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 08.02.2019

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Украина

Фавориты предвыборной гонки в Украине (фотогалерея)

ЦИК Украины завершил 8 февраля регистрацию кандидатов в президенты. В итоге зарегистрировано более 40 претендентов. Кому из них удастся победить на выборах? Лидеры рейтингов - в фотогалерее DW.

  • Кабинки для голосования на избирательном участке в Киеве. Фото из архива

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Рекордное число кандидатов

    В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

  • Владимир Зеленский

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Владимир Зеленский: "слуга народа" идет в президенты

    Актер и шоумен Владимир Зеленский объявил о намерении бороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Спустя месяц он стал лидером избирательной гонки. Его популярности не помешал и скандал, связанный с кинобизнесом актера в России. Многим украинцам Зеленский известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", где он играет учителя, неожиданно ставшего президентом.

  • Ukraine Parteikongress Allukrainische Vereinigung Vaterland, Batkiwschtschyna | Julia Timoschenko (Reuters/V. Ogirenko)

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Юлия Тимошенко: "новый курс" от представителя старой элиты

    Долгожительница украинской политики Юлия Тимошенко идет на выборы с программой "Новый курс Украины", включающей принятие новой "народной" конституции. Тимошенко также обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". На президентских выборах в 2010 и 2014 годах Тимошенко была в числе основных лидеров, но оба раза потерпела поражение.

  • Петр Порошенко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Петр Порошенко: "Армия! Язык! Вера!"

    Действующий президент Петр Порошенко начал неофициальную избирательную кампанию еще летом 2018-го, когда в украинских городах появились билборды со слоганом "Армия! Язык! Вера!". Томос об автокефалии, полученный украинской православной церковью при активном участии Порошенко, может стать его козырем в предвыборной борьбе, хотя противники обвиняют его в использовании церкви в политических целях.

  • Юрий Бойко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Юрий Бойко: ставка на пророссийский электорат

    Среди кандидатов, ориентированных на пророссийский электорат, максимальный рейтинг у Юрия Бойко. На него сделала ставку партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", объединившая многих бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, правительство которого возглавлял Бойко. Он позиционирует себя как миротворец, обещает прекратить войну в Донбассе и снизить коммунальные тарифы.

  • Анатолий Гриценко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Анатолий Гриценко: "честный президент"

    Бывший министр обороны Украины и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко идет на выборы под слоганом "Честных больше". Одним из ключевых пунктов его программы является борьба с коррупцией. "Честный президент" также обещает в течение пяти лет повысить среднюю зарплату до 700 евро и вернуть оккупированные украинские территории без "особых статусов".

  • Олег Ляшко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Олег Ляшко: радикал и популист

    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко традиционно использует имидж "парня из народа" и не гнушается эпатажных и популистских заявлений. В частности, он уже пообещал арестовать "всю российскую агентуру в Украине" и предложил вернуть смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Ляшко также традиционно требует снижения цен и отмены большинства налогов.

    Автор: Дмитрий Губенко


  • Кабинки для голосования на избирательном участке в Киеве. Фото из архива

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Рекордное число кандидатов

    В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

  • Владимир Зеленский

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Владимир Зеленский: "слуга народа" идет в президенты

    Актер и шоумен Владимир Зеленский объявил о намерении бороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Спустя месяц он стал лидером избирательной гонки. Его популярности не помешал и скандал, связанный с кинобизнесом актера в России. Многим украинцам Зеленский известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", где он играет учителя, неожиданно ставшего президентом.

  • Ukraine Parteikongress Allukrainische Vereinigung Vaterland, Batkiwschtschyna | Julia Timoschenko (Reuters/V. Ogirenko)

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Юлия Тимошенко: "новый курс" от представителя старой элиты

    Долгожительница украинской политики Юлия Тимошенко идет на выборы с программой "Новый курс Украины", включающей принятие новой "народной" конституции. Тимошенко также обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". На президентских выборах в 2010 и 2014 годах Тимошенко была в числе основных лидеров, но оба раза потерпела поражение.

  • Петр Порошенко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Петр Порошенко: "Армия! Язык! Вера!"

    Действующий президент Петр Порошенко начал неофициальную избирательную кампанию еще летом 2018-го, когда в украинских городах появились билборды со слоганом "Армия! Язык! Вера!". Томос об автокефалии, полученный украинской православной церковью при активном участии Порошенко, может стать его козырем в предвыборной борьбе, хотя противники обвиняют его в использовании церкви в политических целях.

  • Юрий Бойко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Юрий Бойко: ставка на пророссийский электорат

    Среди кандидатов, ориентированных на пророссийский электорат, максимальный рейтинг у Юрия Бойко. На него сделала ставку партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", объединившая многих бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, правительство которого возглавлял Бойко. Он позиционирует себя как миротворец, обещает прекратить войну в Донбассе и снизить коммунальные тарифы.

  • Анатолий Гриценко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Анатолий Гриценко: "честный президент"

    Бывший министр обороны Украины и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко идет на выборы под слоганом "Честных больше". Одним из ключевых пунктов его программы является борьба с коррупцией. "Честный президент" также обещает в течение пяти лет повысить среднюю зарплату до 700 евро и вернуть оккупированные украинские территории без "особых статусов".

  • Олег Ляшко

    Кто претендует на пост президента Украины?

    Олег Ляшко: радикал и популист

    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко традиционно использует имидж "парня из народа" и не гнушается эпатажных и популистских заявлений. В частности, он уже пообещал арестовать "всю российскую агентуру в Украине" и предложил вернуть смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Ляшко также традиционно требует снижения цен и отмены большинства налогов.

    Автор: Дмитрий Губенко


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