У россиян снижаются реальные доходы

Рост реальной зарплаты в России в январе 2019 года замедлился до 0,2% в годовом выражении, сообщили Центробанк и Росстат в пятницу, 1 марта. Это минимальные темпы прироста с середины 2016 года. Реальные доходы населения в январе снизились на 1,3% в годовом выражении.

По итогам 2018 года ожидалось, что реальные доходы россиян впервые за пять лет вырастут (сначала предполагался рост на 3,4-3,9%, затем - на 1,6%). Однако Росстат зафиксировал снижение реальных доходов на 0,2%. В 2018 году впервые за три года снизились также реальные пенсии.

Годовой темп прироста номинальной заработной платы в анализируемый период продолжил замедляться и составил 5,2%, что, по данным ЦБ, обусловлено приближением трудовых компенсаций работникам социальной сферы и культуры к целевым значениям.

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