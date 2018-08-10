У российского бизнеса могут изъять 500 млрд рублей на майские указы

Президенту РФ Владимиру Путину предложили изъять у российского бизнеса сверхдоходы за 2017 год. Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у крупных российских металлургических и химических компаний 500 млрд рублей для финансирования майских указов Путина, сообщили российские СМИ в пятницу, 10 августа.

По данным РБК, 28 июля Путин поставил на этом документе резолюцию "согласен". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу подтвердил, что на письме Белоусова значится соответствующая резолюция Путина, но добавил, что президент пока согласился лишь, чтобы "этот вопрос был экспертно проработан в правительстве". По словам Пескова, Путин "поручил проработать в правительстве вопрос о возможности увеличения налоговой нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический секторы". Президент пока не давал согласия на какие-либо решения, сказал пресс-секретарь.

Список может быть расширен

В списке из 14 компаний, для которых Белоусов предложил увеличить налоговую нагрузку, фигурируют НЛМК, "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норильский никель", СУЭК, АК "АЛРОСА", "Полюс", "СИБУР". Этот перечень еще может быть расширен, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с итогами прошедшего 10 августа в Минпромторге совещания по этой теме.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство сейчас не готовит решений о дополнительном повышении налогов на отдельные секторы экономики, но подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, получаемых в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса. "Основные параметры налоговой системы после корректировки, которая вступит в силу с 1 января 2019 года, зафиксированы на 6 лет и меняться не будут", - сказал Силуанов.

Промышленники - против изъятия доходов

Дополнительное налоговые изъятия у горнодобывающих, металлургических, химических компаний и производителей удобрений не способствуют усилению конкурентоспособности экономики и приведут к массовому уходу инвесторов с российского рынка, говорится в заявлении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), размещенном 10 августа на сайте РСПП. "Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний", - считает союз.

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