У России нет техники для завершения "Северного потока - 2"

У России нет судов-трубоукладчиков, с помощью которых можно было бы завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" из РФ в Германию. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в эфире телеканала "Россия 24" во вторник, 24 декабря.

"Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет", - констатировал Рахманов. По его словам, такие суда обычно строят под конкретный проект. При этом глава ОСК выразил уверенность в том, что Россия сможет построить собственный трубоукладчик.

Потребуется до шести лет

По оценкам Алексея Рахманова, на это потребуется в общей сложности до шести лет: от полутора до двух лет на проектирование и три - четыре года на само строительство. "Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньшие сроки мы не уберемся, хотя, напомню, ледокол "Ленин" построили за три года", - резюмировал Рахманов.

В декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, трубоукладчик "Северного потока - 2", приостановила работы и вывела свои суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 декабря заявил, что у "Газпрома" есть альтернативные варианты завершения строительства. "Ну, немного чуть больше времени на это уйдет, ничего страшного. Это все равно месяцы - месяц туда, месяц обратно, на несколько месяцев больше", - сказал Медведев.

Собственные ресурсы

По данным газеты "Коммерсант", "Газпром" способен достроить "Северный поток - 2" самостоятельно: у него есть собственный трубоукладчик "Академик Черский", но тот сейчас в Находке и сможет прибыть в Балтийское море не раньше чем через месяц.

Кроме того, в строительстве "Северного потока - 2" в 2018 году участвовала баржа "Фортуна", принадлежащая компании "Межрегионтрубопроводстрой". Технически эта баржа, которая находится в нескольких днях пути от места возможных работ, тоже способна завершить строительство, отмечал "Коммерсант".

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