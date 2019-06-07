 У посольства РФ в Берлине прошла акция в поддержку Ивана Голунова | Новости из Германии о Германии | DW | 08.06.2019

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Германия

У посольства РФ в Берлине прошла акция в поддержку Ивана Голунова

Около 100 человек собрались перед посольством РФ в Берлине, чтобы выразить поддержку задержанному в Москве журналисту Ивану Голунову. Собравшиеся скандируют "Журналистика - не преступление".

Участники акции за освобождение Ивана Голунова в Берлине

Участники акции за освобождение Ивана Голунова в Берлине

Перед посольством России в Берлине около ста человек собрались на акцию в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которому в РФ предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Об этом в субботу, 8 июня, передает корреспондент DW.

Контекст

Журналиста "Медузы" на машине "скорой помощи" отвезли в больницу. Изначально его должны были доставить в Никулинский суд для избрания меры пресечения. Поступают противоречивые сведения о его состоянии здоровья. (08.06.2019)

Независимые журналисты в России, Беларуси и Турции сталкиваются с притеснениями со стороны властей. Отношения политики и СМИ обсудили участники Global Media Forum в Бонне. (28.05.2019)

Журналист Али Феруз рассказал Жанне Немцовой, почему он боялся выдворения из РФ в Узбекистан, почему уехал в Германию, а также о пытках в узбекских тюрьмах и разочаровании в религии. (28.02.2018)

Собравшиеся скандируют лозунги "Журналистика - не преступление" и "Свободу Ивану Голунову". Среди демонстрантов - бывший журналист "Новой газеты" Али Феруз, который с февраля 2018 года живет в Германии после того, как российские власти пытались депортировать его в Узбекистан, где ему могли грозить пытки.

"Мне небезразлична судьба Голунова. Я сам был в такой ситуации и знаю, как это происходит", - заявил Феруз в беседе с DW. Он подчеркнул, что корреспондента "Медузы" пытаются "посадить в тюрьму по сфабрикованному делу". "Нам сейчас нужно поднять максимальный шум и привлечь внимание. Будем пытаться бороться против этой системы, чтобы такая несправедливость не происходила с другими людьми", - добавил Али Феруз.

Аналогичные акции в поддержку Ивана Голунова проходят также в Лондоне и Вашингтоне.

Голунов - в больнице вместо суда

Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Адвокаты журналиста заявили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, которые проводили задержание. С 7 июня в Москве и других городах России проходят пикеты в поддержку журналиста.

8 июня Голунову было предъявлено официальное обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В обвинительном постановлении говорится, что Иван Голунов, по предположению следствия, хранил три свертка с наркотиками в своей квартире на Вешняковской улице, а два других были обнаружены при досмотре в его рюкзаке.

Планировалось, что Никулинский суд выберет меру пресечения Голунову 8 июня, но вместо суда журналиста доставили в больницу. По словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, врач "скорой помощи", осмотрев Ивана Голунова в отделении полиции, диагностировал у него сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер.

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