 У оппозиционеров в Москве прошли обыски накануне митинга | Новости из Германии о России | DW | 26.07.2019

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Россия

У оппозиционеров в Москве прошли обыски накануне митинга

Следователи пришли с обысками домой к Илье Яшину, в штаб Дмитрия Гудкова, к родителям Константина Янкаускаса и ряду других незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Два полицейских у здания Следственного комитета в Москве

Сотрудники следственного комитета России (СК) провели обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщили в соцсетях вечером в пятницу, 26 июля, сразу несколько оппозиционных политиков.

Так, правоохранители обыскали квартиру муниципального депутата Ильи Яшина, штабы незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Любови Соболь и Ивана Жданова. Кроме того сотрудники СК обыскивают квартиры родителей политика Константина Янкаускаса и бабушки зарегистрированного кандидата Дмитрия Клочкова.

Яшин в итоге был задержан вооруженными оперативниками в масках и вывезен в Троицк Его адвокат Вадим Прохоров полагает, что в ближайшее время на Яшина оформят протокол об административном правонарушении, чтобы не допустить его участия митинге у мэрии Москвы 27 июля.

ФСБ ищет связь оппозиционеров с Западом

По данным телеканала "Дождь", 77-летнему отцу Янкаускаса правоохранители угрожали и выкручивали ему руки. У политиков изымали носители информации. Обыски проходили по уголовному делу о воспрепятствовании работе избиркомов, которое три дня назад возбудил СК.

Контекст

Политика обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая должна пройти в Москве 27 июля. (24.07.2019)

Любовь Соболь, Сергей Митрохин и другие кандидаты на выборах в Мосгордуму собрались на несогласованную акцию на Трубной площади. Илья Яшин сообщил, что его официально сняли с выборов. DW следит за развитием событий. (15.07.2019)

Первая волна обысков прошла ночью в среду, некоторых оппозиционеров вызвали на допросы. По данным РБК, к расследованию подключилась Федеральная служба безопасности России (ФСБ), которая ищет связь кандидатов с Западом.

На митинг "За допуск на выборы" 20 июля вышли более 22 тысяч человек, сторонники оппозиционных кандидатов также ежедневно собираются на Трубной площади. 27 июля состоится несогласованный митинг у мэрии Москвы, за призывы выйти на него политик Алексей Навальный арестован на 30 суток.

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    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


Смотреть видео 02:58

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

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