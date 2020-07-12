 У ″Норникеля″ снова произошла утечка топлива в Арктике | Новости из Германии о России | DW | 12.07.2020

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Россия

У "Норникеля" снова произошла утечка топлива в Арктике

В результате разгерметизации трубопровода компании "Норильский никель" в Красноярском крае из него вылилось около 45 тонн авиационного топлива.

Ликвидация Норникелем последствий утечки топлива в мае 2020 года

Ликвидация "Норникелем" последствий утечки топлива в мае 2020 года

Из трубопровода компании "Норильский никель" в воскресенье, 12 июля, произошла утечка примерно 45 тонн авиационного топлива. Об этом сообщила сама компания на своем сайте.

Как говорится в пресс-релизе "Норникеля", при перекачке авиационного топлива в районе поселка Тухард в Красноярском крае произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу". В результате разгерметизации, которая продолжалась около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива.

На место инцидента были направлены аварийные спецслужбы. По данным пресс-службы "Норникеля", компания предпринимает "все возможные меры" по ускоренному сбору разлитого топлива.

Разлив нефтепродуктов "Норникеля" как ЧП федерального уровня

Это уже не первое ЧП, произошедшее в компании "Никель" за последние недели. 29 мая на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разгерметизации резервуара разлилось более 21 000 тонн нефтепродуктов. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту аварии возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Сброс Норникелем отходов в лесотундру

Сброс "Норникелем" отходов в лесотундру

6 июля Росприроднадзор сообщил, что оценивает общий ущерб экологии, нанесенный аварией на ТЭЦ-3 в Норильске, в 147,8 млрд рублей (около 2,1 млрд долларов). В свою очередь в "Норникеле" заявили, что  не согласны с применением выбранной Росприроднадзором методики для расчета экологического ущерба.

Сброс "Норникелем" отходов в лесотундру

В конце июня в Норильске случилась еще одна авария: при незаконной перекачке жидких отходов в лесотундру произошла утечка из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики "Норникеля". По оценке экологической организации Greenpeace, полностью избавиться от последствий незаконного сброса жидкости будет невозможно, речь может идти лишь о самовосстановлении окружающей среды. 

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    Автор: Андрей Гурков


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