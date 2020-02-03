У всех ли в Германии есть шанс на образование?

Даже при всем благополучии и высоком уровне жизни для некоторых немецких семей проблема социального неравенства и отсутствия доступа к образованию все еще актуальна. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия относится к странам, где успех ребенка в школе и доступ к получению высшего образования во многом предопределен социальным и экономическим положением его родителей. 20-летний Сагитжан Сурендра (Sagithjan Surendra) из университета Эрлангена-Нюрнберга борется за равные шансы и помогает подросткам из семей с небольшим достатком или плохо говорящих по-немецки получить доступ к образованию. За свой социальный проект сейчас он удостен звания "Студент года".

Медицинский диплом несмотря на биографию

Сагитжан Сурендра родился и вырос в немецком Нюрнберге. Незадолго до его появления на свет родители бежали от войны из Шри-Ланки в Германию. Нередко денег хватало только на самое необходимое. Однако Сагитжану удалось получить аттестат зрелости и поступить в университет - на факультет с высоким проходным баллом. Сейчас он изучает молекулярную медицину и помогает другим реализовать себя.

Три года назад он основал общественное объединение Aelius Förderwerk. Его команда, состоящая из 50 студентов-волонтеров, организует для подростков семинары, тренинги и экскурсии, посвященные самым разным аспектам. "Профориентация - один из них. Но в целом важна и причастность к общественной жизни. Мы хотим показать перспективы, расширить кругозор, - поясняет в интервью DW Сагитжан Сурендра. - По собственному опыту я знаю, что у ребенка к каким-то темам может не быть доступа, потому что эти темы далеки родителям". В прошлом году темой ознакомительных семинаров для школьников была экология. "Еще одна тема - гендерное разнообразие, - уточняет студент. - Также были семинары по литературе, мы приглашали писателей. Мы вместе посещали ДНК-лабораторию".

Менторы для школьников

С прошлого года в рамках этой инициативы появился проект наставничества для школьников из семей с непростой жизненной ситуацией. Школьникам помогают найти ментора, который сопровождает их в процессе учебы, дает советы. Сейчас наставничеством занимаются примерно пять десятков человек - это публичные личности из сферы культуры, экономики, политики. "Например, в Гамбурге есть школьница, которая очень хочет стать актрисой. Мама воспитывает ее одна - денег едва хватает на жизнь. И ей очень сложно попасть в круг людей, связанных с театром и кино. Мы нашли ей ментора - режиссера и актера, который играет в Германии и Голливуде", - делится успехом Сагитжан Сурендра.

Проект работает не только в Баварии, но и по всей Германии. "Мы представляем свой проект в школах, разговариваем с учителями, активно постим в соцсетях", - говорит студент. Сначала приходилось искать менторов, приглашать их по электронной почте поучаствоть в проекте. Сейчас менторы сами выходят на организатров. За советы и участие в семинарах подростки ничего не платят. Менторы и студенты работают на добровольной основе. "Я занимаюсь проектом в перерывах между лекциями, по вечерам. Свободного времени мало, но если достаточно мотивации, то и способ найдется", - говорит Сагитжан Сурендра. О том, с какими преградами на пути к образованию могут столкнуться подростки из семей мигрантов, неблагополучных или бедных семей, участники проекта знают не понаслышке. "Я сам наталкивался на "стеклянный потолок", но в целом был в привилегированном положении и справился с учебой в школе. Когда я слышу истории участников нашей команды, то им в жизни меньше повезло", - считает студент. В команде проекта сегодня около 50 студентов. Кто-то из них тоже выходец из семей мигрантов, кому-то хорошо знакомы финансовые трудности.

Как стать студентом года

Звание "Студент года" присуждается в Германии учащимся, которые помимо хорошей академической успеваемости отличаются активным участием в жизни общества. В этом году конкурс прошел уже в пятый раз. Он был объявлен Немецким объединением высших школ (Deutscher Hochschulverband) и Немецким обществом по поддержке учащихся вузов (Deutsches Studentenwerk). Принять участие в нем могут студенты вузов в Германии, в том числе и иностранцы, а также немецкие студенты, обучающиеся за рубежом. Изучаемые предметы при этом значения не имеют. Важное условие - сами студенты не могут предлагать свои кандидатуры. Среди победителей прошлых лет - студент из Берлина, организующий для школьников бесплатные курсы по скорой и неотложной медицинской помощи, а такжестудент Университета Виттен-Хердеке, который вместе с единомышленниками осуществляет социальные проекты в двух африканских странах. Призовой фонд составляет пять тысяч евро.

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