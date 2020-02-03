 У всех ли в Германии есть шанс на образование? | Учеба и работа в Германии | DW | 07.02.2020

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Учеба и карьера

У всех ли в Германии есть шанс на образование?

В Германии объявили, кто стал "студентом года". Сагитжан Сурендра из Баварии, сам выросший в сложных условиях, помогает детям из неблагополучных семей реализовать себя.

Студент года в Германии в 2020 году Сагитжан Сурендра

Даже при всем благополучии и высоком уровне жизни для некоторых немецких семей проблема социального неравенства и отсутствия доступа к образованию все еще актуальна. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия относится к странам, где успех ребенка в школе и доступ к получению высшего образования во многом предопределен социальным и экономическим положением его родителей. 20-летний Сагитжан Сурендра (Sagithjan Surendra) из университета Эрлангена-Нюрнберга борется за равные шансы и помогает подросткам из семей с небольшим достатком или плохо говорящих по-немецки получить доступ к образованию. За свой социальный проект сейчас он удостен звания "Студент года".

Медицинский диплом несмотря на биографию

Сагитжан Сурендра родился и вырос в немецком Нюрнберге. Незадолго до его появления на свет родители бежали от войны из Шри-Ланки в Германию. Нередко денег хватало только на самое необходимое. Однако Сагитжану удалось получить аттестат зрелости и поступить в университет - на факультет с высоким проходным баллом. Сейчас он изучает молекулярную медицину и помогает другим реализовать себя.

Три года назад он основал общественное объединение Aelius Förderwerk. Его команда, состоящая из 50 студентов-волонтеров, организует для подростков семинары, тренинги и экскурсии, посвященные самым разным аспектам. "Профориентация - один из них. Но в целом важна и причастность к общественной жизни. Мы хотим показать перспективы, расширить кругозор, - поясняет в интервью DW Сагитжан Сурендра. - По собственному опыту я знаю, что у ребенка к каким-то темам может не быть доступа, потому что эти темы далеки родителям". В прошлом году темой ознакомительных семинаров для школьников была экология. "Еще одна тема - гендерное разнообразие, - уточняет студент. - Также были семинары по литературе, мы приглашали писателей. Мы вместе посещали ДНК-лабораторию".

Менторы для школьников

С прошлого года в рамках этой инициативы появился проект наставничества для школьников из семей с непростой жизненной ситуацией. Школьникам помогают найти ментора, который сопровождает их в процессе учебы, дает советы. Сейчас наставничеством занимаются примерно пять десятков человек - это публичные личности из сферы культуры, экономики, политики. "Например, в Гамбурге есть школьница, которая очень хочет стать актрисой. Мама воспитывает ее одна - денег едва хватает на жизнь. И ей очень сложно попасть в круг людей, связанных с театром и кино. Мы нашли ей ментора - режиссера и актера, который играет в Германии и Голливуде", - делится успехом Сагитжан Сурендра.

Контекст

От поисков жилья до походов по инстанциям, - тем, кто только приехал на учебу в Германию, немецкие вузы помогают адаптироваться в чужой стране. Есть несколько программ.

Не ждать у моря погоды, а самим попробовать изменить жизнь к лучшему решили студенты этих немецких вузов. DW представляет лучшие социальные интернет-проекты 2015 года. (28.12.2015)

Студенты и студентки разделись для календаря. Половина прибыли от его продаж пойдет на помощь животным, пострадавшим от лесных пожаров в Австралии. (22.01.2020)

Почему врач заглядывает в горло, что происходит в операционной? Узнать об этом можно на приеме у врача, который лечит игрушки. (28.10.2019)

5 декабря - Международный день добровольцев. В больницах и домах престарелых Германии есть дамы в зеленом - и это не врачи. Чем они занимаются? (05.12.2019)

Берлинский студент-медик Филипп Хумбш хочет научить людей не проходить мимо тех, кому нужна неотложная помощь. За свой социальный проект он удостоен звания "Студент года". (01.03.2018)

Впервые учащийся немецкого вуза получил титул "Студент года". Он симпатичный? Да. Но для победы не это оказалось решающим… (04.04.2016)

Проект работает не только в Баварии, но и по всей Германии. "Мы представляем свой проект в школах, разговариваем с учителями, активно постим в соцсетях", - говорит студент. Сначала приходилось искать менторов, приглашать их по электронной почте поучаствоть в проекте. Сейчас менторы сами выходят на организатров. За советы и участие в семинарах подростки ничего не платят. Менторы и студенты работают на добровольной основе. "Я занимаюсь проектом в перерывах между лекциями, по вечерам. Свободного времени мало, но если достаточно мотивации, то и способ найдется", - говорит  Сагитжан Сурендра. О том, с какими преградами на пути к образованию могут столкнуться подростки из семей мигрантов, неблагополучных или бедных семей, участники проекта знают не понаслышке. "Я сам наталкивался на "стеклянный потолок", но в целом был в привилегированном положении и справился с учебой в школе. Когда я слышу истории участников нашей команды, то им в жизни меньше повезло", - считает студент. В команде проекта сегодня около 50 студентов. Кто-то из них тоже выходец из семей мигрантов, кому-то хорошо знакомы финансовые трудности.

Как стать студентом года

Звание "Студент года" присуждается в Германии учащимся, которые помимо хорошей академической успеваемости отличаются активным участием в жизни общества. В этом году конкурс прошел уже в пятый раз. Он был объявлен Немецким объединением высших школ (Deutscher Hochschulverband) и Немецким обществом по поддержке учащихся вузов (Deutsches Studentenwerk). Принять участие в нем могут студенты вузов в Германии, в том числе и иностранцы, а также немецкие студенты, обучающиеся за рубежом. Изучаемые предметы при этом значения не имеют. Важное условие - сами студенты не могут предлагать свои кандидатуры. Среди победителей прошлых лет - студент из Берлина, организующий для школьников бесплатные курсы по скорой и неотложной медицинской помощи, а такжестудент Университета Виттен-Хердеке, который вместе с единомышленниками осуществляет социальные проекты в двух африканских странах. Призовой фонд составляет пять тысяч евро.

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Студенты-иностранцы в Германии

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    Студенты-иностранцы в Германии

    Чтобы лучше узнать об актуальной жизненной ситуации студентов в Германии, Немецкое общество содействия учащимся вузов раз в четыре года проводит среди них опрос. Важное место в исследовании отводится тем, кто приехал из-за рубежа. В 2016 было опрошено свыше 4000 студентов-иностранцев из 248 вузов. Сейчас опубликованы результаты. Жилье, подработка, доходы… Рассмотрим основные тенденции.

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    В 2016 году в Германии обучались 252000 иностранцев - 9 процентов от всех студентов. Половина - европейцы. Четверть - из Восточной Европы, треть - из Азии. 11 процентов - из США, 9 процентов - из Африки. Для половины опрошенных Германия изначально была фаворитом при выборе страны, где они хотели пройти обучение. Далее следуют США и Великобритания.

  • Лекция по математике в Берлине

    Студенты-иностранцы в Германии

    По сравнению с немцами иностранные учащиеся чаще выбирают в Германии "мятные" специальности (MINT) - почти каждый второй. 28 процентов изучают инженерное дело, 22 процента - математику или естественные науки, 17 процентов - право или экономику, 8 процентов - общественные науки, психологию или педагогику. Число тех, кто выбирает медицину, среди немцев и иностранцев одинаковое: 6 процентов.

  • Поиск жилья в Германии

    Студенты-иностранцы в Германии

    По сравнению с 2012 годом, когда проводился предыдущий опрос, найти приемлемое по цене жилье иностранным студентам в Германии стало еще труднее. Сейчас эта проблема знакома 60 процентам опрошенных. Немецкое общество содействия учащимся вузов называет поиск жилья самой большой из всех трудностей, которые иностранцам приходится преодолевать во время учебы.

  • Студенческое общежитие в Кельне

    Студенты-иностранцы в Германии

    Больше трети иностранцев снимают комнату в студенческом общежитии. Однако претендентов на место в общежитии гораздо больше, поскольку это самый дешевый вид жилья в Германии. Например, в Кельне (на фото) комната стоит от 141 евро в месяц. Но если общее число учащихся в немецких вузах за последние десять лет выросло на 43 процента, то мест в общежитиях стало лишь на 7 процентов больше.

  • Квартплата в Германии

    Студенты-иностранцы в Германии

    Треть студентов-иностранцев снимают комнату в студенческой коммуналке, 12 процентов арендуют квартиру. Квартплата в среднем составляет 340 евро. Выше всего расходы у того, кто предпочитает отдельное жилье: около 470 евро в месяц.

  • На курсах немецкого языка в Боннском университете

    Студенты-иностранцы в Германии

    Треть студентов признались в том, что им трудно изъясняться на немецком языке и общаться с местным населением. Каждый пятый иностранец приезжает на учебу в Германию вообще без знаний немецкого. 60 процентов посещают языковые курсы уже во время учебы. 38 процентов (в основном студенты магистратуры) проходят обучение на английском языке.

  • Общение с немецкими студентами

    Студенты-иностранцы в Германии

    В то же время по сравнению с 2012 годом число тех, кто испытывает проблемы в общении с немецкими однокурсниками, сократилось с 41 до 28 процентов, так же как и тех, кому трудно ориентироваться в немецкой образовательной системе. Этому способствуют вводные семинары для новичков, курсы немецкого и консультации тьютеров, в роли которых выступают тоже студенты.

  • Библиотека Потсдамского университета

    Студенты-иностранцы в Германии

    Студенты из стран с более низкими доходами населения чаще делают выбор в пользу магистерских программ. Студенты из стран с более развитой экономикой обучаются скорее по бакалаврским программам или приезжают на семестр по обмену. Каждый десятый пишет диссертацию. У 63 процентов до учебы в Германии уже был диплом о высшем образовании.

  • В университете Констанца

    Студенты-иностранцы в Германии

    Примерно половина иностранцев в немецких вузах - девушки. Больше всего их среди студентов из Восточной Европы и Восточной Азии. Средний возраст студентов - 26 лет. Три четверти - одиночки. По сравнению с немцами среди иностранцев больше тех, кто уже обзавелся своей семьей, - 14 процентов. У половины из них уже есть дети.

  • Студент и деньги

    Студенты-иностранцы в Германии

    Нехватка денег - вторая по серьезности проблема, с которой сталкиваются иностранные учащиеся в Германии. В среднем ежемесячный бюджет бакалавров и магистров составляет 776 евро - примерно на 140 евро меньше, чем у студентов-немцев. В распоряжении аспирантов около 1200 евро в месяц. 63 процентам финансовую поддержку оказывают родители.

  • Студенческая подработка

    Студенты-иностранцы в Германии

    По закону студентам-иностранцам в Германии разрешается подрабатывать 120 полных или 240 неполных дней в году. Этой возможностью активно пользуется почти половина из них. На учебу и подработку у иностранцев уходит 46 часов в неделю - это на четыре с половиной часа больше, чем у немецких сверстников. 22 процента получают стипендию.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Студенты-иностранцы в Германии

В Германии опубликованы результаты исследования о студентах немецких вузов. На сей раз в фокусе - иностранцы.  

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Студенческое жилье в доме престарелых  

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Профессор Эткинд в "Немцова.Интервью": Российских студентов ждут по всему миру  

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