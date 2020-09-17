У бундесвера новый автомат - из фирмы Шмайссера и Эмиратов

Тендер на поставку автоматов вооруженным силам Германии - бундесверу впервые выиграла фирма C.G. Haenel из городка Зуль в Тюрингии, сообщило министерство обороны ФРГ во вторник, 15 сентября. На оружейном рынке Германии эта новость стала сенсацией. Речь идет о заказе на 120 тысяч автоматов и комплектующих на общую сумму 245 млн евро. Если контракт будет подписан, это будет история о том, как Давид победил Голиафа. Небольшая и в последнее время малоизвестная фирма C.G Haenel увела престижного клиента у тяжеловеса, компании Heckler & Koch из Баден-Вюртемберга, которая поставляет автоматическое оружие бундесверу с 1959 года и считается одним из мировых лидеров на рынке легкого стрелкового оружия. Как так получилось?

Автомат MK556

По сообщениям СМИ, автомат модели MK556 фирмы Haenel показал себя в ходе испытаний "чуть лучше" и оказался дешевле, чем модернизированная версия автомата G36 компании Heckler & Koch, эта модель находится на вооружении бундесвера с конца 90-х годов. С этим автоматом у немецкой армии в последние годы отношения не сложились. Все началось с публикаций в прессе в 2012 году о том, что при высокой температуре или в условиях интенсивного боя у G36 якобы ухудшается точность стрельбы. Это касалось прежде всего опыта немецких солдат в рамках миссии НАТО в Афганистане. Сам производитель критику отверг, были проведены проверки, после чего в 2015 году Минобороны ФРГ все же решило заменить автомат.

Фирма Heckler & Koch, основанная в городе Оберндорф-на-Неккаре в 1949 году бывшими инженерами знаменитой немецкой оружейной компании Mauser, усовершенствовала свой автомат G36, но тендер бундесвера проиграла. После объявления о поражении она заявила, что ее юристы изучат возможность оспорить это решение.

Что известно о фирме Haenel, в которой работал Шмайссер

Победитель тендера - фирма C.G Haenel - компания с не менее яркой историей. Основал ее в 1840 году Карл Готтлиб Хенель (Carl Gottieb Haenel), который запустил в Зуле производство велосипедов и стрелкового оружия. В 1920-е годы с ней начал сотрудничать инженер Хуго Шмайссер (Hugo Schmeisser), которого называют одним из самых известных в Европе конструкторов оружия. Считается, что именно его автомат StG44 (Sturmgewehr 44), разработанный для вермахта, стал родоначальником этого класса оружия, которое сегодня применяется во всех армиях мира.

Конструктор Калашников со своим автоматом (архив)

После Второй мировой войны, в 1945 году, Тюрингия попала в советскую оккупационную зону, часть оборудования и продукция завода Haenel были вывезены в СССР. Туда же, в Ижевск, увезли и самого Шмайссера. О том, чем именно он там занимался до возвращения в ФРГ в 1952 году, информации мало. Но внешнее сходство StG44 и автомата Калашникова АК-47 стало поводом для спекуляций, что Шмайссер мог быть причастен к советской разработке. Однозначно это не доказано, некоторые немецкие эксперты по оружию считают, что можно говорить об отдельных заимствованиях.

От госпредприятия в ГДР до госхолдинга из ОАЭ

В ГДР госпредприятие имени Эрнста Тельмана производило в основном охотничьи ружья, в том числе под историческим, основанным в 1898 году, брендом Merkel. Одно такое ружье было подарено Никите Хрущеву. После воссоединения Германии фирма продолжала существовать под разными названиями и короткое время была в собственности Heckler & Koch, который в 2008 году продал ее новому оружейному производителю из Объединенных Арабских Эмиратов.

Покупателем стал Caracal International, который в свою очередь вошел в государственный оборонный холдинг EDGE. Фирма из Тюрингии была учреждена под новым названием C.G. Haenel. Она производит спортивное, охотничье и армейское стрелковое оружие. Для бундесвера фирма до сих пор поставляла снайперские винтовки. В Германии у фирмы небольшой штат, для нового контракта может понадобиться помощь материнского холдинга из Эмиратов.

Автомат MK556 был впервые представлен в 2017 году. По данным производителя, он использует патроны калибра 5,56 x 45 мм (стандарт НАТО) и весит около 3,5 кг. По сведениям СМИ, автомат основан на модели Caracal Automatic Rifle (CAR) 816, а одним из его разработчиков называют немецкого инженера Роберта Хирта (Robert Hirt), которого нанял концерн из Эмиратов. Тот факт, что бундесвер будет зависеть от госкомпании из Персидского залива, в немецких СМИ называют если не сенсацией, то беспрецедентным событием.

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