 У берегов Сан-Диего второй день горит корабль ВМС США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.07.2020

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Мир

У берегов Сан-Диего второй день горит корабль ВМС США

В результате тушения пожара на десантном корабле Bonhomme Richard на военной базе в Сан-Диего пострадали 59 человек.

Пожар на корабле USS Bonhomme Richard

Пожар на корабле USS Bonhomme Richard

На базе Военно-морских сил США в калифорнийском Сан-Диего второй день продолжается тушение пожара военного корабля USS Bonhomme Richard. Количество пострадавших в результате возгорания возросло до 59, сообщило в ночь на вторник, 14 июля, Управление надводных сил Тихоокеанского флота США в Twitter.

Среди пострадавших - 36 военнослужащих и 23 гражданских лиц, они получили медицинскую помощь. Госпитализированных нет, указывается в заявлении. Управление также сообщило, что за последние 48 часов были проведены многочисленные операции по подавлению огня, при этом пожарным и военнослужащим удалось добиться "значительных успехов". В тушении участвуют боевые вертолеты ВМС США. 

Корабль находился на профилактическом ремонте

В момент возгорания Bonhomme Richard находился на профилактическом ремонте, в связи с чем бортовая система пожаротушения была отключена и пламя пришлось тушить водой, сообщил контр-адмирал Филип Собек на пресс-конференции в Сан-Диего.

По его словам, на борту корабля находилось 3,7 миллиона литров горючего. Береговая охрана США приняла меры на случай возможного разлива нефтепродуктов. Также было приостановлено движение кораблей в радиусе одной морской мили от места пожара, а также полеты над ним.

Задымление в Сан-Диего

Дым от пожара разнесся ко всему Сан-Диего. Городское управление контроля загрязнения воздуха предупредило, что концентрация вредных частиц может достичь критических показателей, и посоветовало жителям избегать долгого пребывания на улицах.

О возгорании на борту десантного вертолетоносца, рассчитанного на более чем 1000 человек личного состава, стало известно днем ранее. На момент начала пожара на борту Bonhomme Richard находилось около 160 военнослужащих.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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