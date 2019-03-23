У берегов Норвегии эвакуируют круизный лайнер с 1300 пассажирами

У круизного лайнера "Viking Sky", находившегося в открытом море у берегов Норвегии, во второй половине дня в субботу, 23 марта, отказали двигатели. В момент аварии на борту судна находилось около 1300 человек.

Как сообщила в Twitter норвежская спасательная служба, в эвакуации пассажиров лайнера принимают участие несколько спасательных судов и пять вертолетов, каждый из которых способен принять на борт от 15 до 20 пассажиров. При этом использование спасательных кораблей сильно затрудняется штормовой погодой, не позволяющей другим судам приблизиться к лайнеру.

На видео с места событий, опубликованном норвежской медиакомпанией NRK, видно, что корабль "Viking Sky", борющийся с бушующими волнами, опасно накренился. Сообщается, что команда бросила якорь, чтобы зафиксировать местоположение лайнера и избежать его дрейфа к находящемуся неподалеку опасному участку акватории Hustadvika у западной границы Норвегии, усеянному мелкими скалами и островками.

Первые сто пассажиров эвакуированы

Как сообщает полиция провинции Мёре-ог-Ромсдал, первые 100 пассажиров лайнера были благополучно доставлены на берег, лишь один из них получил при этом легкие ранения.

Лайнер "Viking Sky" принадлежит компании "Viking Ocean Cruises". По информации агентства AP, к моменту аварии он находился в эксплуатации два года.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Тайфуны, ураганы и торнадо Тайфун "Хайян" Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.

Тайфуны, ураганы и торнадо Тропические циклоны Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

Тайфуны, ураганы и торнадо "Кольца змеи" Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

Тайфуны, ураганы и торнадо Глаз бури В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

Тайфуны, ураганы и торнадо Под ударом стихии Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

Тайфуны, ураганы и торнадо Торнадо В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

Тайфуны, ураганы и торнадо География Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах. Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина

