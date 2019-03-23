 У берегов Норвегии эвакуируют круизный лайнер с 1300 пассажирами | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2019

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Европа

У берегов Норвегии эвакуируют круизный лайнер с 1300 пассажирами

Причиной аварии стал отказ двигателей судна. Из-за штормовой погоды потерпевших эвакуируют с помощью вертолетов. Первые 100 человек уже были доставлены на берег.

Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии 23 марта 2019 года

Лайнер "Viking Sky" терпит бедствие у берегов Норвегии 23 марта 2019 года

У круизного лайнера "Viking Sky", находившегося в открытом море у берегов Норвегии, во второй половине дня в субботу, 23 марта, отказали двигатели. В момент аварии на борту судна находилось около 1300 человек.

Как сообщила в Twitter норвежская спасательная служба, в эвакуации пассажиров лайнера принимают участие несколько спасательных судов и пять вертолетов, каждый из которых способен принять на борт от 15 до 20 пассажиров. При этом использование спасательных кораблей сильно затрудняется штормовой погодой, не позволяющей другим судам приблизиться к лайнеру.

На видео с места событий, опубликованном норвежской медиакомпанией NRK, видно, что корабль "Viking Sky", борющийся с бушующими волнами, опасно накренился. Сообщается, что команда бросила якорь, чтобы зафиксировать местоположение лайнера и избежать его дрейфа к находящемуся неподалеку опасному участку акватории Hustadvika у западной границы Норвегии, усеянному мелкими скалами и островками.

Контекст

Электромобили составили 31% всех новых машин, проданных в Норвегии в 2018 году. Это самый высокий показатель в мире. У маленькой страны амбициозная цель - к 2025 году полностью отказаться от бензиновых двигателей. (25.01.2019)

Первые сто пассажиров эвакуированы

Как сообщает полиция провинции Мёре-ог-Ромсдал, первые 100 пассажиров лайнера были благополучно доставлены на берег, лишь один из них получил при этом легкие ранения.

Лайнер "Viking Sky" принадлежит компании "Viking Ocean Cruises". По информации агентства AP, к моменту аварии он находился в эксплуатации два года.

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Видео с места аварии лайнера Viking Sky у берегов Норвегии

Видео с места аварии лайнера Viking Sky у берегов Норвегии

Сообщение норвежской спасательной службы о ходе спасательной операции

Сообщение норвежской спасательной службы о ходе спасательной операции

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