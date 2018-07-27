 У берегов Испании за два дня спасены более 1200 беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 29.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

У берегов Испании за два дня спасены более 1200 беженцев

Для проблемы миграции требуется европейское решение, заявил глава МВД Испании в ходе визита в Андалусию, куда стало пребывать по морю все больше беженцев.

Мигранты на спасательном судне у берегов Испании в Гибралтарском проливе

Мигранты на спасательном судне у берегов Испании в Гибралтарском проливе, 28.07.2018 г.

Морская поисково-спасательная служба Испании за последние несколько дней спасла более 1200 беженцев. 27 июля в море Альборан и Гибралтарском проливе на западе Средиземного моря спасатели подняли на борт 888 человек. На следующий день у берегов южной области Андалусия были спасены еще более 330 мигрантов, переправлявшиеся на 17 лодках. В воскресенье, 29 июля, испанские спасатели продолжили поиски.

"Проблема миграции - это проблема Европы, и для нее необходимо общеевропейское решение", - заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка в ходе визита в Андалусию. Он встретился с сотрудниками полиции и Гражданской гвардии Испании и поблагодарил их за профессионализм, гуманность и "уважение к закону даже в самых сложных условиях", сообщается на странице испанского правительства в соцсети Twitter.  

Контекст

Беженцы штурмуют Сеуту - испанский анклав на севере Африки. Новую волну африканских мигрантов, стремящихся в ЕС, эксперты объясняют в том числе и обострением отношений Марокко с Евросоюзом. (23.02.2017)

Правительство в Риме считает неприемлемым то, что в рамках европейской миссии принимать мигрантов обязана исключительно Италия. Страны ЕС предприняли уже вторую за неделю попытку найти решение проблемы. (20.07.2018)

Гранде-Марласка обвинил предыдущее консервативное правительство в недостаточной подготовке к наплыву беженцев и объявил об открытии лагеря для мигрантов в южном портовом городе Альхесирасе.

Испания - новая основная цель беженцев

В прошлые выходные у берегов Испании были спасены также более тысячи мигрантов. На протяжении последних недель в эту страну по морю пребывает все больше мигрантов. Международная организация по миграции (IOM) назвала ее новой основной европейской целью беженцев. По данным IOM, с начала 2018 года в Испанию прибыли почти 21 тысяча мигрантов, в то время как в Италию - около 18 100, а в Грецию - около 15 500, указывает информагентство AFP.

Смотрите также:

  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Смотреть видео 02:31
Now live
02:31 мин

Транзитные центры для беженцев, или почему Зеехофер передумал уходить

Контекст

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Транзитные центры для беженцев, или почему Зеехофер передумал уходить  

ЧМ-2018 в России, или Как обманывали гастарбайтеров - "Европа в фокусе"  

Что означают итоги саммита ЕС для мигрантов и для Меркель?  

Самые читаемые

Пассажирка случайно парализовала работу аэропорта в Мюнхене  

Белый дом восстановил в стенограмме вопрос Путину о победе Трампа  

Полиция Германии разыскивает почти 300 тысяч человек  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно