У Ангелы Меркель вновь случился приступ дрожи

У канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в среду, 10 июля, вновь случился приступ дрожи во время государственной церемонии. Это произошло, когда она принимала в Берлине с воинскими почестями премьер-министра Финляндии Антти Ринне. Меркель, находясь на трибуне, длительное время дрожала во время исполнения национальных гимнов, но на сей раз - не так сильно, как в предыдущие разы.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на запрос агентства dpa ответил, что "федеральный канцлер чувствует себя хорошо, и переговоры с финским премьер-министром идут, как запланировано".

Сама Ангела Меркель так прокомментировала случившееся: "Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться. Я все еще перерабатываю аналогичный случай, происшедший в начале июня во время приема президента Украины Владимира Зеленского. Этот процесс, очевидно, еще не завершен, но прогресс налицо".

Третий случай за три недели

Это уже третий подобный случай за почти три недели. Через 9 дней после приема Зеленского, у Меркель случился приступ дрожи на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) по случаю назначения нового министра юстиции Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Приступ во время визита Зеленского Меркель объяснила сильной жарой и обезвоживанием. После рецидива через 9 дней она лишь сказала: "Я уверена, что как эта реакция произошла, так она и уйдет". Канцлер не ответила на вопрос о том, чем вызвано ее состояние и консультировалась ли она у врача. Беседуя с журналистами в ходе саммита G20 в Осаке, Меркель сказала, что понимает причину таких вопросов, однако подчеркнула, что "ей особо нечего скрывать", и чувствует она себя хорошо.

На предстоящей неделе Ангеле Меркель исполнится 65 лет.

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