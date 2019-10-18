Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценен в десятки миллиардов рублей

Россия ежегодно теряет от 50 до 150 млрд рублей из-за таяния вечной мерзлоты. В дальнейшем объем ущерба будет расти, заявил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков в интервью Bloomberg, опубликованном в пятницу, 18 октября.

Он особо выделил "серьезный масштаб" проблемы. По словам чиновника, "трубы лопаются, сваи падают". Министерство "не может игнорировать эту тему, поскольку она напрямую влияет на экономическое развитие", подчеркнул Крутиков. По данным Bloomberg, 15 процентов разрабатываемых Россией нефтяных и 80 процентов газовых месторождений расположены в зоне вечной мерзлоты.

Вечная мерзлота отступает

В конце сентября Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, который затрагивал проблемы таяния вечной мерзлоты. Так, около 25 процентов ее приповерхностных слоев (3-4 метра глубины) могут растаять к 2100 году, даже если глобальное потепление ограничить на уровне гораздо ниже 2 градусов Цельсия, говорилось в докладе. А если выбросы парниковых газов продолжат значительно увеличиваться, то около 70 процентов приповерхностной многолетней мерзлоты могут быть потеряны, подчеркнули эксперты МГЭИК.

Россия в том же месяце приняла Парижское соглашение по климату. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда заявил, что изменение климата может увеличить риски для развития сельского хозяйства и иных ключевых отраслей, создать угрозу безопасности людей, проживающих в условиях мерзлоты, а также привести к стихийным бедствиям.

Парижское соглашение по климату было заключено в 2015 году. Его основная цель - не допустить глобального роста температуры в текущем столетии выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

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