 Ущерб от молний в Германии: попаданий - меньше, сумма - больше (фото) | Кадр дня | DW | 18.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Ущерб от молний в Германии: попаданий - меньше, сумма - больше (фото)

В прошлом году ущерб от ударов молний в Германии оказался самым высоким за последние 15 лет.

Во время грозы в земле Северный Рейн - Вестфалия

Берлин • 280 миллионов евро - такую сумму выплатили немецкие страховые компании пострадавшим в 2018 году в качестве компенсации материального ущерба от ударов молний. Как отмечается в сообщении Германского союза страховщиков (GDV), компенсация оказалась самой высокой за последние пятнадцать лет, превысив показатель предыдущего года на 40 миллионов евро. При этом самих страховых случаев было зарегистрировано на 10 тысяч меньше - около 290 тысяч. Последний показатель в последнее время снижается из-за совершенствования защиты зданий от непогоды.

Смотрите также:
Как вести себя во время грозы

  • Ганновер

    Как вести себя во время грозы

    Каждый год немецкие метеорологи регистрируют в Германии 500-600 тысяч молний. В результате их ударов, в среднем, около 250 человек в год попадают в больницы. Восемь из них спасти не удается: они гибнут на месте или умирают от последствий. А общее число смертельных случаев в мире от удара молнии составляет до 24 тысяч человек в год.

  • Дюссельдорф

    Как вести себя во время грозы

    Самыми надежными, самыми безопасными местами во время гроз были и остаются здания, оборудованные громоотводами, а также автомобили. Что рекомендуют немецкие эксперты, чтобы максимально уменьшить риски, если непогода все же застала вас где-то в пути - в лесу или горах, во время похода, рыбалки или купания?

  • Монастырь Андекс

    Как вести себя во время грозы

    Во-первых, нужно знать, когда гроза начинает представлять опасность. Для этого посчитайте время между вспышкой молнии и разрядом грома. Если меньше десяти секунд, то гроза находится уже в трех километрах от вас и нужно срочно вспомнить то, о чем мы сейчас расскажем. Если менее трех секунд, вы уже находитесь в центре грозы и нужно действовать немедленно.

  • Ленгерих

    Как вести себя во время грозы

    Раньше в Германии считали, что молнии чаще всего попадают в дубы, но исследования это не подтверждают. У немцев до сих пор на слуху старая народная мудрость: "Buchen sollst Du suchen, Eichen sollst Du weichen", смысл которой: во время грозы лучше прятаться под буками, избегая дубов. Однако сейчас эта поговорка переведена в разряд народных заблуждений. Под деревьями в грозу вообще стоять нельзя.

  • Берлин

    Как вести себя во время грозы

    Правило не прятаться по время грозы под кронами особенно касается одиночно стоящих деревьев, так как молнии ищут самую высокую точку на поверхности. Соответственно, именно таких мест следует избегать - высоких деревьев, опушек леса, телеграфных столбов и так далее. Минимальное расстояние до них должно составлять десять метров.

  • Бад-Хомбург

    Как вести себя во время грозы

    Если гроза застала вас в пути вне населенных пунктов, где можно укрыться в доме, вам следует найти ложбину, другое углубление или низкое место на поверхности. Затем следует сесть на корточки, обхватив колени руками. Предварительно нужно избавиться от всех металлических предметов и отложить их в сторону на пять или более метров.

  • Мюнхен

    Как вести себя во время грозы

    Ни в коем случае нельзя ложиться на землю. Это увеличивает опасность в случае попадания молнии где-то рядом. Если непогода застала в пути несколько человек или группу, нужно рассредоточиться так, чтобы между попутчиками было не менее метра, лучше - три. В горах относительно надежное место - примерно в метре от отвесных скал и крутых утесов.

  • Бад-Цвишенбан

    Как вести себя во время грозы

    Самое опасное место во время гроз - водоемы и бассейны, где радиус поражения достигает ста метров. Купающимся следует покинуть воду сразу, как только появились признаки приближающейся грозы. Катера, лодки, яхты нужно как можно быстрее направить к берегу, а тем, кто на них находится, держаться подальше от металлических предметов и мачт и сидеть как можно ниже.

  • Велосипедист

    Как вести себя во время грозы

    Велосипедистам и мотоциклистам во время грозы следует прервать движение, попытаться укрыться в здании или найти другое безопасное место. Если поблизости ничего такого нет, нужно присесть на корточки, обхватив колени руками. Лучше - на асфальте и обязательно - на расстоянии не менее пяти метров от велосипеда или мотоцикла.

  • Бранденбург

    Как вести себя во время грозы

    Также опасно во время грозы раскрывать зонт вне населенных пунктов. Кстати, мокрая одежда лучше проводит электричество, поэтому иногда это даже помогает смягчить последствия в случае удара молнии где-то поблизости, говоря другими словами: избежать смертельного поражения.

  • Бранденбург

    Как вести себя во время грозы

    Для тех, кто находится в пути, самым надежным местом во время грозы является автомобиль - своего рода клетка Фарадея на колесах. Однако движение при возможности рекомендуется прекратить, подыскав временную парковку - желательно, подальше от деревьев. И лучше не выходить из машины.

  • Бранденбург

    Как вести себя во время грозы

    Отдыхающим в кемпингах в палатках эксперты советуют пережидать грозу в машинах. Если вы пришли пешком или, скажем, приехали на велосипеде, то попроситесь к соседям, путешествующим в автодомах или с жилыми прицепами на колесах.

  • Франкфурт-на-Майне

    Как вести себя во время грозы

    Самыми опасными видами спорта во время грозы являются гольф и верховая езда, что не требует особых разъяснений, если помнить все вышесказанное. А помнить об этих рекомендациях надо всем.

  • Реклингхаузен

    Как вести себя во время грозы

    В заключение отметим, что, например, в США разъяснительные кампании последних десятилетий помогли снизить количество жертв, гибнущих от ударов молний, на целый порядок - с нескольких сотен до нескольких десятков человек в год.

    Автор: Максим Нелюбин



Немецкие молнии

  • default

    Немецкие молнии

    Берлин (Berlin).

  • default

    Немецкие молнии

    Эрфурт (Erfurt), Тюрингия.

  • default

    Немецкие молнии

    Мюнхен (München).

  • default

    Немецкие молнии

    Зенде (Sehnde), Нижняя Саксония.

  • default

    Немецкие молнии

    Северный Рейн-Вестфалия.

  • default

    Немецкие молнии

    Аллерсхаузен (Allershausen), Бавария.

  • default

    Немецкие молнии

    Хильдесхайм (Hildesheim), Нижняя Саксония.

  • default

    Немецкие молнии

    Сиверсдорф (Sieversdorf), Бранденбург.

  • default

    Немецкие молнии

    Район Моабит в Берлине (Berlin).

  • default

    Немецкие молнии

    Гёрлиц (Görlitz), Саксония.

  • default

    Немецкие молнии

    Нюрнберг (Nürnberg), Бавария.

  • default

    Немецкие молнии

    Росток (Rostock), Мекленбург-Передняя Померания.

  • default

    Немецкие молнии

    Бесков (Beeskow), Бранденбург.

  • default

    Немецкие молнии

    Аннаберг-Буххольц (Annaberg-Buchholz), Саксония.

  • default

    Немецкие молнии

    Кляйнхеттштедт (Kleinhettstedt), Тюрингия.

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

В Германии - рекордно сухой и жаркий июнь в истории

Вы когда-нибудь видели очередь на пляж в Берлине? Полюбуйтесь! Ловите несколько фотографий из немецкой столицы, сделанных в последние выходные рекордно жаркого и сухого июня. (01.07.2019)  

Как назвать ураган именем любимой

23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. По этому случаю мы решили рассказать о том, где и почему в Германии торгуют названиями областей атмосферного давления. (23.03.2018)  

Гром и молнии над руинами замка Штауфен

Эта фотография была сделана в ночь на понедельник, 11 июня, в немецком регионе Шварцвальд. (11.06.2018)  

Бранденбургские молнии

В прошедшие выходные во многих регионах Германии прогремели сильные грозы. Эта фотография была сделана около бранденбургского Премница. (28.05.2018)  

Гроза над банковской столицей

Над банковскими небоскребами Франкфурта-на-Майне во вторник, 22 мая, нависли темные тучи. Весенние грозы в этот день также прошли во многих других регионах Германии. (23.05.2018)  

Как вести себя во время грозы  

Немецкие молнии  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как сократить число жертв загрязнения воздуха?  

Жизнь на Земле в долг  

Как технологии спасают климат  

Также по теме

Deutschland Tornado-Wind deckt in Roetgen Dächer ab - ein Verletzter

Торнадо в Германии: как немцы решают проблемы, созданные природой (фото) 14.03.2019

В результате торнадо в регионе Айфель под Ахеном в среду, 13 марта, пострадало четыре десятка домов. Куда деваться тем, кто остался без крыши над головой?

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера