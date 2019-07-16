Учить немецкий в Германии: пять доступных способов

Как провести время в Германии с пользой и улучшить знания немецкого языка? DW знакомит с пятью возможностями.
Каникулы в курортном городке, работа на ферме или в спасательной команде, - в Германии есть несколько возможностей повысить уровень владения немецким языком на практике. Самая важная информация об условиях, необходимых документах и сроках подачи заявок, - в памятке DW.
На пользу природе
Провести в Германии целый год и заниматься проблемами экологии могут молодые люди со средним образованием и хорошим уровнем немецкого языка, возраст - от 16 до 27 лет. Добровольный экологический год (Freiwilliges Ökologisches Jahr, FÖJ) дает возможность усовершенствовать знания не только немецкого, но и английского, так как работать предстоит сразу на двух языках. В рамках этой волонтерской программы иностранцы работают в заповедниках и зоопарках, в сельских или лесных хозяйствах, в лабораториях и экологических организациях.
Перед началом работы участники заключают договор на годовую практику с конкретной организацией. Зарплата волонтерам не полагается, зато вместо этого вам предоставят проживание, бесплатное питание и деньги на карманные расходы, максимум - 350 евро в месяц. Заслуженый отпуск тоже будет, его можно взять на 26 рабочих дней. Кроме того, в течение пяти недель участники могут посещать семинары по истории Германии, немецкому языку, культуре и экологии. Традиционно такая стажировка начинается в августе или сентябре.
Работа с детьми
Еще одна возможность улучшить знания немецкого языка - программа Au pair, в рамках которой в течение года можно поработать няней в немецкой семье. В обязанности няни входит присмотр за детьми и помощь в работе по дому. Если говорить о материальных затратах, то этот вариант - один из самых выгодных, ведь за жилье платить не придется, а карманные расходы, до 260 евро в месяц, будет компенсировать принимающая сторона. Кроме того, в свободное время вы сможете посещать языковые курсы, 50 евро от ежемесячной стоимости которых тоже оплатят.
Обратите внимание на то, что билет до Германии придется покупать самостоятельно. Согласно правилам программы, трудиться вы обязаны не более 30 часов в неделю. Кроме того, здесь предоставляют оплачиваемый отпуск на один месяц - время для отдыха, знакомства со страной и путешествий.
Языковые курсы
Если же вы владеете немецким как минимум на уровне В1 и учитесь в университете, можно подать заявку на стипендию DAAD для летних вузовских курсов. Для начала необходимо выбрать языковой курс при одном из высших учебных заведений Германии. Затем отправьте по почте в московское представительство DAAD комплект документов, включающий заполненную анкету, мотивационное письмо, автобиографию, выписку из зачетной книжки, языковой сертификат и рекомендацию преподавателя в закрытом конверте.
Хорошая успеваемость, убедительная мотивация и интересное резюме увеличат ваши шансы на получение стипендии. Если вы пройдете конкурсный отбор, вам компенсируют расходы на дорогу и медицинскую страховку, а также выплатят 850 евро в месяц на проживание и оплату курсов. Прием заявок начинается осенью, спустя несколько месяцев фонд рассылает ответы соискателям.
Каникулы на курорте
Во время каникул можно поучаствовать в программе по трудоустройству для студентов (Ferienbeschäftigung). Не ожидайте, что вам предложат работу в офисе. Обычно участники этой программы трудятся в ресторанах и гостиницах, помогают при сборе урожая или на промышленных предприятиях. Если попадете в сферу обслуживания, то велика вероятность, что проведете лето в живописном курортном городе. По этой программе в Германию можно приехать максимум на три месяца. Нужно заполнить анкету на сайте Центральной службы помощи в трудоустройстве за рубежом (ZAV) Федерального агентства по труду. К заявке следует приложить фотографию, а в анкете - дать оценку собственным знаниям немецкого языка. Ежегодно заявки принимают до конца января.
Не переживайте, если у вас нет сертификата международного образца, его организаторы не требуют. Гораздо важнее ваше умение изъясняться на немецком, ведь работать придется именно на этом языке. Главное - справка о том, что вы действительно учитесь на очном отделении университета. Формуляр можно заполнить на английском или немецком языке самому, а подпись поставить и проставить печать - в своем деканате. Обратите внимание, что многие компании не компенсируют расходы на перелет и проживание. Зарплаты и график работы тоже могут отличаться. Поэтому стоит заранее обговорить эти детали с работодателем.
С пользой для общества
В рамках Добровольного социального года (Freiwilliges soziales Jahr) волонтеры помогают инвалидам, трудятся в детских приютах, домах престарелых, больницах или культурных учреждениях. Кроме того, участники посещают образовательные семинары, консультируются с психологами и педагогами. Можно получить и специальную подготовку, например, для работы в спасательной команде.
Обычно участники этой программы живут в Германии от 6 до 18 месяцев. Зарплата, условия труда и начало социального года зависит от учреждения, в котором будет проходить стажировка. Заявку с заполненным формуляром, автобиографией и фотографией участника можно подать онлайн на официальном сайте программы.
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