 Учим немецкий: пословицы и поговорки про сад и огород (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 13.07.2020

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Учеба и карьера

Учим немецкий: пословицы и поговорки про сад и огород (фотогалерея)

Здесь - немецкие пословицы и поговорки об овощах, фруктах, травках и цветочках. Будьте осторожны! Некоторые из них в приличном обществе произносить не стоит.

  • Перец

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    Куда подальше

    Острый красный перец растет, конечно, и в Германии. Однако в промышленных масштабах его в Европу всегда импортировали. Поэтому, видимо, и возникло выражение "wo der Pfeffer wächst" ("там, где перец растет"), то есть - очень далеко. Пожелать кому-нибудь туда отправиться - то же, что по-русски послать куда подальше.

  • Мужчина ест черешню

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    В разведку не пойдешь

    Немецкое выражение "mit dem ist nicht gut Kirschen essen" ("с этим плохо черешню есть") возникла еще в Средние века, когда черешня была редкой и дорогой, а люди с достатком специально собирались вместе, чтобы полакомиться ею. Про того, кто ел существенно больше, чем другие, говорили: "С ним плохо черешню есть". Значит: с ним лучше дела не иметь. Или: "с таким в разведку не пойдешь".

  • Помидоры

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    Помидоры на глазах

    "Tomaten auf den Augen" ("помидоры на глазах") говорят про человека, который не видит (либо не хочет видеть!) то, что очевидно. В русском языке есть выражение "надеть шоры на глаза", буквально - создавать одностороннее представление о чем-либо. Шоры - это щитки, надеваемые на морду лошади, закрывающие ей обзор по бокам.

  • Каша

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    Салат вместо каши

    На русский язык выражение "Da haben wir den Salat!" ("Вот так салат получился!") переводится легко, только вместо салата надо взять кашу: "Ну и каша заварилась!" Буквально: когда происходит нечто неприятное, сложное, назревают непредсказуемые по результатам события.

  • Кошка сидит в крапиве

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    В крапиве

    "Sich in die Brennesseln setzen" ("сесть в крапиву") = попасть впросак. В русском языке то же значение у выражения "сесть в лужу". Относится оно, конечно, к людям. Кошка просто украсила фотографию!

  • Мужчина кусает яблоко

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    Горькая кислятина

    Красные яблоки тоже бывают кислыми. Немецкое выражение "in den sauern Apfel beißen" ("откусить от кислого яблока") = покориться неприятной необходимости, неизбежности. Или более афористично: проглотить горькую пилюлю.

  • Тюльпаны

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    Букет-обманка

    Выражение "durch die Blumen sagen" ("сказать с помощью цветов") - очень старое. Оно родилось в те времена, когда букеты составляли так, чтобы каждый цветок в них символически что-то обозначал. Играло роль даже то, в какой руке держат букет. Значение: не говорить прямо, говорить намеками, ходить вокруг да около.

  • Колодец

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    Не плюй в капусту

    Капусты в немецких пословицах и поговорках много, потому что немцы ее любят и часто едят. Старинная пословица гласит: "Wer in Kohl speit, muss ihn essen" = "Кто в капусту плюет, должен ее есть". Аналогичная русская пословица: "Не плюй в колодец, пригодится воды напиться".

    Автор: Ефим Шуман


  • Перец

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    Куда подальше

    Острый красный перец растет, конечно, и в Германии. Однако в промышленных масштабах его в Европу всегда импортировали. Поэтому, видимо, и возникло выражение "wo der Pfeffer wächst" ("там, где перец растет"), то есть - очень далеко. Пожелать кому-нибудь туда отправиться - то же, что по-русски послать куда подальше.

  • Мужчина ест черешню

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    В разведку не пойдешь

    Немецкое выражение "mit dem ist nicht gut Kirschen essen" ("с этим плохо черешню есть") возникла еще в Средние века, когда черешня была редкой и дорогой, а люди с достатком специально собирались вместе, чтобы полакомиться ею. Про того, кто ел существенно больше, чем другие, говорили: "С ним плохо черешню есть". Значит: с ним лучше дела не иметь. Или: "с таким в разведку не пойдешь".

  • Помидоры

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    Помидоры на глазах

    "Tomaten auf den Augen" ("помидоры на глазах") говорят про человека, который не видит (либо не хочет видеть!) то, что очевидно. В русском языке есть выражение "надеть шоры на глаза", буквально - создавать одностороннее представление о чем-либо. Шоры - это щитки, надеваемые на морду лошади, закрывающие ей обзор по бокам.

  • Каша

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    Салат вместо каши

    На русский язык выражение "Da haben wir den Salat!" ("Вот так салат получился!") переводится легко, только вместо салата надо взять кашу: "Ну и каша заварилась!" Буквально: когда происходит нечто неприятное, сложное, назревают непредсказуемые по результатам события.

  • Кошка сидит в крапиве

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    В крапиве

    "Sich in die Brennesseln setzen" ("сесть в крапиву") = попасть впросак. В русском языке то же значение у выражения "сесть в лужу". Относится оно, конечно, к людям. Кошка просто украсила фотографию!

  • Мужчина кусает яблоко

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    Горькая кислятина

    Красные яблоки тоже бывают кислыми. Немецкое выражение "in den sauern Apfel beißen" ("откусить от кислого яблока") = покориться неприятной необходимости, неизбежности. Или более афористично: проглотить горькую пилюлю.

  • Тюльпаны

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    Букет-обманка

    Выражение "durch die Blumen sagen" ("сказать с помощью цветов") - очень старое. Оно родилось в те времена, когда букеты составляли так, чтобы каждый цветок в них символически что-то обозначал. Играло роль даже то, в какой руке держат букет. Значение: не говорить прямо, говорить намеками, ходить вокруг да около.

  • Колодец

    Немецкие поговорки для садоводов и огородников

    Не плюй в капусту

    Капусты в немецких пословицах и поговорках много, потому что немцы ее любят и часто едят. Старинная пословица гласит: "Wer in Kohl speit, muss ihn essen" = "Кто в капусту плюет, должен ее есть". Аналогичная русская пословица: "Не плюй в колодец, пригодится воды напиться".

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

  • Медведь

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Медведь - везде медведь

    Аналог пословицы "Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит" есть и в немецком языке. Только вместо волка - медведь: "Bär bleibt Bär, fährt man ihn auch übers Meer". Буквально: "Медведь остается медведем, хоть увези его за море". Значение обоих вариантов: истинная сущность всегда проявит себя.

  • Собака

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Собака и козел

    О чем думает этот пес? Наверное: "Эх, если бы хозяина не было и угли бы остыли!" Немецкая фраза "Den Hund nach Bratwürstchen schicken" (буквально: "Послать собаку за жареными колбасками") означает то же, что в русском "Пускать козла в огород". Значение: не стоит поручать важное дело тому, кому доверять нельзя априори.

  • Обезьянки

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Свидетель Заяц

    Буквальный перевод фразы "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts" звучит так: "Меня зовут Заяц, я ничего не знаю". Но "Hase" здесь - не обитатель лесов и полей, а фамилия человека. Некий Виктор Хазе, будучи в позапрошлом веке свидетелем по делу о запрещенной дуэли, все время повторял на суде эту фразу. Русский аналог поговорки - "Моя хата с краю". Значение: это меня не касается.

  • Девочка крутит пальцем у виска

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Опасная "птичка"

    Птиц в немецких пословицах и поговорках - целые стаи: сороки, вороны, синицы, аисты, орлы, попугаи. Если про человека говорят "Er hat einen Vogel" ("У него - птица"), это значит, что он - "с приветом". Покрутить пальцем у виска - "einen Vogel zeigen" ("показать птицу"). На улице посторонним лучше не показывать: может повлечь за собой внушительный денежный штраф.

  • Овцы

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Особенная

    По-русски - белая ворона, по-немецки - das schwarze Schaf ("черная овца").

  • Свинья

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Удача

    "Schwein gehabt" ("получить свинью") = повезло, причем неожиданно и незаслуженно. В немецких селах раньше устраивали (кое-где устраивают до сих пор) конкурсы среди охотников. Лучшие стрелки получали хорошие призы. Но и тому, кто занимал последнее место, давали утешительный приз: поросенка. Отсюда и пошло это выражение. Возможный аналог в русском языке: "Кому повезет, у того и петух снесет".

  • Лягушка

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Работа - не лягушка

    У прилежных, усердных, деловых и аккуратных немцев тоже есть поговорка "Работа не волк, в лес не убежит". По-немецки она звучит так: "Die Arbeit ist kein Frosch, sie hüpft uns nicht davon" = "Работа не лягушка, от нас не упрыгает". Значение: расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни!

  • Петухи

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Куры смеются

    Еще одно выражение, которое есть как в русском, так и в немецком языках: "Da lachen ja die Hühner". Буквальный перевод: "Над этим куры смеются". Русский вариант: "курам на смех". Значение: делать что-то, что не имеет смысла, глупо, нелепо.

  • Ежик

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Еж с полотенцем

    Ежик тоже попал в поговорку: "Das paßt wie der Igel zum Handtuch". Буквальный перевод: "Подходит, как еж полотенцу". Русский аналог - "как корове седло". Значение: не подходит, не идет, не к лицу.

  • Лиса ночью

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Спокойной ночи, Макар!

    "Wo Hase und Fuchs sich gute Nacht sagen" = "Там, где заяц и лиса говорят друг другу "спокойной ночи". Русский аналог: "куда Макар телят не гонял". Значение: очень далеко, там, где никто не был, на краю Земли.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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