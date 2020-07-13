Учим немецкий: пословицы и поговорки про сад и огород (фотогалерея)

Немецкие поговорки для садоводов и огородников

В разведку не пойдешь

Немецкое выражение "mit dem ist nicht gut Kirschen essen" ("с этим плохо черешню есть") возникла еще в Средние века, когда черешня была редкой и дорогой, а люди с достатком специально собирались вместе, чтобы полакомиться ею. Про того, кто ел существенно больше, чем другие, говорили: "С ним плохо черешню есть". Значит: с ним лучше дела не иметь. Или: "с таким в разведку не пойдешь".