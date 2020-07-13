Учим немецкий: пословицы и поговорки про сад и огород (фотогалерея)

Здесь - немецкие пословицы и поговорки об овощах, фруктах, травках и цветочках. Будьте осторожны! Некоторые из них в приличном обществе произносить не стоит.
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